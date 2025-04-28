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Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук

Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук - 28.04.2025 Украина.ру

Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук

Владимир Зеленский ослабил свои позиции на Украине и отверг план Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом 28 апреля заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

2025-04-28T18:32

2025-04-28T18:32

2025-04-28T18:32

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В своей новой статье Медведчук отметил, что со сменой администрации Белого дома для США добычей становится не Россия, а Украина. При этом МИД Украины вычеркнул из мирного плана Трампа множество пунктов, среди которых: США де-юре признают Крым российским; США де-факто признают контроль РФ над Луганской областью, а также над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.Нынешние руководители Украины в редакции мирного плана Трампа, заметил Медведчук, вписали туда, что все территориальные вопросы будут обсуждены и решены после полного и безоговорочного прекращения огня."Я согласен с Трампом, что у нас нет достаточно оружия, чтобы отвоевать Крым. Но у нас есть возможности санкционные, дипломатические, чтобы обсуждать территориальные вопросы после безусловного прекращения огня", — процитировал Зеленского лидер "Другой Украины, отметив, что тем самым глава киевского режима полностью отверг план президента США.МИД Украины эту позицию официально подтвердил, продолжил Медведчук. Министерство так обозначило "красные линии" Украины на мирных переговорах: Украина не признает свои территории российскими; Украина не согласится на какое-либо ограничение своих вооруженных сил, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров; никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы.Зеленский со товарищи, по мнению Медведчука, таким образом говорят американцам: "Да, мы не вернем территории военным путем, но вы, США, заставьте Россию не воевать, и вы увидите, как мы вернем эти территории дипломатическим путем".При этом он заметил, что в такой перспективе уже Вашингтон обозначил свои пределы дозволенного. По мнению Медведчука, США не хотят Третьей мировой войны и не хотят платить Зеленскому за её разжигание. За океаном хотят комиссионных выплат за миротворческую деятельность и требуют подписать сделку по украинским ресурсам.Также на эту тему: Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела ситуацию в публикации Для Украины прямо сейчас начинается важнейшая неделя: США примут судьбоносное решение

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