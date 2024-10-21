Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке - 21.10.2024 Украина.ру
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Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке
Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке - 21.10.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке
Информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в специальной военной операции на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения. Такое заявление 21 октября сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-10-21T12:44
2024-10-21T12:44
новости
россия
кндр
дальний восток
дмитрий песков
владимир зеленский
ллойд остин
пентагон
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Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран."КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - сказал Песков.В четверг, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО.В пятницу, 18 октября, Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины поддержал эту волну слухов, опубликовав видео, на котором якобы была запечатлена выдача российского военного обмундирования северокорейским солдатам.В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Реагируя на взбивание информационной пены вокруг вымышленных северокорейских военных, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в действиях киевского режима не может быть логики."Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью всё делать максимально бездарно. А потом ещё и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своём "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму. В качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей. Это вызвало исступлённо-нервную реакцию киевской ОПГ. Отвечать ей нет никакого смысла, но для тех, кто пытается анализировать события на основе логики, замечу", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Другие темы: Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal.
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новости, россия, кндр, дальний восток, дмитрий песков, владимир зеленский, ллойд остин, пентагон
Новости, Россия, КНДР, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Пентагон

Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем Востоке

12:44 21.10.2024
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в специальной военной операции на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения. Такое заявление 21 октября сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - сказал Песков.
Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.
"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - сказал Песков.
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16 октября, 06:55
Корейский фактор для корейского сценарияВладимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ предполагает взаимную оборону, сотрудничество по безопасности.
В четверг, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО.
В пятницу, 18 октября, Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины поддержал эту волну слухов, опубликовав видео, на котором якобы была запечатлена выдача российского военного обмундирования северокорейским солдатам.
В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.
В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.
Реагируя на взбивание информационной пены вокруг вымышленных северокорейских военных, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в действиях киевского режима не может быть логики.
"Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью всё делать максимально бездарно. А потом ещё и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своём "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму. В качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей. Это вызвало исступлённо-нервную реакцию киевской ОПГ. Отвечать ей нет никакого смысла, но для тех, кто пытается анализировать события на основе логики, замечу", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Другие темы: Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal.
 
НовостиРоссияКНДРДальний ВостокДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинПентагон
 
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