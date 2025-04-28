"Для США добычей становится не Россия, а Украина" - Медведчук
© Фото : Андрій Єрмак / TelegramТрамп и Зеленский в Риме
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
Новый президент США Дональд Трамп преследует меркантильный интерес в конфликте на территории Европы, где добычей для его государства становится не Россия, а Украина. Об этом 28 апреля заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Киев шокирован решением Белого дома признать Крым российским, отметил Виктор Медведчук. По его мнению, теперь Вашингтоне предлагают радоваться, что от Украины вообще хоть что-то останется и всё идет к тому, что и во Львове Зеленскому никто пресловутого кофе уже не нальет.
"Но когда в США посчитали деньги, потраченные на уничтожение России, и увидели, что все это привело к прямо противоположным результатам – встал вопрос выхода из войны с гордо поднятой головой. Поэтому концепцию нападения варварского государства на богатейшее и свободнейшее государство Европы, а именно так рисовали Украину западные пропагандисты, нужно было менять. Теперь в США рассказывают, как хитрец Зеленский затащил старого маразматика Байдена в войну, которая чуть не перешла в Третью мировую. И была бы эта война последней для человечества, если бы бравый ковбой Донни Трамп не догадался бы всех помирить, а по ходу и слегка прибарахлиться новыми активами", - рассказал Медведчук.
В своей статье на сайте "Другая Украина" он также отметил, как радикально изменились роли в ходе СВО.
"Таким образом, для США добычей становится не Россия, а Украина, а Москве, согласно сделке, тоже должно что-то перепасть, но не слишком много", - констатировал Медведчук.
Он отметил, что новые регионы присоединились к России на законных основаниях. При этом сослался на спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа, который в марте назвал статус подконтрольных России регионов ключевым вопросом в конфликте.
"Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением", - процитировал Медведчук спецпосланника презиеднета США.
В апреле Уиткофф заявил Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет поддержка стратегии, "которая предоставит России право собственности" на республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, отметил Медведчук. Он также обратил внимание на то, что Трамп в интервью Time заявил, что Крым "останется в составе России" в рамках сделки по урегулированию на Украине.
К тому же госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. И он считает, что она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении, добавил Медведчук.
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