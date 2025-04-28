https://ukraina.ru/20250428/o-krylyakh-babochki-1062799201.html

О крыльях бабочки

О крыльях бабочки - 28.04.2025 Украина.ру

О крыльях бабочки

Некоторых союзников лучше не иметь, чем иметь. В частности, в дело поражения Германии на Восточном фронте в критические для СССР 1941-42 годы внёс существенный вклад Муссолини – главный союзник Гитлера в Европе.

2025-04-28T14:03

2025-04-28T14:03

2025-04-28T14:03

мнения

ссср

германия

югославия

адольф гитлер

бенито муссолини

ркка

одкб

африка

вторая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062802942_0:85:830:552_1920x0_80_0_0_717ef63b33c0756621e8dfcb6ddf8d45.png.webp

Не потому, что итальянский диктатор симпатизировал Советскому Союзу, хоть он ему симпатизировал (как минимум до начала войны), что не помешало ему принять деятельное участие в германском нападении. К началу Сталинградской битвы численность итальянских войск на территории СССР составляла 200 тыс. человек. Вклад Италии в операции лета 1942 года был сопоставим с вкладом Венгрии (третья численность экспедиционных сил среди союзников Гитлера, после Румынии и Финляндии).Но вот воевали итальянцы плохо, хуже венгров, много хуже румын, а финны для них вообще недостижимый идеал. Это позитивно отразилось на ходе операций РККА зимой 1942-43 годов – вторая итальянская армия просто исчезла с фронта, оставив в нём почти стокилометровую дыру. Но к тому времени РККА уже начала ломать хребет самому вермахту, а развёртывание "Барбаросса", как известно провалилось к зиме 1941-42 годов. И здесь роль итальянцев нельзя переоценить.В такие же апрельские дни 1941 года, как сейчас, завершалась операция "Марита". Вермахт, добившийся к 17-у апреля капитуляции Югославии, добивал греческую армию (капитулировавшую 30 апреля). Завершался очередной блицкриг. Но за этот успех Германия заплатила перенесением сроков вторжения в СССР на месяц. Первоначально вторжение по плану "Барбаросса" планировалось на 10-15 мая, чтобы максимально использовать сухой сезон. Если бы не вынужденная война на Балканах (Гитлер не планировал изначально оккупацию Греции и Югославии), вермахт в критические для СССР дни лета 1941 года имел бы на четыре недели больше тёплого времени года, долгих дней и коротких ночей. За этот же месяц СССР дополнительно развернул на Западном направлении не менее 20 дивизий. Кроме того дивизии 2-й армии группы армий "Центр" застряли на Балканах до августа-сентября. К началу вторжения прибыл только штаб армии. В полном же составе 2-я армия приняла участие в боях уже в октябре.Всё это серьёзно облегчило положение советских войск, значительно изменив первоначально запланированное ОКХ соотношение сил, сократив преимущество Германии. Главным же виновником всех этих проблем оказался итальянский дуче.Как уже было сказано Гитлер не желал оккупации балканских стран. Он хотел добиться от них лишь строгого нейтралитета – гарантии того, что их территория не станет плацдармом для высадки англичан. Но Муссолини бредил восстановлением Римской империи, военные успехи Германии не давали ему покоя, он мечтал о собственных блицкригах и лаврах полководца, а в активе имел лишь проблематичную эфиопскую кампанию.Как ни отговаривал Гитлер своего союзника от агрессии на Балканах, но дуче всё же напал на Албанию. Это ещё не было критическим провалом. Албания пала практически без сопротивления. Но её соседи (Греция и Югославия) напряглись и, на всякий случай, начали готовиться к сдерживанию итальянских амбиций. Поначалу их вполне устраивали гарантии Гитлера. Но после того, ка Муссолини вторгся ещё и в Грецию, которая начала громить итальянцев, прогерманское правительство Югославии сменилось на проанглийское (генерала Душана Симовича), в Греции высадился британский экспедиционный корпус, и Гитлер вынужден был отправить на спасение итальянцев и исправление ситуации две полевые армии и танковую группу Клейста, без которых вторжение в СССР было невозможно.Конечно, мы не можем утверждать, что лишний месяц, окажись он в распоряжении вермахта, коренным образом изменил бы результаты кампании 1941 года на Восточном фронте. С обеих сторон были задействованы огромные силы, на развитие событий влияла масса факторов. Но этот месяц совершенно точно ухудшил ситуацию для Германии и облегчил положение СССР.Однако на этом "услуги" Муссолини Советскому Союзу далеко не исчерпывались. Также вопреки рекомендациям Гитлера Муссолини напал на англичан в Северной Африке. Германский фюрер предпочёл бы, чтобы Италия вообще не воевала – её потенциал гораздо лучше приковывал к себя английский силы, не будучи задействован в боях, ибо, как только начинались боевые действия, итальянцы немедленно терпели сокрушительное поражение.В Африке 20 тысяч англичан в считанные недели разгромили и уничтожили трёхсоттысячную итальянскую армию. Потери итальянцев превысили двести тысяч человек. Гитлер вынужден было отправить спасать итальянцев "Африканский корпус" Эрвина Роммеля, тогда только получившего генерал-лейтенанта, а через два года уже фельдмаршала, главнокомандующего группой армий "Африка". Первоначально под командованием Роммеля находились только две подвижные дивизии (15-я танковая и 5-я лёгкая), а также части корпусного подчинения, но постепенно численность скованных в Северной Африке германских войск росла, в конечном итоге в мае 1943 года в Тунисе в плен союзникам сдалось 230 тысяч человек. Причём надо иметь в виду, что отвлекались не столько счётные дивизии, но и ресурсы, необходимые для поддержания их боеспособности.Так или иначе, но, благодаря амбициям Муссолини, Германия летом 1941 года недосчиталась на Восточном фронте одной полевой армии (до десяти пехотных дивизий) двух подвижных дивизий. Между тем это был период, когда важен был каждый батальон.Более того, весь критический 1942 год наращивание немецкой группировки в Северной Африке продолжалось. Между тем, в своё последнее наступление в Сталинграде, уже в ноябре 1942 года, накануне советского контрнаступления, Паулюс отправил последний резерв – только что прибывшие к нему шесть сапёрных батальонов, а 3-я и 4-я румынские, 2-я венгерская и 2-я итальянская армии, держали на флангах группировки фронт общей протяжённостью до двух сотен километров. Немецких войск не хватало, приходилось использовать слабых (хуже подготовленных, вооружённых и совсем не мотивированных) союзников. И это тоже серьёзно облегчило для РККА и оборонительную фазу Сталинградской битвы, и, особенно, прорыв в тыл 6-й армии.В общем, невольный вклад Муссолини в советскую победу не так уж мал. В полном соответствии с известным "эффектом бабочки" дуче взмахнул в Риме перепончатыми крылышками и с Восточного фронта исчезла двухсоттысячная группировка вермахта.Но и это не всё. После оккупации Югославии и Греции немцы всю войну вынуждены были держать в этих странах группы армий "Г" и "Е", которые безуспешно боролись с местными партизанами и стерегли береговую линию от высадки союзников. В разное время их численность колебалась от неполных десяти, до полноценных 25-и дивизий. То были не лучшие дивизии, половина из них – коллаборационистские формирования, но окажись они на Восточном фронте, РККА пришлось бы заплатить за их разгром тысячами (а может и десятками тысяч) дополнительных жизней.Вот так бывает опасен и даже вреден неэффективный союзник, которого постоянно приходится спасать, что превращает его "помощь" в обузу. А то некоторые всё никак не успокоятся по поводу отсутствия на фронте наших "союзников" по ОДКБ. Может оно и к лучшему – меньше проблем. Кстати, мы в ОДКБ за помощью и не обращались, наверное что-то знаем.О том как надо учиться искусству войны и политики - в статье Ростислава Ищенко - "На чужих ошибках"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

ссср

германия

югославия

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, ссср, германия, югославия, адольф гитлер, бенито муссолини, ркка, одкб, африка, вторая мировая война