https://ukraina.ru/20250428/andrey-dmitriev-o-tom-kak-kndr-stala-soyuznikom-rossii-i-proizvoditelem-samogo-khodovogo-tovara-v-1062817991.html

Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире

Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире - 28.04.2025 Украина.ру

Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире

КНДР боятся, что в Сеуле, что в Токио. Для нас это тоже важно, потому что еще в 90-е, нулевые годы над корейцами смеялись и говорили, что они траву едят, а снаряды зачем-то делают. Сейчас же выяснилось, что снаряды калибра 152/155-мм чуть ли не самый ходовой товар в мире. У нас, если бы корейцы нам их не поставили, были бы проблемы.

2025-04-28T20:52

2025-04-28T20:52

2025-04-28T20:54

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев.Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области.В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил". В Пхеньяне будет воздвигнут монумент, в честь северокорейских военных.- Андрей, какие бы преимущества на дипломатическом уровне российская сторона могла получить, если бы официальную информацию о наличии северокорейских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в Курской области обнародовали раньше?- У нас с КНДР заключен договор, согласно которому стороны обязаны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них. С юридической стороны участие военных КНДР в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно. Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам".Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например.И здесь я бы хотел обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников. Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги.Но Северная Корея, которая от нас никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя преданным союзником России.- Армия КНДР с 50-х годов прошлого века не участвовала в масштабных сражениях. Возможно, что корейские военные у себя на родине проходили обучение по устаревшим тактическим приемам. С какими трудностями им пришлось столкнуться в боях на курской земле?- Актуальна всегда только война. Российская армия совсем не такая, какой была три года назад. Появились не только дроны, но и антидроновые сети, которыми завешивают целые участки дорог. Кто мог это предсказать?Наши военнослужащие, которые соприкасались с корейцами, рассказывали, что им было сложно наладить коммуникацию, потому что по-русски разговаривали только старшие командиры. При этом в боях участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. И то, что в плен к ВСУ попало всего два человека из контингента в несколько тысяч, характеризует корейских военных очень хорошо. Так что северокорейцы приобрели современный боевой опыт, показав себя храбрыми воинами.- Появятся ли северокорейские подразделения на других участках СВО уже в новых регионах, которые Пхеньян признал российскими?- Пока идут активные переговоры с США на тему перемирия вряд ли северокорейцев будут задействовать. Но никаких юридических препятствий к этому нет.- У Китая и КНДР есть аналогичный договор, предусматривающий взаимную военную помощь, от 11 июля 1961 года. Подтолкнет ли Пекин официальное признание участия КНДР в боевых действиях к более тесному военному сотрудничеству с Москвой и Пхеньяном?- С этими договорами связана интересная история. Сначала он был заключен с Советским Союзом, а потом с Китаем. И Ким Ир Сен затребовал военную помощь, когда в 1968 году был захвачен американский шпионский корабль "Пуэбло". Ситуация была на грани войны, и советское руководство лице Брежнева сделало все, чтобы от этого уйти. Советская сторона заявила, что договор – это гарантия мира, а воевать мы за вас не будем. Через год, когда США принесли извинения, экипаж был освобожден, а корабль до сих пор стоит на реке Тэдон и служит средством антиамериканского воспитания. В 2004 году я там побывал, а экскурсию проводил полковник, который этот корабль и захватывал.Что касается Китая, то мы должны понимать, что им сегодня правят прагматики. Это не революционеры, не Мао Цзэдун, который говорил, что ядерной войны бояться не надо, США — это бумажный тигр, ткни его, он развалится. Это люди, которые хотят договариваться со всеми. КНДР им нужна в качестве буфера на полуострове. Им не нужна граница с Южной Кореей и войска ООН, американские в том числе, на границе.Китай нам не союзник, а партнер. Да, мы пользуемся китайскими смартфонами, ездим на китайских машинах и так далее. Но они не признали ЛДНР и не говорили, что мы с русскими в одном окопе, как сделали корейцы.На корейском полуострове в обозримой перспективе никаких военных конфликтов не будет. КНДР, которая наращивает военную мощь и сделала ставку на союз с Россией, боятся. Большое достижение нашей дипломатии, президента, что такой договор подписан.- Есть мнение, что самое крупное поражение на суше армия США потерпела в 1950 году в сражении возле Чосинского водохранилища во время Корейской войны. Теперь КНДР вновь заявила о себе как о реальной военной силе. Как это повлияет на взаимоотношения Пхеньяна с США и на мирные консультации вокруг украинского конфликта, потому что Россия продемонстрировала наличие у нее крепкого военного союзника?- Да, повлияло самым серьезным образом. На самом деле, КНДР боятся, что в Сеуле, что в Токио. Для нас это тоже важно, потому что еще в 90-е, нулевые годы над корейцами смеялись и говорили, что они траву едят, а снаряды зачем-то делают. Сейчас же выяснилось, что снаряды калибра 152/155-мм чуть ли не самый ходовой товар в мире. Они заканчиваются у ВСУ, и у нас, если бы корейцы нам их не поставили, были бы проблемы. Поэтому это действительно серьезный правильный военный альянс.Обращу внимание на то, что с Ираном в договоре о стратегическом партнерстве нет пункта о том, что если кто-то нападет, то мы обязаны оказывать помощь. Почему? А потому что Иран со своей ядерной программой колебался постоянно. Он ее то реализовывал, то притормаживал и так далее. Корейцы, когда Джордж Буш-младший причислил их к оси зла в 2006 году, вышли из договора о ядерном оружии и испытали ядерную бомбу.И сейчас Трамп грозит Ирану разрушительными бомбардировками, а про Ким Чен Ына говорит, что это умный парень, который владеет ядерным оружием.КНДР маленькая страна, 80% ее территории — это горы, нет своей нефти, газа, проблемы с энергетикой. Но она сумела выжить в 90-е годы, выстоять во время голода, создать свою ядерную и космическую программы. Умение концентрироваться на важных областях при скромных ресурсах вызывает уважение.Ким Чен Ын, несмотря на то, что Трамп называет его "хорошим парнем", никаких симпатий к его администрации не испытывает, что выгодно отличает его от наших доморощенных трампистов.Подробнее об участии северокорейских военных в освобождении Курской области Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы

https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

https://ukraina.ru/20250428/obmanka-dlya-voyny-kak-tramp-i-zelenskiy-odinakovo-prosyat-prekratit-ogon-v-svo--1062808902.html

https://ukraina.ru/20250428/chrnyy-lebed-dlya-zapada-koreyskie-soldaty-voyuyut-za-rossiyu-1062802048.html

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Денис Рудометов

интервью, кндр, россия, китай, дональд трамп, ким чен ын, вооруженные силы украины, оон, южная корея, курская область