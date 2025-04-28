Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/voennyy-obozrevatel-predmetnye-peregovory-po-ukraine-nachnutsya-tolko-posle-zaversheniya-letney-1062812899.html
Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании
Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании - 28.04.2025 Украина.ру
Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании
В Лондоне киевский режим сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы сейчас вряд ли возможны. Более предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-28T20:00
2025-04-28T20:00
новости
украина
россия
лондон
пресс-конференция с путиным
перемирие
зерновая сделка
черное море
война
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057315473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94ed06a5c16a834c5d4c86acbee07e29.jpg
В Лондоне киевский режим уже сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы перемирия сейчас вряд ли возможны, считает эксперт. "Во-первых, [президент РФ] Владимир Путин, комментируя предложения оппонентов отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, заявил, что Россия не против этого, но эта инфраструктура может использоваться Украиной как военная", — указал он.Даже если стороны попробуют об этом договориться, то список целей, по которым нельзя наносить удары, предстоит долго согласовывать, подчеркнул Угольный.Во-вторых, отметил эксперт, предыдущая инициатива вернуться к зерновой сделке и обеспечить безопасность на Черном море до сих пор никак не была реализована. "В-третьих, мораторий на удары по объектам энергетики регулярно нарушался киевский режимом, о чем мы регулярно заявляли", — добавил Угольный.Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции сейчас обе стороны проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Также на тему трехдневного перемирия — в материале Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".
https://ukraina.ru/20250428/tri-dnya-bez-ognya-prolog-k-bolshomu-peremiriyu-ili-novyy-bezotvetnyy-zhest-dobroy-voli-1062810291.html
украина
россия
лондон
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057315473_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_07312c09af56bd7d78d25fb8a3d00093.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, лондон, пресс-конференция с путиным, перемирие, зерновая сделка, черное море, война, сво, дзен новости сво, будет ли перемирие, перемирие, новости россии, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Лондон, Пресс-конференция с Путиным, перемирие, зерновая сделка, Черное море, война, СВО, дзен новости СВО, будет ли перемирие, перемирие, новости России, Спецоперация

Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании

20:00 28.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Лондоне киевский режим сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы сейчас вряд ли возможны. Более предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
В Лондоне киевский режим уже сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы перемирия сейчас вряд ли возможны, считает эксперт.
"Во-первых, [президент РФ] Владимир Путин, комментируя предложения оппонентов отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, заявил, что Россия не против этого, но эта инфраструктура может использоваться Украиной как военная", — указал он.
Даже если стороны попробуют об этом договориться, то список целей, по которым нельзя наносить удары, предстоит долго согласовывать, подчеркнул Угольный.
Во-вторых, отметил эксперт, предыдущая инициатива вернуться к зерновой сделке и обеспечить безопасность на Черном море до сих пор никак не была реализована.
"В-третьих, мораторий на удары по объектам энергетики регулярно нарушался киевский режимом, о чем мы регулярно заявляли", — добавил Угольный.
Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции сейчас обе стороны проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Также на тему трехдневного перемирия — в материале Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".
Граффити о мире между Россией и Украиной появилось в Риме - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
16:41
Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?Президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Украине предложено присоединиться к этому решению. Чем ответит киевский режим?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЛондонПресс-конференция с Путинымперемириезерновая сделкаЧерное моревойнаСВОдзен новости СВОбудет ли перемириеперемириеновости РоссииСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:36Демилитаризованная зона на Украине. При каких условиях она будет работать
20:34Украинский актёр публично призвал избивать русскоязычных детей
20:30Прорыв фронта на Запорожье "вскроет" линии обороны и ударит по логистике ВСУ — Скоробогатый
20:15Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома
20:00Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании
19:45Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину
19:36Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук
19:34Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО
19:30Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
19:21"Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России
19:11Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин
19:08Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков
18:41Россия – единственная надежда гагаузов. Санду арестовала Гуцул, чтобы упразднить автономию
18:32Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук
18:12Для Украины прямо сейчас начинается важнейшая неделя: США примут судьбоносное решение
18:01"Для США добычей становится не Россия, а Украина" - Медведчук
18:01Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы
17:50Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля
17:31В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
17:22Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку
Лента новостейМолния