https://ukraina.ru/20250428/chitaetsya-kak-otkaz-bankovaya-otvetila-na-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-1062811188.html

"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая

"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая - 28.04.2025 Украина.ру

"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая

Банковая фактически напрямую отказалась от перемирия, приуроченного к 9 мая. Так слова советника главы Офиса президента (ОП)Дарьи Заривной оценили журналисты украинского издания "Страна.ua"

2025-04-28T17:05

2025-04-28T17:05

2025-04-28T17:05

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перемирие

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"Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное - тактические игры Путина", - заявила Заривная. Чуть раньше глава МИД Украины Андрей Сибига написал в своих соцсетях, что Киев "готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней".В марте главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.В апреле Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. Комментируя итоги праздничного перемирия, лидер РФ отметил, что Киев не сразу снизил боевую активность, но потом ему "подсказали" не отвергать мирные инициативы.По окончании пасхального перемирия Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.В понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. <...> Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако в настоящее время "Мяч не на стороне России".На днях британское издание Reuters отметило, что сорванная встреча в Лондоне ясно продемонстрировала, что Вашингтон не намерен уговаривать ни Украину, ни Европу, и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил им список американских предложений. Если согласия получено не будет, Штаты "умоют руки".В материале уточнялось, что документ администрации США Дональда Трампа включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, а также снятие санкций с России.Подробности перемирия Победы в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?

https://ukraina.ru/20250425/uitkoff-im-vs-skazal-reuters-nazval-konkretnye-predlozheniya-ssha-ot-kotorykh-evropa-i-ukraina-vorotyat-1062755180.html

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новости, россия, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, перемирие