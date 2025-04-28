https://ukraina.ru/20250428/rossiya--edinstvennaya-nadezhda-gagauzov-sandu-arestovala-gutsul-chtoby-uprazdnit-avtonomiyu-1062814875.html

Россия – единственная надежда гагаузов. Санду арестовала Гуцул, чтобы упразднить автономию

Россия – единственная надежда гагаузов. Санду арестовала Гуцул, чтобы упразднить автономию - 28.04.2025 Украина.ру

Россия – единственная надежда гагаузов. Санду арестовала Гуцул, чтобы упразднить автономию

Власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду составляют списки неугодных оппозиционеров и партий для политического уничтожения. Об этом 25 апреля заявил депутат молдавского парламента от блока "Победа" Василий Боля, передает агентство Sputnik

2025-04-28T18:41

2025-04-28T18:41

2025-04-28T18:41

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По словам Боли, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность (ПСД, PAS) использует репрессивные методы из прошлого века для того, чтобы дискредитировать, изолировать или лишить свободы всех политических оппонентов. При этом молдавские власти проводят такую политику при молчаливой поддержке зарубежных стран и СМИ, отметил он.Одним из главных аргументов, подтверждающих тезисы Василия Боли, является задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева 25 марта. В этот день Гуцул планировала вылететь в Стамбул для проведения запланированных встреч. Уже 30 марта она планировала вернуться в страну, о чем свидетельствует купленный ею обратный билет. Однако во время прохождения пограничного контроля башкан Гагаузии узнала, что выезд из страны ей запрещен.Евгению Гуцул обвинили в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях. Более двадцати дней глава Гагаузии провела в изоляторе, затем ее перевели под домашний арест, под которым она до сих пор находится.Заручилась поддержкой Путина и разозлила СандуКонфликт между действующими властями Молдавии и Евгении Гуцул зародился в мае 2023 года, когда политик победила на выборах башкана Гагаузии. В соответствии с конституцией страны, главе автономии полагается должность члена правительства Молдавии. Однако президент Майя Санду отказалась дать Гуцул место в правительстве, сославшись на ее якобы антиконституционную деятельность.Санду обвинила Гуцул в связах с криминалом, а также в том, что она состоит в запрещенной в Молдавии партии "Шор".Отношения главы Гагаузской автономии с центральными властями в Кишиневе стали еще более натянутыми после того, как Евгения Гуцул в марте 2024 года встретилась на полях молодежного форума в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.Гуцул нанесла в Россию ряд деловых визитов, в ходе которых ей удалось подписать ряд выгодных для населения автономии бизнес-контрактов. В том числе Гуцул договорилась об открытии для жителей Гагаузии счетов в российских банках, на которые могли бы начисляться надбавки пенсионерам, учителям, врачам и работникам полиции.Также Гуцул обсуждала с российскими партнерами получение льгот для экспорта товаров из автономии и просила Москву обеспечить поставки газа по льготным тарифам напрямую в Гагаузию.Усиление финансовой, экономической и энергетической независимости Гагаузии не могло понравиться Кишиневу, который по отношению к автономии вынашивает абсолютно противоположные планы. Власти Молдавии, наоборот, предпринимают шаги в сторону того, чтобы сначала взять под контроль, а потом и совсем упразднить органы самоуправления в Гагаузии.Так, в середине апреля Конституционный суд Молдавии лишил автономию права самостоятельно назначать главного прокурора региона. В соответствии с решением суда, полномочия по назначению прокурора Гагаузии теперь полностью переходят в руки генерального прокурора республики. В Комрате это решение назвали "началом системного демонтажа автономии".Примечательно, что Кишинев начал свои действия по ущемлению прав Гагаузии уже после задержания Евгении Гуцул. При этом молдавские власти для ее политического устранения применили такую же тактику, которую недавно руководство Евросоюза использовало для удаления неугодных, но весьма успешных в своих странах политиков – кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и депутата парламента Франции от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Их обоих, так же, как и Евгению Гуцул, обвинили в растрате средств, полученных на предвыборную кампанию. Это весьма удобный повод для уголовного преследования, так как в ходе кампании политические партии вынуждены оплачивать разные услуги (например, печать агитационных материалов). Перевод средств разным исполнителям со своей стороны всегда открывает возможность для интерпретаций.Месть Кишинева за нелюбовь гагаузовГлавная причина травли, которую власти Молдавии осуществляют в отношении башкана Гагаузии, являются ее политические взгляды, прямо противоположные взглядам президента Майи Санду, рассказал в интервью Украина.ру ветеран спецслужб ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин."Если Санду выступает за евроинтеграцию Молдавии и, по сути, постепенное лишение республики независимости, то Гуцул как лидер национальной гагаузской автономии, выражает противоположную точку зрения. Она настаивает на том, что оптимальным для Молдавии является курс на сближение с Россией как с естественным историческим, геополитическим, духовно-нравственным и экономическим союзником". – отметил эксперт.По его словам, такая заочная дуэль между двумя политиками продолжается не один год. За это время Гуцул регулярно приезжала в Россию, участвовала в различных публичных мероприятиях, напомнил Соин."У главы Гагаузии есть даже фотография, где она запечатлена с президентом Путиным. Это очень большой раздражитель для прозападных властей в Кишиневе. Поэтому накануне парламентских выборов принято решение зачистить политическую элиту Гагаузии", - сказал он.Одной из причин для принятия такого решения послужил тот факт, что на прошлых президентских выборах Майя Санду получила в Гагаузии меньше трех процентов голосов, подчеркнул Соин. По его словам, это было очень серьезным ударом по репутации президента. Поэтому власти теперь хотят избавиться от главных оппонентов и взять ситуацию у Гагаузии под контроль, отметил он."К тому же, надо напомнить, что в нормативно-правовом акте, регламентирующем нахождение автономии с составе Молдавии, есть пункт, в котором говорится о том, что Гагаузия получает право на самоопределение в случае изменения международно-правового статуса Молдавии. Сейчас Кишинев движется к тому, чтобы утратить независимость – следовательно, Гагаузия может стать независимой", - заявил Соин.Эксперт полагает, что именно поэтому Кишинев сейчас пытается демонтировать автономию. Первым шагом в этом направлении были изменения процедуры назначения прокурора, следующим этапом станет введение нормы, в соответствии с которой главу автономии будет либо утверждать, либо назначать Кишинев, добавил он."Все это происходит накануне парламентских выборов. В Молдавии идет охота на оппозицию – закрыты десятки оппозиционных телеканалов, интернет-изданий, возбуждены уголовные дела на многочисленных политических деятелей. Часть них вынуждена бежать из страны, потому что их жизни угрожает прямая опасность", - рассказал Соин.На вопрос, не ускорило ли арест Гуцул ее намерение посетить Стамбул и провести там ряд встреч, эксперт ответил, что сотрудничество Гагаузии с Турцией никак не должно волновать Санду, так как оно ничем не угрожает текущему курсу Молдавии."Один из стереотипов, связанных с Гагаузией, это то, что автономия пользуется поддержкой Турции. Это правда в части, которая касается развития бизнеса или образовательных проектов в автономии. Турция пытается ментально переделать под себя гагаузов, которые являются тюркоязычным народом. Турки с гагаузами говорят без переводчика". – отметил Соин.Но при этом Турция - страна НАТО и она на всей уровнях безоговорочно поддерживает территориальную целостность Молдавии, напомнил он."У гагаузов объективно есть одна единственная надежда. Это Россия. Дело в том, что гагаузы получили эту территорию в результате русско-турецких войн, когда Бессарабия стала частью Российской империи. За то, что гагаузы сохранили верность православию, Александр I предоставил им эти территории для переселения. Сейчас только Россия может быть гарантом безопасности и развития этого народа", - подытожил Дмитрий Соин.Евгения Гуцул изложила свои политические взгляды в интервью Украина.ру "Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, дмитрий соин, владимир путин, украина.ру, ес, кишинёв