https://ukraina.ru/20250428/kakoy-signal-poslal-putin-v-ssha-poblagodariv-kim-chen-yna-za-operatsiyu-v-kurskoy-oblasti--shishkin-1062816651.html

Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин

Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин - 28.04.2025 Украина.ру

Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также... Украина.ру, 28.04.2025

2025-04-28T19:11

2025-04-28T19:11

2025-04-28T19:11

видео

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снг

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фрг

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также рассказал о том, почему Евросоюз хочет продолжать конфликт на Украине. 00:21 - О военной поддержке России со стороны армии КНДР в Курской области; 02:45 - Какой сигнал послал Путин Трампу?03:59 - О встрече Трампа и Зеленского в Риме; 05:48 - Почему Европе необходим украинский конфликт? 19:48 - О немецком обществе и антивоенных силах в ФРГ ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin

курская область

кндр

сша

фрг

северная корея

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