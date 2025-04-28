https://ukraina.ru/20250428/spetsnaz-kndr-v-rossii-put-ot-ikhtamnet-do-vechnoy-slavy-1062810632.html

Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы

Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы - 28.04.2025 Украина.ру

Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы

Москва и Пхеньян официально признали участие войск из КНДР в боевых действиях в Курской области РФ

2025-04-28T18:01

2025-04-28T18:01

2025-04-28T18:01

эксклюзив

россия

кндр

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владимир путин

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Москва и Пхеньян подтвердили информацию об участии северокорейских войск в операции по освобождению Курской области России от украинской оккупации. Россияне будут чтить память корейских героев, отдавших жизни за Россию и общую свободу вместе с братьями по оружию, заявил президент России Владимир Путин. Героями всех, кто боролся за справедливость вместе с российскими военнослужащими, назвал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне даже мемориал воздвигнут.Ранее и в России, и в КНДР отрицали сообщения западной прессы о службе корейских военнослужащих в РФ. Теперь уже абсолютно четко понятно: подвиг северокорейского спецназа не останется забытым - раз, дружбу и единство двух стран будут дальше укреплять - два, и три - Москва и Пхеньян будут выполнять все взятые на себя обязательства в рамках каких-либо договоров.США и Южная Корея, подписанты договора о взаимной обороне от 1953 года, раскритиковали за это КНДР. Представители Госдепа США заявили южнокорейским журналистам о якобы нарушении Пхеньяном различных резолюций Совета Безопасности ООН, в рамках которых был наложен запрет на военные поставки или военную помощь КНДР или от нее."Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой серьезное нарушение международных норм, включая Устав ООН и резолюции [№1718] Совета Безопасности ООН", - заявил представитель Минобороны Южной Кореи Чон Ха Гю.ДоговорПричем Москва и Пхеньян действуют в рамках договора, схожего с тем, который был заключён между Южной Кореей и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участие корейских солдат в освобождении Курской области показало, насколько эффективно действует этот документ."У нас же действует договор. И по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь друг другу", - сказал журналистам Песков.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР подписали Владимир Путин и Ким Чен Ын 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Лидер КНДР назвал встречу исторической, событие - великим, договор - самым мощным в истории дружбы двух стран. "Близкий сосед лучше дальнего родственника", - напомнил Путин русскую народную поговорку.В декабре 2024 года документ вступил в силу. В нем всего 23 статьи, касающиеся двустороннего сотрудничества в разных сферах. Только одна статья затрагивает военную помощь.В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, говорится в статье 4 договора.А статья 51 Устава ООН привержена неотъемлемому праву на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на одного из участников ООН до того момента, как какие-то меры примет Совет Безопасности ООН.Первые слухи5 ноября 2024 года, до вступления в силу договора между РФ и КНДР, в Госдепе США заявили о якобы переброске в Курскую область 10 тысяч военнослужащих Корейской народной армии . Через неделю - об их участии в боевых действиях на стороне России.В Пентагоне тогда заявили, что знают, что корейские военнослужащие начали принимать участие в боевых действиях, но подтверждений этому "из независимых источников" так и не нашли.Президент России Владимир Путин на площадке дискуссионного клуба "Валдай" не исключил возможности проведения совместных российско-кореййских военных учений. И добавил: "Почему нет? А там есть и статья четвертая [договора РФ-КНДР], которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства".В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский заявил о якобы пленении нескольких корейских военнослужащих в Курской области. Показать их общественности не получилось, так как пленные, по его словам, были якобы ранеными и скончались.Тогда же украинской стороной было опубликовано видео с дрона, на котором некие военнослужащие перемещаются по заснеженной полосе. Общественности это преподнесли как "эвакуация северокорейских солдат", но никаких подтверждающих это фактов не предъявили.Двое пленныхВ середине января 2025 года Зеленский опубликовал фотографии и видеозаписи с участием двух якобы плененных корейских солдат. Их доставили в Киев и поместили в следственный изолятор. У одного кисти рук были забинтованы и связаны скотчем, ноги прикрыты тюремным одеялом. У другого - повязка на челюсти, он мог только кивать или мотать в стороны головой. Для правдоподобности версии одному мужчине положили на шконку военный билет российского образца с размытыми печатями и без фотографии. Сказали, что это якобы его удостоверение. Провели допрос.Связанный рассказал, что 3 января якобы началось наступление (где, куда и на кого - никто же не пояснил), спрятался в блиндаже, где его нашли через два дня военнослужащие ВСУ. Видеозапись пленения мужчины показали только в феврале. Судя по кадрам, он не мог самостоятельно передвигаться, его подобрали "с земли".По версии Зеленского, КНДР отправила на помощь России якобы 12 тысяч военнослужащих, а может отправить еще 30-40 тысяч или даже 500 тысяч солдат. Причем, по данным из открытых источников, общая численность Вооруженных сил КНДР составляет приблизительно 1,2 млн человек.Однако российская общественность "плясок" вокруг двух корейских солдат не поняла. В вооруженном конфликте на стороне ВСУ принимают участие наемники из разных стран, но обвиняют опять во всех смертных почему-то Россию.Корейский спецназАрмия КНДР - одна из самых закрытых в мире. Численность спецвойск Корейской народной армии (КНА) оценивают в диапазоне от 88 до 120 тысяч военнослужащих. Подразделения должны проводить разведывательные и диверсионные операции, противодействовать спецоперациям военных разведок других государств внутри страны, бороться с антиправительственными силами, обеспечивать внутреннюю безопасность страны и в случае необходимости открывать второй фронт в тылу армии Южной Кореи. В спецназ КНА входят легкая пехота, разведывательные и снайперские части.Впервые подразделения спецназа показали миру на военном параде в Пхеньяне в 2017 году. В СМИ предположили, что специальные тактические войска понадобились руководству КНДР для противодействия спецвойскам США и Южной Кореи, которые совместно проводят учения на Корейском полуострове. Западные эксперты сомневались в том, что у КНДР появился отдельный род войск, и называли парад "бряцанием оружием". Судя по всему, теперь мы видим, что они заблуждались.А даже если и были правы - что мешает России помочь КНДР подготовить армейский спецназ?В Минобороны РФ показали видеозапись подготовки северокорейских военнослужащих в России. На опубликованных кадрах военнослужащие применяют автоматы Калашникова, ручные пулеметы, РПГ, гранаты.Однако главной интригой остается открытый вопрос о том, почему Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях на стороне России. Ведь участие в освободительной операции на территории Курской области может открыть путь КНДР к участию в операциях в зоне СВО. Но и в этом не будет ничего удивительного: Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики - это субъекты Российской Федерации. Если на минуточку поверить Зеленскому в 500 тысяч солдат, обстановка может весьма быстро измениться. С другой стороны, не понадобится ли однажды Пхеньяну такая помощь от Москвы?

https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

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