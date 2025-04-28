https://ukraina.ru/20250428/kakoy-signal-poslal-putin-v-ssha-poblagodariv-kim-chen-yna-za-operatsiyu-v-kurskoy-oblasti--shishkin-1062816651.html
Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин
Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин - 28.04.2025 Украина.ру
Какой сигнал послал Путин в США, поблагодарив Ким Чен Ына за операцию в Курской области — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также... Украина.ру, 28.04.2025
2025-04-28T19:11
2025-04-28T19:11
2025-04-28T19:11
видео
курская область
кндр
сша
игорь шишкин
владимир путин
снг
ес
кто
фрг
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также рассказал о том, почему Евросоюз хочет продолжать конфликт на Украине. 00:21 - О военной поддержке России со стороны армии КНДР в Курской области; 02:45 - Какой сигнал послал Путин Трампу?03:59 - О встрече Трампа и Зеленского в Риме; 05:48 - Почему Европе необходим украинский конфликт? 19:48 - О немецком обществе и антивоенных силах в ФРГ ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
курская область
кндр
сша
фрг
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал полное освобождение Курской области и роль армии КНДР в этой операции, а также рассказал о том, почему Евросоюз хочет продолжать конфликт на Украине.
00:21 - О военной поддержке России со стороны армии КНДР в Курской области;
02:45 - Какой сигнал послал Путин Трампу?
03:59 - О встрече Трампа и Зеленского в Риме;
05:48 - Почему Европе необходим украинский конфликт?
19:48 - О немецком обществе и антивоенных силах в ФРГ
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin