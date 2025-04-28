https://ukraina.ru/20250428/voennyy-obozrevatel-predmetnye-peregovory-po-ukraine-nachnutsya-tolko-posle-zaversheniya-letney-1062812899.html

Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании

Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании - 28.04.2025 Украина.ру

Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании

В Лондоне киевский режим сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы сейчас вряд ли возможны. Более предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-28T20:00

2025-04-28T20:00

2025-04-28T20:00

новости

украина

россия

лондон

пресс-конференция с путиным

перемирие

зерновая сделка

черное море

война

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057315473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94ed06a5c16a834c5d4c86acbee07e29.jpg

В Лондоне киевский режим уже сорвал переговоры о полноценном перемирии, а какие-то другие форматы перемирия сейчас вряд ли возможны, считает эксперт. "Во-первых, [президент РФ] Владимир Путин, комментируя предложения оппонентов отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, заявил, что Россия не против этого, но эта инфраструктура может использоваться Украиной как военная", — указал он.Даже если стороны попробуют об этом договориться, то список целей, по которым нельзя наносить удары, предстоит долго согласовывать, подчеркнул Угольный.Во-вторых, отметил эксперт, предыдущая инициатива вернуться к зерновой сделке и обеспечить безопасность на Черном море до сих пор никак не была реализована. "В-третьих, мораторий на удары по объектам энергетики регулярно нарушался киевский режимом, о чем мы регулярно заявляли", — добавил Угольный.Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции сейчас обе стороны проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Также на тему трехдневного перемирия — в материале Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".

https://ukraina.ru/20250428/tri-dnya-bez-ognya-prolog-k-bolshomu-peremiriyu-ili-novyy-bezotvetnyy-zhest-dobroy-voli-1062810291.html

украина

россия

лондон

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, лондон, пресс-конференция с путиным, перемирие, зерновая сделка, черное море, война, сво, дзен новости сво, будет ли перемирие, перемирие, новости россии, спецоперация