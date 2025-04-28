https://ukraina.ru/20250428/v-khode-letney-kampanii-vsu-postarayutsya-uderzhat-krasnoarmeysk-chasov-yar-kupyansk-i-gulyaypole--1062814605.html

В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный

В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный - 28.04.2025 Украина.ру

В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный

В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. Поэтому Россия летом будет воевать, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-28T20:45

2025-04-28T20:45

2025-04-28T20:45

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Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции обе стороны сейчас проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, рассказал обозреватель.И Россия, и Украина считают, что смогут в ходе летней кампании улучшить свои переговорные позиции, поскольку компромисс, несмотря на попытки Дональда Трампа выступить в качестве посредника, так и не был найден, отметил эксперт.Поэтому Россия будет воевать летом, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры, добавил Угольный.В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал, подчеркнул обозреватель."К тому же, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе", — отметил Угольный.При этом понятно, что время от времени украинские военные будут переходить в контратаки, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Также на тему трехдневного перемирия — в материале Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".

https://ukraina.ru/20250428/1062812486.html

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