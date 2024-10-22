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На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС

На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС - 22.10.2024 Украина.ру

На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКС

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского

2024-10-22T11:51

2024-10-22T11:51

2024-10-22T11:51

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Интересно, что сам Гутерриш еще не объявлял о том, что собирается ехать в Казань, об этом написало британское издание Reuters. При этом заместитель пресс-секретаря ООН Фархам Хак, комментируя визит шефа на БРИКС ответил СМИ: "Объявления о его будущих поездках будут сделаны позже".Первый саммит мира Зеленского, который состоялся в Швейцарии в июне, собрал представителей порядка 90 стран. Однако Россия на это мероприятияе приглашена не была. Не так давно было объявлено, что в скором времени будет второй саммит, и на него якобы планируют позвать Москву. Однако в скором времени Зеленский отменил свою мирную конференцию.Мировые СМИ отмечают, что саммит БРИКС, стартовавший сегодня в Казани - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось.На мероприятии ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны на саммите вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".На днях на пленарном заседании Делового форума БРИКС президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится."Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующей показатель так называемой Группы семи и продолжает расти", - сказал Путин, уточнив, что совокупный рост стран БРИКС прогнозируется на уровне в 4%.Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.

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