https://ukraina.ru/20241022/1058274813.html

Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений

Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений - 22.10.2024 Украина.ру

Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений

О новом убийстве высокопоставленного российского военного в яблоневом саду в селе Супонево под Брянском отчиталось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, возглавляемое моложавым и круглолицым генералом Кириллом Будановым*, похожим на упыря, но по кличке "Мамкин пирожок"

2024-10-22T15:39

2024-10-22T15:39

2024-10-22T17:22

мнения

неонацисты

украинский неонацизм

украинские неонацисты

украина

россия

польша

кирилл буданов

владимир зеленский

степан бандера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058278638_0:24:1290:750_1920x0_80_0_0_0e56ea9ec3e78f06a5f90c97de9b54df.jpg.webp

Буданов сам признался, что очень любит свою мать и ее пирожки. Но эта "милота" не мешает ему убивать. Азартно и много. Изобретательно и безжалостно.И вот на Брянщине было обнаружено тело майора Дмитрия Голенкова, начальника штаба российской авиационной эскадрильи 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка военно-космических сил (ВКС) России (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме "Шайковка" и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Причина смерти -- травмы головы, несовместимые с жизнью: предполагается, что он мог быть убит с помощью молотка.ГУР Буданова обосновало убийство: это месть Голенкову за то, что он был причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам. Радостная удовлетворенность работой у ГУР была искренней и стала широким достоянием гласности в России и Украине. Мол, чтобы все знали, что Украина мстит и никому спуску не даст – всех, кто с нею воюет, найдет и накажет.Точно так же, как в Краснодаре 10 июля 2023 года был застрелен замначальника отдела местной мэрии по мобилизационной работе 42-летний Станислав Ржицкий. Он тоже был военным – командиром подводной лодки "Краснодар", который за несколько месяцев до убийства вышел в отставку в звании капитана 2-го ранга и устроился в городе, давшем название его субмарине, на работу.Ржицкому тоже отомстили. На страшном украинском сайте "Миротворец" его фото сразу закрыли надписью "Ликвидирован". А до этого размещалось объяснение, почему каперанг-два достоин смерти от рук украинцев: "Осознанно выполняет приказы по уничтожению Украинского государства". Украинские же СМИ ранее обвиняли Ржицкого в запуске российских "Калибров", в том числе по Виннице.Капитана-заммэра убивали демонстративно: в спину, но труп оставили в людном месте – в парке 30-летия Победы, у Дворца спорта "Олимп". Это действительно было не простое убийство и не просто банальный теракт, осуществленный взявшими ответственность на себя украинскими неонацистами, а их излюбленный аттентат – такое демонстративное и показательное уничтожение врага, чтобы о нем стало максимально известно. И сам факт ликвидации послужил неким символом устрашения и запугивания всех остальных. И властей, и политических оппонентов, и простого населения.Убийство с назиданием, можно сказать, поучительный урок. Сам убийца капитана, известный в Краснодаре спортсмен-каратист Сергей Денисенко вину за убийство на себя взял, объяснив его тем, что убитый "стрелял ракетами по украинским городам". Он спокойно вел себя на суде, все взвешенно аргументируя и декларируя, однако связь со спецслужбами Украины не признал.И тот и этот аттентаты – чистый, ничем не замутненный политический террор как средство, метод и прием политической борьбы на вооружении неонацистского режима просроченного главы Украины Владимира Зеленского. И в этой склонности к террору, индивидуальному или массовому, в последовательной преданности ему нет ничего необычного или сенсационного. Все как раз закономерно.Во-первых, террор – действительно излюбленный метод борьбы украинских неонацистов, заимствованный ими у их политических предшественников – террористов из Организации украинских националистов** (образована в 1929 г.) и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)** (образована в 1943 г.). Террором они хотели добиться создания украинского государства, независимого и от Польши (на Западной Украине, в Галичине и на Волыни), и от СССР (существовавшую в те годы УССР нацики независимой не считали).Во-вторых, именно внутренним террором националисты прежние и неонацисты современные, приведенные к власти на Украине и вскормленные Западом для борьбы уже с Россией, добиваются покорности населения страны. Путем уничтожения без суда и следствия всех недовольных и протестующих. Причем якобы ради "независимой Украины" националисты готовы служить любому – что нацистам Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны, что западным спецслужбам до 1991 года, что нынешним западным кураторам, которые дают деньги на войну против России и закрывают глаза на террор. И против украинцев на якобы независимой Украине, и против русских в России.В-третьих, именно террор выходит на первое место в качестве компенсации за неспособность неонацистов, западных кураторов и руководимых ими ВСУ победить на поле в зоне СВО.Чтобы оправдаться за военные поражения и создать иллюзию победы, а также отвлечь внимание населения от собственных провалов, спецслужбы и армия Украины и предпринимают акты террора против мирного населения. Как собственного, так и российского. Что на так называемых новых землях (Крым, Херсонщина, Запорожье и республики Донбасса), что на "старых" русских территориях (атака в Курской области, удары по Брянской, Белгородской и прочим приграничным областям, по Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам и объектам инфраструктуры в них).Вот только некоторые эпизоды и цифры этого страшного террора в исполнении украинских нацистов и неонацистов.Боевики-террористы из ОУН** до Второй мировой войны направляли свои террористические удары в основном против польских властей, но убивали и украинцев, представляющих УССР и СССР. Самым громким преступлением стало убийство главы МВД Польши Бронислава Перацкого, за которое один из самых известных укронацистских фюреров Степан Бандера был приговорен к смертной казни. Но повешенья, к сожалению, избежал, что привело к еще большим жертвам.Что касается советских чиновников, то самым громким стало в 1933 году убийство консула во Львове Андрея Майлова, которому бандеровцы якобы отомстили "за голодомор".До Второй мировой войны боевики из ОУН** убили сотни и тысячи поляков и несогласных с ними украинцев, но окончательно развернулись в военные годы, когда стали союзниками и прихвостнями гитлеровцев. Террористы из ОУН**, а потом и из УПА** стали соучастниками геноцида. Холокоста против евреев, участвуя в еврейских погромах и массовых убийствах, например, в Бабьем Яру в Киеве и сотнях других лагерей уничтожения. Против советских людей, истребляя красноармейцев, но в наибольшей степени офицеров и комиссаров Красной армии.Особо отметились предшественники нынешних неонацистов Зеленского в Волынской резне – геноцидом в отношении поляков (от 50 до 100 тысяч без вины уничтоженных). Это был террор в его апогее.Для Верховного Совета УССР 17 апреля 1973 года спецы 10-го архивно-учетного отдела КГБ при Совете министров республики собрали удивительные цифры в виде "Справки о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН за период 1944 – 1953 гг.".Террористы-боевики из ОУН-УПА**, как известно, вели подпольную борьбу на деньги уже западных спецслужб до 1953 года. И борьба была страшная – на уничтожение. По данным из указанной выше справки, всего за указанный период было совершено 14 424 бандпроявления, из них террористических актов – 4904; диверсий – 195; нападений на органы власти, колхозы, МТС, другие учреждения – 645; вооруженных ограблений государственного и колхозного имущества – 359.Потери советской стороны в вооруженном противостоянии с националистическими бандформированиями на Западной Украине за указанный период исчислялись десятками тысяч убитых. Террористы уничтожали не только представителей органов советской власти, депутатов всех уровней, чиновников разных органов власти, партийных и комсомольских организаций, но и простых колхозников и крестьян. Рабочих, учителей и медработников, которые приехали поднимать село. Всего погибло 30 676 человек. В 2014 году Запад на Украине путем госпереворота привел к власти неонацистов. И террор стал главным инструментом не только захвата, но и удержания власти. Путем сначала выборочной, а потом и тотальной зачистки всех недовольных и несогласных. А против населения Донецкой и Луганской областей Киев вообще бросил армию и развязал полномасштабную гражданскую войну, в которой для него были все средства хороши.Только за первые полтора года у власти неонацисты в Одессе сожгли почти 50 человек в Доме профсоюзов, в Киеве убили писателя и журналиста Олеся Бузину и по всей стране – полтора десятка бывших высокопоставленных членов свергнутой Партии регионов.И если обратиться только к официальным данным ООН, то всего с 7 апреля 2014 года по 24 февраля 2022 года в Донбассе погибли 14,2-14,4 тысячи человек, включая 3 404 гражданских.А когда 24 февраля 2022 года на Украине началась СВО, то погибли 5 614 гражданских, а 7 946 человек получили ранения. И счет этот продолжает расти, потому что поражение ВСУ становится все очевиднее, а террор неонацистов – все жестче и наглее. И люди гибнут каждый день. Не на фронте.Поэтому, увы, нет ничего удивительного в том, что украинский неонацистский террор захватывает и Россию. Еще в 1934 году на суде за убийство министра внутренних дел Польши Степан Бандера сказал: "Мы умеем ценить жизнь свою и других, но наша идея стоит того, чтобы посвятить миллионы жертв для ее реализации". Так они действуют до сих пор. И сегодня сами террористы по-прежнему оправдывают свои методы идеей служения независимой Украине, а западные кураторы с этим радостно соглашаются.И поставить заслон этому должна СВО, перед которой стоит задача непременной и бескомпромиссной денацификации украинской жизни. Но как это сделать? Некоторые предлагают вернуть смертную казнь для террористов, убивающих мирных людей. И с каждым все более наглым и безнаказанным терактом с этим все труднее спорить…* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.** Организации, запрещенные в России.О жертвах украинского террора можно прочитать в статье "Связали руки за спиной и расстреляли. Как умирали украинские политики"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

мнения, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, украина, россия, польша, кирилл буданов, владимир зеленский, степан бандера, оун, вооруженные силы украины, вкс