В ходе летней кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Часов Яр, Купянск и Гуляйполе — Угольный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. Поэтому Россия летом будет воевать, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции обе стороны сейчас проводят перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских, рассказал обозреватель.
Поэтому Россия будет воевать летом, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры, добавил Угольный.
В ходе летней кампании Украина продолжит вести оборонительную кампанию. После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал, подчеркнул обозреватель.
"К тому же, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе", — отметил Угольный.
При этом понятно, что время от времени украинские военные будут переходить в контратаки, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
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17:22Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на ХомутовкуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
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