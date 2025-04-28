Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук - 28.04.2025 Украина.ру
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Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук
Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук - 28.04.2025 Украина.ру
Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук
Россия собирает на Украине исторически русские земли, населённые преимущественно русскоязычными. Об этом 28 апреля заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
2025-04-28T19:36
2025-04-28T19:36
новости
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владимир зеленский
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В своей новой статье Медведчук рассказал о новых интересах США в европейском конфликте, где с начала СВО добычей Вашингтона становится не Россия, а Украина. Для этого Дональд Трамп принуждает Владимира Зеленского подписать сделку по обращению в доход США украинских природных ресурсов и других активов."Таким образом, Трамп хочет взять у Зеленского плату ресурсами за установление мира. И в этом плане Крым, который населен русскими и русскоязычными людьми и пришел к России без единого выстрела, представляется Вашингтону вполне не украинской территорией. А поскольку Крым представляет для России примерно то же, что для США Флорида, то американский капитал очень даже желает получить там свой кусок в строительстве и индустрии отдыха и туризма", - заметил Медведчук.Он также заметил, что Зеленский попался на своей лжи о геноциде украинцев.По его мнению, Зеленский пытался изобразить украинский конфликт конфликтом этническим, где есть украинцы, которые являются жертвами агрессивных русских. Такие конфликты решаются разделением страны по этническому составу."Но если исходить из этого, то России нужно отдать более трех четвертей Украины, все то, что находиться на исторических русских землях", - заявил Медведчук.Он напомнил, что неоднократно писал о том, что сегодня, с помощью войны и нацистов, Зеленский пытается создать новых украинцев, "перепрошить" нацию, став её вождем."В реальности Зеленский – не вождь и не лидер украинского народа, а одуревший от кокаина наркоман, поверивший в методички, написанные Соросом и ЦРУ много лет назад", - убеждён лидер движения "Другая Украина".Медведчук вновь обратил внимание на то, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, участвуя в одном миграционном процессе: Зеленский выгоняет украинцев, а Путин приглашает их и принимает в России. При этом часть украинцев убыла в Россию вместе со своими территориями."Признание Крыма де-юре российским для США откроет ложь Зеленского о причинах украинского конфликта, и именно этого, а не потери территорий, боится его свора. А на этой лжи стоит сегодня нацистская идеология Украины Зеленского, поэтому это недогосударство исчезнет, как некогда Хазарский каганат", - заявил Медведчук.Он напомнил, что некогда Киевом управляли иудеи-хазары при большинстве славянского населения. Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что сейчас позиции Зеленского на подконтрольной ВСУ территории ослабли. Кроме того, заметил Медведчук, нынешние руководители Украины фактически вошли в конфликт с Белым домом.Подробности в публикации Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, цру, русь, украина-русь, крым, владимир путин, мигранты, сво, прогнозы сво, западная украина, история украины, история новороссии, история малороссии, русскоязычные, русский язык, русский, русская культура, русский мир, украинизация
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Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук

19:36 28.04.2025
 
© РИА Новости . Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкМиниатюра "Битва князя Святослава с хазарами"
Миниатюра Битва князя Святослава с хазарами - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Рудольф Кучеров
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Россия собирает на Украине исторически русские земли, населённые преимущественно русскоязычными. Об этом 28 апреля заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
В своей новой статье Медведчук рассказал о новых интересах США в европейском конфликте, где с начала СВО добычей Вашингтона становится не Россия, а Украина. Для этого Дональд Трамп принуждает Владимира Зеленского подписать сделку по обращению в доход США украинских природных ресурсов и других активов.
"Таким образом, Трамп хочет взять у Зеленского плату ресурсами за установление мира. И в этом плане Крым, который населен русскими и русскоязычными людьми и пришел к России без единого выстрела, представляется Вашингтону вполне не украинской территорией. А поскольку Крым представляет для России примерно то же, что для США Флорида, то американский капитал очень даже желает получить там свой кусок в строительстве и индустрии отдыха и туризма", - заметил Медведчук.
Он также заметил, что Зеленский попался на своей лжи о геноциде украинцев.
"Ведь никакого геноцида нет, русскоязычное население составляет, несмотря на зверскую украинизацию, на Украине большинство, после того как русскоязычные области будут возвращены России – от страны останется всего несколько областей. Да и на этот остаток будут претендовать Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария", - констатировал Медведчук.
По его мнению, Зеленский пытался изобразить украинский конфликт конфликтом этническим, где есть украинцы, которые являются жертвами агрессивных русских. Такие конфликты решаются разделением страны по этническому составу.
"Но если исходить из этого, то России нужно отдать более трех четвертей Украины, все то, что находиться на исторических русских землях", - заявил Медведчук.
Он напомнил, что неоднократно писал о том, что сегодня, с помощью войны и нацистов, Зеленский пытается создать новых украинцев, "перепрошить" нацию, став её вождем.
"В реальности Зеленский – не вождь и не лидер украинского народа, а одуревший от кокаина наркоман, поверивший в методички, написанные Соросом и ЦРУ много лет назад", - убеждён лидер движения "Другая Украина".
Медведчук вновь обратил внимание на то, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, участвуя в одном миграционном процессе: Зеленский выгоняет украинцев, а Путин приглашает их и принимает в России. При этом часть украинцев убыла в Россию вместе со своими территориями.
"Признание Крыма де-юре российским для США откроет ложь Зеленского о причинах украинского конфликта, и именно этого, а не потери территорий, боится его свора. А на этой лжи стоит сегодня нацистская идеология Украины Зеленского, поэтому это недогосударство исчезнет, как некогда Хазарский каганат", - заявил Медведчук.
Он напомнил, что некогда Киевом управляли иудеи-хазары при большинстве славянского населения.
"Но пришли с севера Аскольд и Дир, а потом Вещий Олег, который не только "отмстил" "неразумным хазарам", но и создал Русь, - заметил он. - История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет".
Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что сейчас позиции Зеленского на подконтрольной ВСУ территории ослабли. Кроме того, заметил Медведчук, нынешние руководители Украины фактически вошли в конфликт с Белым домом.
Подробности в публикации Зеленский полностью отверг план президента США – Медведчук
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