Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин - 28.04.2025 Украина.ру
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Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин
Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин - 28.04.2025 Украина.ру
Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также... Украина.ру, 28.04.2025
2025-04-28T19:11
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курская область
кндр
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также рассказал о том, почему Евросоюз хочет продолжать конфликт на Украине. 00:21 - О военной поддержке России со стороны армии КНДР в Курской области; 02:45 - Какой сигнал послал Путин Трампу?03:59 - О встрече Трампа и Зеленского в Риме; 05:48 - Почему Европе необходим украинский конфликт? 19:48 - О немецком обществе и антивоенных силах в ФРГ ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
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видео, курская область, кндр, сша, игорь шишкин, владимир путин, снг, ес, кто, фрг, украина-ес, дональд трамп, северная корея, видео
Видео, Курская область, КНДР, США, Игорь Шишкин, Владимир Путин, СНГ, ЕС, КТО, ФРГ, Украина-ЕС, Дональд Трамп, Северная Корея

Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин

19:11 28.04.2025
 
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также рассказал о том, почему Евросоюз хочет продолжать конфликт на Украине.
00:21 - О военной поддержке России со стороны армии КНДР в Курской области;
02:45 - Какой сигнал послал Путин Трампу?
03:59 - О встрече Трампа и Зеленского в Риме;
05:48 - Почему Европе необходим украинский конфликт?
19:48 - О немецком обществе и антивоенных силах в ФРГ
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
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ВидеоКурская областьКНДРСШАИгорь ШишкинВладимир ПутинСНГЕСКТОФРГУкраина-ЕСДональд ТрампСеверная Корея
 
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