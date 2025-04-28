В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный - 28.04.2025 Украина.ру
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В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный
В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный - 28.04.2025 Украина.ру
В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный
В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. Поэтому Россия летом будет воевать, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-28T20:45
2025-04-28T20:45
новости
россия
купянск
украина
дональд трамп
всу
вс рф
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часов яр
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Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции обе стороны сейчас проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, рассказал обозреватель.И Россия, и Украина считают, что смогут в ходе летней кампании улучшить свои переговорные позиции, поскольку компромисс, несмотря на попытки Дональда Трампа выступить в качестве посредника, так и не был найден, отметил эксперт.Поэтому Россия будет воевать летом, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры, добавил Угольный.В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал, подчеркнул обозреватель."К тому же, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе", — отметил Угольный.При этом понятно, что время от времени украинские военные будут переходить в контратаки, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Также на тему трехдневного перемирия — в материале Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".
https://ukraina.ru/20250428/1062812486.html
россия
купянск
украина
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, купянск, украина, дональд трамп, всу, вс рф, покровск/красноармейск, часов яр, орехов, гуляйполе, оборона, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Украина, Дональд Трамп, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Часов Яр, Орехов, Гуляйполе, оборона, наступление, Спецоперация

В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный

20:45 28.04.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. Поэтому Россия летом будет воевать, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции обе стороны сейчас проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, рассказал обозреватель.
И Россия, и Украина считают, что смогут в ходе летней кампании улучшить свои переговорные позиции, поскольку компромисс, несмотря на попытки Дональда Трампа выступить в качестве посредника, так и не был найден, отметил эксперт.
Поэтому Россия будет воевать летом, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры, добавил Угольный.
В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал, подчеркнул обозреватель.
"К тому же, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе", — отметил Угольный.
При этом понятно, что время от времени украинские военные будут переходить в контратаки, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Также на тему трехдневного перемирия — в материале Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
17:22
Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на ХомутовкуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
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НовостиРоссияКупянскУкраинаДональд ТрампВСУВС РФПокровск/КрасноармейскЧасов ЯрОреховГуляйполеоборонанаступлениеСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:52Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире
20:45В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный
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20:15Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома
20:00Военный обозреватель: предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании
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