Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений - 22.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241022/1058274813.html
Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений
Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений - 22.10.2024 Украина.ру
Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений
О новом убийстве высокопоставленного российского военного в яблоневом саду в селе Супонево под Брянском отчиталось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, возглавляемое моложавым и круглолицым генералом Кириллом Будановым*, похожим на упыря, но по кличке "Мамкин пирожок"
2024-10-22T15:39
2024-10-22T17:22
мнения
неонацисты
украинский неонацизм
украинские неонацисты
украина
россия
польша
кирилл буданов
владимир зеленский
степан бандера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058278638_0:24:1290:750_1920x0_80_0_0_0e56ea9ec3e78f06a5f90c97de9b54df.jpg.webp
Буданов сам признался, что очень любит свою мать и ее пирожки. Но эта "милота" не мешает ему убивать. Азартно и много. Изобретательно и безжалостно.И вот на Брянщине было обнаружено тело майора Дмитрия Голенкова, начальника штаба российской авиационной эскадрильи 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка военно-космических сил (ВКС) России (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме "Шайковка" и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Причина смерти -- травмы головы, несовместимые с жизнью: предполагается, что он мог быть убит с помощью молотка.ГУР Буданова обосновало убийство: это месть Голенкову за то, что он был причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам. Радостная удовлетворенность работой у ГУР была искренней и стала широким достоянием гласности в России и Украине. Мол, чтобы все знали, что Украина мстит и никому спуску не даст – всех, кто с нею воюет, найдет и накажет.Точно так же, как в Краснодаре 10 июля 2023 года был застрелен замначальника отдела местной мэрии по мобилизационной работе 42-летний Станислав Ржицкий. Он тоже был военным – командиром подводной лодки "Краснодар", который за несколько месяцев до убийства вышел в отставку в звании капитана 2-го ранга и устроился в городе, давшем название его субмарине, на работу.Ржицкому тоже отомстили. На страшном украинском сайте "Миротворец" его фото сразу закрыли надписью "Ликвидирован". А до этого размещалось объяснение, почему каперанг-два достоин смерти от рук украинцев: "Осознанно выполняет приказы по уничтожению Украинского государства". Украинские же СМИ ранее обвиняли Ржицкого в запуске российских "Калибров", в том числе по Виннице.Капитана-заммэра убивали демонстративно: в спину, но труп оставили в людном месте – в парке 30-летия Победы, у Дворца спорта "Олимп". Это действительно было не простое убийство и не просто банальный теракт, осуществленный взявшими ответственность на себя украинскими неонацистами, а их излюбленный аттентат – такое демонстративное и показательное уничтожение врага, чтобы о нем стало максимально известно. И сам факт ликвидации послужил неким символом устрашения и запугивания всех остальных. И властей, и политических оппонентов, и простого населения.Убийство с назиданием, можно сказать, поучительный урок. Сам убийца капитана, известный в Краснодаре спортсмен-каратист Сергей Денисенко вину за убийство на себя взял, объяснив его тем, что убитый "стрелял ракетами по украинским городам". Он спокойно вел себя на суде, все взвешенно аргументируя и декларируя, однако связь со спецслужбами Украины не признал.И тот и этот аттентаты – чистый, ничем не замутненный политический террор как средство, метод и прием политической борьбы на вооружении неонацистского режима просроченного главы Украины Владимира Зеленского. И в этой склонности к террору, индивидуальному или массовому, в последовательной преданности ему нет ничего необычного или сенсационного. Все как раз закономерно.Во-первых, террор – действительно излюбленный метод борьбы украинских неонацистов, заимствованный ими у их политических предшественников – террористов из Организации украинских националистов** (образована в 1929 г.) и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)** (образована в 1943 г.). Террором они хотели добиться создания украинского государства, независимого и от Польши (на Западной Украине, в Галичине и на Волыни), и от СССР (существовавшую в те годы УССР нацики независимой не считали).Во-вторых, именно внутренним террором националисты прежние и неонацисты современные, приведенные к власти на Украине и вскормленные Западом для борьбы уже с Россией, добиваются покорности населения страны. Путем уничтожения без суда и следствия всех недовольных и протестующих. Причем якобы ради "независимой Украины" националисты готовы служить любому – что нацистам Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны, что западным спецслужбам до 1991 года, что нынешним западным кураторам, которые дают деньги на войну против России и закрывают глаза на террор. И против украинцев на якобы независимой Украине, и против русских в России.В-третьих, именно террор выходит на первое место в качестве компенсации за неспособность неонацистов, западных кураторов и руководимых ими ВСУ победить на поле в зоне СВО.Чтобы оправдаться за военные поражения и создать иллюзию победы, а также отвлечь внимание населения от собственных провалов, спецслужбы и армия Украины и предпринимают акты террора против мирного населения. Как собственного, так и российского. Что на так называемых новых землях (Крым, Херсонщина, Запорожье и республики Донбасса), что на "старых" русских территориях (атака в Курской области, удары по Брянской, Белгородской и прочим приграничным областям, по Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам и объектам инфраструктуры в них).Вот только некоторые эпизоды и цифры этого страшного террора в исполнении украинских нацистов и неонацистов.Боевики-террористы из ОУН** до Второй мировой войны направляли свои террористические удары в основном против польских властей, но убивали и украинцев, представляющих УССР и СССР. Самым громким преступлением стало убийство главы МВД Польши Бронислава Перацкого, за которое один из самых известных укронацистских фюреров Степан Бандера был приговорен к смертной казни. Но повешенья, к сожалению, избежал, что привело к еще большим жертвам.Что касается советских чиновников, то самым громким стало в 1933 году убийство консула во Львове Андрея Майлова, которому бандеровцы якобы отомстили "за голодомор".До Второй мировой войны боевики из ОУН** убили сотни и тысячи поляков и несогласных с ними украинцев, но окончательно развернулись в военные годы, когда стали союзниками и прихвостнями гитлеровцев. Террористы из ОУН**, а потом и из УПА** стали соучастниками геноцида. Холокоста против евреев, участвуя в еврейских погромах и массовых убийствах, например, в Бабьем Яру в Киеве и сотнях других лагерей уничтожения. Против советских людей, истребляя красноармейцев, но в наибольшей степени офицеров и комиссаров Красной армии.Особо отметились предшественники нынешних неонацистов Зеленского в Волынской резне – геноцидом в отношении поляков (от 50 до 100 тысяч без вины уничтоженных). Это был террор в его апогее.Для Верховного Совета УССР 17 апреля 1973 года спецы 10-го архивно-учетного отдела КГБ при Совете министров республики собрали удивительные цифры в виде "Справки о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН за период 1944 – 1953 гг.".Террористы-боевики из ОУН-УПА**, как известно, вели подпольную борьбу на деньги уже западных спецслужб до 1953 года. И борьба была страшная – на уничтожение. По данным из указанной выше справки, всего за указанный период было совершено 14 424 бандпроявления, из них террористических актов – 4904; диверсий – 195; нападений на органы власти, колхозы, МТС, другие учреждения – 645; вооруженных ограблений государственного и колхозного имущества – 359.Потери советской стороны в вооруженном противостоянии с националистическими бандформированиями на Западной Украине за указанный период исчислялись десятками тысяч убитых. Террористы уничтожали не только представителей органов советской власти, депутатов всех уровней, чиновников разных органов власти, партийных и комсомольских организаций, но и простых колхозников и крестьян. Рабочих, учителей и медработников, которые приехали поднимать село. Всего погибло 30 676 человек. В 2014 году Запад на Украине путем госпереворота привел к власти неонацистов. И террор стал главным инструментом не только захвата, но и удержания власти. Путем сначала выборочной, а потом и тотальной зачистки всех недовольных и несогласных. А против населения Донецкой и Луганской областей Киев вообще бросил армию и развязал полномасштабную гражданскую войну, в которой для него были все средства хороши.Только за первые полтора года у власти неонацисты в Одессе сожгли почти 50 человек в Доме профсоюзов, в Киеве убили писателя и журналиста Олеся Бузину и по всей стране – полтора десятка бывших высокопоставленных членов свергнутой Партии регионов.И если обратиться только к официальным данным ООН, то всего с 7 апреля 2014 года по 24 февраля 2022 года в Донбассе погибли 14,2-14,4 тысячи человек, включая 3 404 гражданских.А когда 24 февраля 2022 года на Украине началась СВО, то погибли 5 614 гражданских, а 7 946 человек получили ранения. И счет этот продолжает расти, потому что поражение ВСУ становится все очевиднее, а террор неонацистов – все жестче и наглее. И люди гибнут каждый день. Не на фронте.Поэтому, увы, нет ничего удивительного в том, что украинский неонацистский террор захватывает и Россию. Еще в 1934 году на суде за убийство министра внутренних дел Польши Степан Бандера сказал: "Мы умеем ценить жизнь свою и других, но наша идея стоит того, чтобы посвятить миллионы жертв для ее реализации". Так они действуют до сих пор. И сегодня сами террористы по-прежнему оправдывают свои методы идеей служения независимой Украине, а западные кураторы с этим радостно соглашаются.И поставить заслон этому должна СВО, перед которой стоит задача непременной и бескомпромиссной денацификации украинской жизни. Но как это сделать? Некоторые предлагают вернуть смертную казнь для террористов, убивающих мирных людей. И с каждым все более наглым и безнаказанным терактом с этим все труднее спорить…* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.** Организации, запрещенные в России.О жертвах украинского террора можно прочитать в статье "Связали руки за спиной и расстреляли. Как умирали украинские политики"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
украина
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058278638_0:0:1148:860_1920x0_80_0_0_d85e2d359d02fbc9f8770d0194f39182.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, украина, россия, польша, кирилл буданов, владимир зеленский, степан бандера, оун, вооруженные силы украины, вкс
Мнения, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, Украина, Россия, Польша, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Степан Бандера, ОУН, Вооруженные силы Украины, ВКС

Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений

15:39 22.10.2024 (обновлено: 17:22 22.10.2024)
 
Коллаж: Буданов, бандеровцы
Коллаж: Буданов, бандеровцы
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
О новом убийстве высокопоставленного российского военного в яблоневом саду в селе Супонево под Брянском отчиталось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, возглавляемое моложавым и круглолицым генералом Кириллом Будановым*, похожим на упыря, но по кличке "Мамкин пирожок"
Буданов сам признался, что очень любит свою мать и ее пирожки. Но эта "милота" не мешает ему убивать. Азартно и много. Изобретательно и безжалостно.
Фото: myrotvorets.center Дмитрий Голенков
Фото: myrotvorets.center Дмитрий Голенков
Фото: myrotvorets.center Дмитрий Голенков
И вот на Брянщине было обнаружено тело майора Дмитрия Голенкова, начальника штаба российской авиационной эскадрильи 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка военно-космических сил (ВКС) России (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме "Шайковка" и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Причина смерти -- травмы головы, несовместимые с жизнью: предполагается, что он мог быть убит с помощью молотка.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
ГУР Буданова обосновало убийство: это месть Голенкову за то, что он был причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам. Радостная удовлетворенность работой у ГУР была искренней и стала широким достоянием гласности в России и Украине. Мол, чтобы все знали, что Украина мстит и никому спуску не даст – всех, кто с нею воюет, найдет и накажет.
Фото: Главное управление разведки Украины
Фото: Главное управление разведки Украины
Фото: Главное управление разведки Украины
Точно так же, как в Краснодаре 10 июля 2023 года был застрелен замначальника отдела местной мэрии по мобилизационной работе 42-летний Станислав Ржицкий. Он тоже был военным – командиром подводной лодки "Краснодар", который за несколько месяцев до убийства вышел в отставку в звании капитана 2-го ранга и устроился в городе, давшем название его субмарине, на работу.
Ржицкому тоже отомстили. На страшном украинском сайте "Миротворец" его фото сразу закрыли надписью "Ликвидирован". А до этого размещалось объяснение, почему каперанг-два достоин смерти от рук украинцев: "Осознанно выполняет приказы по уничтожению Украинского государства". Украинские же СМИ ранее обвиняли Ржицкого в запуске российских "Калибров", в том числе по Виннице.
Капитана-заммэра убивали демонстративно: в спину, но труп оставили в людном месте – в парке 30-летия Победы, у Дворца спорта "Олимп". Это действительно было не простое убийство и не просто банальный теракт, осуществленный взявшими ответственность на себя украинскими неонацистами, а их излюбленный аттентат – такое демонстративное и показательное уничтожение врага, чтобы о нем стало максимально известно. И сам факт ликвидации послужил неким символом устрашения и запугивания всех остальных. И властей, и политических оппонентов, и простого населения.
Убийство с назиданием, можно сказать, поучительный урок. Сам убийца капитана, известный в Краснодаре спортсмен-каратист Сергей Денисенко вину за убийство на себя взял, объяснив его тем, что убитый "стрелял ракетами по украинским городам". Он спокойно вел себя на суде, все взвешенно аргументируя и декларируя, однако связь со спецслужбами Украины не признал.
И тот и этот аттентаты – чистый, ничем не замутненный политический террор как средство, метод и прием политической борьбы на вооружении неонацистского режима просроченного главы Украины Владимира Зеленского. И в этой склонности к террору, индивидуальному или массовому, в последовательной преданности ему нет ничего необычного или сенсационного. Все как раз закономерно.
Во-первых, террор – действительно излюбленный метод борьбы украинских неонацистов, заимствованный ими у их политических предшественников – террористов из Организации украинских националистов** (образована в 1929 г.) и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)** (образована в 1943 г.). Террором они хотели добиться создания украинского государства, независимого и от Польши (на Западной Украине, в Галичине и на Волыни), и от СССР (существовавшую в те годы УССР нацики независимой не считали).
Во-вторых, именно внутренним террором националисты прежние и неонацисты современные, приведенные к власти на Украине и вскормленные Западом для борьбы уже с Россией, добиваются покорности населения страны. Путем уничтожения без суда и следствия всех недовольных и протестующих.
Причем якобы ради "независимой Украины" националисты готовы служить любому – что нацистам Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны, что западным спецслужбам до 1991 года, что нынешним западным кураторам, которые дают деньги на войну против России и закрывают глаза на террор. И против украинцев на якобы независимой Украине, и против русских в России.
В-третьих, именно террор выходит на первое место в качестве компенсации за неспособность неонацистов, западных кураторов и руководимых ими ВСУ победить на поле в зоне СВО.
Чтобы оправдаться за военные поражения и создать иллюзию победы, а также отвлечь внимание населения от собственных провалов, спецслужбы и армия Украины и предпринимают акты террора против мирного населения. Как собственного, так и российского. Что на так называемых новых землях (Крым, Херсонщина, Запорожье и республики Донбасса), что на "старых" русских территориях (атака в Курской области, удары по Брянской, Белгородской и прочим приграничным областям, по Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам и объектам инфраструктуры в них).
Вот только некоторые эпизоды и цифры этого страшного террора в исполнении украинских нацистов и неонацистов.
Боевики-террористы из ОУН** до Второй мировой войны направляли свои террористические удары в основном против польских властей, но убивали и украинцев, представляющих УССР и СССР. Самым громким преступлением стало убийство главы МВД Польши Бронислава Перацкого, за которое один из самых известных укронацистских фюреров Степан Бандера был приговорен к смертной казни. Но повешенья, к сожалению, избежал, что привело к еще большим жертвам.
Что касается советских чиновников, то самым громким стало в 1933 году убийство консула во Львове Андрея Майлова, которому бандеровцы якобы отомстили "за голодомор".
До Второй мировой войны боевики из ОУН** убили сотни и тысячи поляков и несогласных с ними украинцев, но окончательно развернулись в военные годы, когда стали союзниками и прихвостнями гитлеровцев. Террористы из ОУН**, а потом и из УПА** стали соучастниками геноцида. Холокоста против евреев, участвуя в еврейских погромах и массовых убийствах, например, в Бабьем Яру в Киеве и сотнях других лагерей уничтожения. Против советских людей, истребляя красноармейцев, но в наибольшей степени офицеров и комиссаров Красной армии.
Особо отметились предшественники нынешних неонацистов Зеленского в Волынской резне – геноцидом в отношении поляков (от 50 до 100 тысяч без вины уничтоженных). Это был террор в его апогее.
Для Верховного Совета УССР 17 апреля 1973 года спецы 10-го архивно-учетного отдела КГБ при Совете министров республики собрали удивительные цифры в виде "Справки о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН за период 1944 – 1953 гг.".
Террористы-боевики из ОУН-УПА**, как известно, вели подпольную борьбу на деньги уже западных спецслужб до 1953 года. И борьба была страшная – на уничтожение. По данным из указанной выше справки, всего за указанный период было совершено 14 424 бандпроявления, из них террористических актов – 4904; диверсий – 195; нападений на органы власти, колхозы, МТС, другие учреждения – 645; вооруженных ограблений государственного и колхозного имущества – 359.
Потери советской стороны в вооруженном противостоянии с националистическими бандформированиями на Западной Украине за указанный период исчислялись десятками тысяч убитых. Террористы уничтожали не только представителей органов советской власти, депутатов всех уровней, чиновников разных органов власти, партийных и комсомольских организаций, но и простых колхозников и крестьян. Рабочих, учителей и медработников, которые приехали поднимать село. Всего погибло 30 676 человек.
В 2014 году Запад на Украине путем госпереворота привел к власти неонацистов. И террор стал главным инструментом не только захвата, но и удержания власти. Путем сначала выборочной, а потом и тотальной зачистки всех недовольных и несогласных. А против населения Донецкой и Луганской областей Киев вообще бросил армию и развязал полномасштабную гражданскую войну, в которой для него были все средства хороши.
Только за первые полтора года у власти неонацисты в Одессе сожгли почти 50 человек в Доме профсоюзов, в Киеве убили писателя и журналиста Олеся Бузину и по всей стране – полтора десятка бывших высокопоставленных членов свергнутой Партии регионов.
И если обратиться только к официальным данным ООН, то всего с 7 апреля 2014 года по 24 февраля 2022 года в Донбассе погибли 14,2-14,4 тысячи человек, включая 3 404 гражданских.
А когда 24 февраля 2022 года на Украине началась СВО, то погибли 5 614 гражданских, а 7 946 человек получили ранения. И счет этот продолжает расти, потому что поражение ВСУ становится все очевиднее, а террор неонацистов – все жестче и наглее. И люди гибнут каждый день. Не на фронте.
Поэтому, увы, нет ничего удивительного в том, что украинский неонацистский террор захватывает и Россию. Еще в 1934 году на суде за убийство министра внутренних дел Польши Степан Бандера сказал: "Мы умеем ценить жизнь свою и других, но наша идея стоит того, чтобы посвятить миллионы жертв для ее реализации". Так они действуют до сих пор. И сегодня сами террористы по-прежнему оправдывают свои методы идеей служения независимой Украине, а западные кураторы с этим радостно соглашаются.
И поставить заслон этому должна СВО, перед которой стоит задача непременной и бескомпромиссной денацификации украинской жизни. Но как это сделать? Некоторые предлагают вернуть смертную казнь для террористов, убивающих мирных людей. И с каждым все более наглым и безнаказанным терактом с этим все труднее спорить…
* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
** Организации, запрещенные в России.
О жертвах украинского террора можно прочитать в статье "Связали руки за спиной и расстреляли. Как умирали украинские политики"
 
Мнениянеонацистыукраинский неонацизмукраинские неонацистыУкраинаРоссияПольшаКирилл БудановВладимир ЗеленскийСтепан БандераОУНВооруженные силы УкраиныВКС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
17:14Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис
16:44"Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР
16:24"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"
16:22Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву
16:17Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
16:13Как США купили Украину и почему сейчас опасно менять Зеленского - Пятибратов
15:44Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал
15:41Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар"
15:39Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений
15:25Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
15:24Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
15:10"Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа
14:59"Невоспитанные собаки": сестра северокорейского лидера сравнила политику Киева и Сеула
14:55Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосовать
14:53МИД Белоруссии поддерживает Москву в создании системы взаиморасчетов между членами БРИКС
14:51После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИ
14:05Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
14:03"Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани
13:28Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
Лента новостейМолния