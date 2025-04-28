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"Для США добычей становится не Россия, а Украина" - Медведчук

"Для США добычей становится не Россия, а Украина" - Медведчук - 28.04.2025 Украина.ру

"Для США добычей становится не Россия, а Украина" - Медведчук

Новый президент США Дональд Трамп преследует меркантильный интерес в конфликте на территории Европы, где добычей для его государства становится не Россия, а Украина. Об этом 28 апреля заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

2025-04-28T18:01

2025-04-28T18:01

2025-04-28T18:01

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Киев шокирован решением Белого дома признать Крым российским, отметил Виктор Медведчук. По его мнению, теперь Вашингтоне предлагают радоваться, что от Украины вообще хоть что-то останется и всё идет к тому, что и во Львове Зеленскому никто пресловутого кофе уже не нальет."Но когда в США посчитали деньги, потраченные на уничтожение России, и увидели, что все это привело к прямо противоположным результатам – встал вопрос выхода из войны с гордо поднятой головой. Поэтому концепцию нападения варварского государства на богатейшее и свободнейшее государство Европы, а именно так рисовали Украину западные пропагандисты, нужно было менять. Теперь в США рассказывают, как хитрец Зеленский затащил старого маразматика Байдена в войну, которая чуть не перешла в Третью мировую. И была бы эта война последней для человечества, если бы бравый ковбой Донни Трамп не догадался бы всех помирить, а по ходу и слегка прибарахлиться новыми активами", - рассказал Медведчук.В своей статье на сайте "Другая Украина" он также отметил, как радикально изменились роли в ходе СВО.Он отметил, что новые регионы присоединились к России на законных основаниях. При этом сослался на спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа, который в марте назвал статус подконтрольных России регионов ключевым вопросом в конфликте."Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением", - процитировал Медведчук спецпосланника презиеднета США.В апреле Уиткофф заявил Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет поддержка стратегии, "которая предоставит России право собственности" на республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, отметил Медведчук. Он также обратил внимание на то, что Трамп в интервью Time заявил, что Крым "останется в составе России" в рамках сделки по урегулированию на Украине.К тому же госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. И он считает, что она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении, добавил Медведчук.Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России

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