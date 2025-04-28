https://ukraina.ru/20250428/proryv-fronta-na-zaporozhe-vskroet-linii-oborony-i-udarit-po-logistike-vsu--skorobogatyy-1062774273.html

Прорыв фронта на Запорожье "вскроет" линии обороны и ударит по логистике ВСУ — Скоробогатый

Прорыв фронта на Запорожье "вскроет" линии обороны и ударит по логистике ВСУ — Скоробогатый - 28.04.2025 Украина.ру

Прорыв фронта на Запорожье "вскроет" линии обороны и ударит по логистике ВСУ — Скоробогатый

На Запорожском направлении есть интересные предпосылки для быстрого продвижения армии даже не к самому Запорожью, а к Орехово и Гуляйполю. Это серьезный вызов, который вынудит ВСУ снимать резервы с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-04-28T20:30

2025-04-28T20:30

2025-04-28T20:30

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Вся тактика России и Украины основана на маневрировании ресурсами по линии фронта. Российские войска прощупывают тонкие участки для прорыва, а ВСУ пытаются оперативно купировать прорыв, отметил журналист.По его мнению, в плане "прощупывания" участков для прорыва стоит обратить внимание на Запорожское направление. "Там не так много населенных пунктов, где можно укрыться. Это серьезное вскрытие линии обороны Украины, удар по логистике, возможность подлавливать появившуюся у украинцев авиацию, которая непременно будет привлечена к купированию этого прорыва", — уточнил Скоробогатый.В перспективе это блокада Запорожья, серьезный вызов, который вынудит украинскую сторону снимать резервы и ресурсы с других направлений, добавил он."Это обозначение претензий на освобождение всех наших территорий по Конституции, потому что до сих пор мы имеем только политическую заявку на полноценную интеграцию Херсона и Запорожья, хотя у многих есть большие сомнения в том, что у нас получится в ближайшей перспективе именно военным путем вернуть столицы новых регионов Российской Федерации", — подчеркнул Скоробогатый.Такая военная кампания даст России козыри к новым переговорам, если эти провалятся, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250426/ura-kurskaya-oblast-osvobozhdena-gerasimov-raskryl-poteri-vsu-za-vremya-boev-1062773084.html

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