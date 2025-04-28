"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/chitaetsya-kak-otkaz-bankovaya-otvetila-na-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-1062811188.html
"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая
"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая - 28.04.2025 Украина.ру
"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая
Банковая фактически напрямую отказалась от перемирия, приуроченного к 9 мая. Так слова советника главы Офиса президента (ОП)Дарьи Заривной оценили журналисты украинского издания "Страна.ua"
2025-04-28T17:05
2025-04-28T17:05
новости
россия
киев
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101478/33/1014783382_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a66262f634024f93c48c0938484cdaae.jpg
"Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное - тактические игры Путина", - заявила Заривная. Чуть раньше глава МИД Украины Андрей Сибига написал в своих соцсетях, что Киев "готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней".В марте главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.В апреле Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. Комментируя итоги праздничного перемирия, лидер РФ отметил, что Киев не сразу снизил боевую активность, но потом ему "подсказали" не отвергать мирные инициативы.По окончании пасхального перемирия Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.В понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. &lt;...&gt; Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако в настоящее время "Мяч не на стороне России".На днях британское издание Reuters отметило, что сорванная встреча в Лондоне ясно продемонстрировала, что Вашингтон не намерен уговаривать ни Украину, ни Европу, и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил им список американских предложений. Если согласия получено не будет, Штаты "умоют руки".В материале уточнялось, что документ администрации США Дональда Трампа включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, а также снятие санкций с России.Подробности перемирия Победы в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?
https://ukraina.ru/20250425/uitkoff-im-vs-skazal-reuters-nazval-konkretnye-predlozheniya-ssha-ot-kotorykh-evropa-i-ukraina-vorotyat-1062755180.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101478/33/1014783382_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b204cde58468a41e17c2c801100a2c56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, перемирие
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, перемирие

"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая

17:05 28.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПразднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Украине
Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Банковая фактически напрямую отказалась от перемирия, приуроченного к 9 мая. Так слова советника главы Офиса президента (ОП)Дарьи Заривной оценили журналисты украинского издания "Страна.ua"
"Прекращение огня должно быть безусловным, потому что все остальное - тактические игры Путина", - заявила Заривная.
"Заявление это читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая. Впрочем, накануне объявленного [президентом РФ Владимиром] Путиным пасхального перемирия первая официальная реакция Киева также была негативной. Но затем Зеленский отдал приказ прекратить огонь. И хотя перемирие постоянно нарушалось, однако интенсивность боев значительно спала, что отмечали обе стороны", - прокомментировала "Страна" слова советницы ОП.
Чуть раньше глава МИД Украины Андрей Сибига написал в своих соцсетях, что Киев "готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней".
В марте главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.
В апреле Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. Комментируя итоги праздничного перемирия, лидер РФ отметил, что Киев не сразу снизил боевую активность, но потом ему "подсказали" не отвергать мирные инициативы.
По окончании пасхального перемирия Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.
В понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. <...> Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.
Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако в настоящее время "Мяч не на стороне России".
На днях британское издание Reuters отметило, что сорванная встреча в Лондоне ясно продемонстрировала, что Вашингтон не намерен уговаривать ни Украину, ни Европу, и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил им список американских предложений. Если согласия получено не будет, Штаты "умоют руки".
В материале уточнялось, что документ администрации США Дональда Трампа включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, а также снятие санкций с России.
25 апреля, 13:14
Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят носСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию. Об этом сообщило британское издание Reuters
Подробности перемирия Победы в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныперемирие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Россия – единственная надежда гагаузов. Санду арестовала Гуцул, чтобы упразднить автономию
18:32Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук
18:12Для Украины прямо сейчас начинается важнейшая неделя: США примут судьбоносное решение
18:01"Для США добычей становится не Россия, а Украина" - Медведчук
18:01Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы
17:50Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля
17:31В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
17:22Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку
17:05"Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая
16:41Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?
16:34Криминалист рассказал, как вычислить "заблудившихся" вэсэушников
16:32СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении
16:21Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области
16:12Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика
16:06Путин призвал быть достойными подвига предков в Великой Отечественной войне
16:00"Действуй по обстановке": как Одесская киностудия в Калининграде концлагерь освобождала
15:33Госдолг впервые превысил 100% от ВВП: в Раде признали банкротство Украины
15:32Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин
15:16Россия в сложных условиях доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность - Путин
15:12Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни
Лента новостейМолния