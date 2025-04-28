Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка - 28.04.2025 Украина.ру
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Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка
Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка - 28.04.2025 Украина.ру
Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка
Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве уточнили, что суммарные суточные потери противника превысили 1300 военных
2025-04-28T13:17
2025-04-28T13:21
новости
россия
курская область
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
минобороны
нато
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Также в Минобороны уточнили, что потери ВСУ в зоне ответственности "Юга" составили до 230 военных, еще 375 - в зоне группировки "Центр". От действий бойцов "Днепра" ВСУ лишились порядка 75 солдат, "Востока" - до 170-ти и еще примерно 220 - в Сумской области.Также утром 28 апреля военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на группировку войск "Днепр" сообщил, что ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Известно, что бойцы "Днепра" заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка, которое находится на правом берегу реки.Если это подтвердится, то происходящее можно считать "началом освобождения Херсонской области", резюмировал Котенок.Параллельно украинское издание "Страна.ua" сообщило, что утром 28 апреля "был потерян" украинский Су-27 во время работы по российским дронам."Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - процитировало издание вооруженные силы своей страны.Военный корреспондент Евгений Лисицын утром в понедельник сообщил, что на Дзержинском (Торецком) направлении ВС РФ смогли зайти в северную часть Щербиновки, где продолжаются тяжелые бои. Также расширена зона контроля в районе населенных пунктов Дачное и Дылеевка.На Красноармейском (Покровском) направлении, добавил Лисицын, российские штурмовики приближаются к Троицкому, а также атакуют в районе Котляровки, а на Константиновском направлении под контроль ВС РФ перешла Березовка."Сегодня первый день, когда из ежедневной сводки российского оборонного ведомства исчезло Курское направление. В новой Курской битве наши войска победили врага умением. Операция по разгрому группировки противника нанесла огромный ущерб самой боеспособной части армии киевского режима, включая наёмников, которые воевали на его стороне. Украинское командование не считалось с потерями ни в живой силе, ни в технике. Если смотреть глобально, то по сути, в Курской области шла битва не просто против ВСУ - мы уничтожили вражеские формирования, которые воевали против нас при поддержке западной разведки и западным вооружением. А это и материальный, и репутационный ущерб для всех тех государств, которые хотят разрушить нашу страну", - добавил военкор Евгений Поддубный.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными: Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области.
https://ukraina.ru/20250428/boytsy-vs-rf-vysadilis-na-pravom-beregu-dnepra-v-khersonskoy-oblasti---voenkor-kotenok-1062793984.html
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новости, россия, курская область, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, нато
Новости, Россия, Курская область, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО

Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка

13:17 28.04.2025 (обновлено: 13:21 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве уточнили, что суммарные суточные потери противника превысили 1300 военных
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. <...> Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два - производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в Минобороны уточнили, что потери ВСУ в зоне ответственности "Юга" составили до 230 военных, еще 375 - в зоне группировки "Центр". От действий бойцов "Днепра" ВСУ лишились порядка 75 солдат, "Востока" - до 170-ти и еще примерно 220 - в Сумской области.
Также утром 28 апреля военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на группировку войск "Днепр" сообщил, что ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Известно, что бойцы "Днепра" заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка, которое находится на правом берегу реки.
Если это подтвердится, то происходящее можно считать "началом освобождения Херсонской области", резюмировал Котенок.
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Параллельно украинское издание "Страна.ua" сообщило, что утром 28 апреля "был потерян" украинский Су-27 во время работы по российским дронам.
"Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - процитировало издание вооруженные силы своей страны.
Военный корреспондент Евгений Лисицын утром в понедельник сообщил, что на Дзержинском (Торецком) направлении ВС РФ смогли зайти в северную часть Щербиновки, где продолжаются тяжелые бои. Также расширена зона контроля в районе населенных пунктов Дачное и Дылеевка.
На Красноармейском (Покровском) направлении, добавил Лисицын, российские штурмовики приближаются к Троицкому, а также атакуют в районе Котляровки, а на Константиновском направлении под контроль ВС РФ перешла Березовка.
"Сегодня первый день, когда из ежедневной сводки российского оборонного ведомства исчезло Курское направление. В новой Курской битве наши войска победили врага умением. Операция по разгрому группировки противника нанесла огромный ущерб самой боеспособной части армии киевского режима, включая наёмников, которые воевали на его стороне. Украинское командование не считалось с потерями ни в живой силе, ни в технике. Если смотреть глобально, то по сути, в Курской области шла битва не просто против ВСУ - мы уничтожили вражеские формирования, которые воевали против нас при поддержке западной разведки и западным вооружением. А это и материальный, и репутационный ущерб для всех тех государств, которые хотят разрушить нашу страну", - добавил военкор Евгений Поддубный.
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