Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире - 28.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250428/andrey-dmitriev-o-tom-kak-kndr-stala-soyuznikom-rossii-i-proizvoditelem-samogo-khodovogo-tovara-v-1062817991.html
Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире
Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире - 28.04.2025 Украина.ру
Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире
КНДР боятся, что в Сеуле, что в Токио. Для нас это тоже важно, потому что еще в 90-е, нулевые годы над корейцами смеялись и говорили, что они траву едят, а снаряды зачем-то делают. Сейчас же выяснилось, что снаряды калибра 152/155-мм чуть ли не самый ходовой товар в мире. У нас, если бы корейцы нам их не поставили, были бы проблемы.
2025-04-28T20:52
2025-04-28T20:54
интервью
кндр
россия
китай
дональд трамп
ким чен ын
вооруженные силы украины
оон
южная корея
курская область
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев.Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области.В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил". В Пхеньяне будет воздвигнут монумент, в честь северокорейских военных.- Андрей, какие бы преимущества на дипломатическом уровне российская сторона могла получить, если бы официальную информацию о наличии северокорейских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в Курской области обнародовали раньше?- У нас с КНДР заключен договор, согласно которому стороны обязаны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них. С юридической стороны участие военных КНДР в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно. Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам".Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например.И здесь я бы хотел обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников. Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги.Но Северная Корея, которая от нас никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя преданным союзником России.- Армия КНДР с 50-х годов прошлого века не участвовала в масштабных сражениях. Возможно, что корейские военные у себя на родине проходили обучение по устаревшим тактическим приемам. С какими трудностями им пришлось столкнуться в боях на курской земле?- Актуальна всегда только война. Российская армия совсем не такая, какой была три года назад. Появились не только дроны, но и антидроновые сети, которыми завешивают целые участки дорог. Кто мог это предсказать?Наши военнослужащие, которые соприкасались с корейцами, рассказывали, что им было сложно наладить коммуникацию, потому что по-русски разговаривали только старшие командиры. При этом в боях участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. И то, что в плен к ВСУ попало всего два человека из контингента в несколько тысяч, характеризует корейских военных очень хорошо. Так что северокорейцы приобрели современный боевой опыт, показав себя храбрыми воинами.- Появятся ли северокорейские подразделения на других участках СВО уже в новых регионах, которые Пхеньян признал российскими?- Пока идут активные переговоры с США на тему перемирия вряд ли северокорейцев будут задействовать. Но никаких юридических препятствий к этому нет.- У Китая и КНДР есть аналогичный договор, предусматривающий взаимную военную помощь, от 11 июля 1961 года. Подтолкнет ли Пекин официальное признание участия КНДР в боевых действиях к более тесному военному сотрудничеству с Москвой и Пхеньяном?- С этими договорами связана интересная история. Сначала он был заключен с Советским Союзом, а потом с Китаем. И Ким Ир Сен затребовал военную помощь, когда в 1968 году был захвачен американский шпионский корабль "Пуэбло". Ситуация была на грани войны, и советское руководство лице Брежнева сделало все, чтобы от этого уйти. Советская сторона заявила, что договор – это гарантия мира, а воевать мы за вас не будем. Через год, когда США принесли извинения, экипаж был освобожден, а корабль до сих пор стоит на реке Тэдон и служит средством антиамериканского воспитания. В 2004 году я там побывал, а экскурсию проводил полковник, который этот корабль и захватывал.Что касается Китая, то мы должны понимать, что им сегодня правят прагматики. Это не революционеры, не Мао Цзэдун, который говорил, что ядерной войны бояться не надо, США — это бумажный тигр, ткни его, он развалится. Это люди, которые хотят договариваться со всеми. КНДР им нужна в качестве буфера на полуострове. Им не нужна граница с Южной Кореей и войска ООН, американские в том числе, на границе.Китай нам не союзник, а партнер. Да, мы пользуемся китайскими смартфонами, ездим на китайских машинах и так далее. Но они не признали ЛДНР и не говорили, что мы с русскими в одном окопе, как сделали корейцы.На корейском полуострове в обозримой перспективе никаких военных конфликтов не будет. КНДР, которая наращивает военную мощь и сделала ставку на союз с Россией, боятся. Большое достижение нашей дипломатии, президента, что такой договор подписан.- Есть мнение, что самое крупное поражение на суше армия США потерпела в 1950 году в сражении возле Чосинского водохранилища во время Корейской войны. Теперь КНДР вновь заявила о себе как о реальной военной силе. Как это повлияет на взаимоотношения Пхеньяна с США и на мирные консультации вокруг украинского конфликта, потому что Россия продемонстрировала наличие у нее крепкого военного союзника?- Да, повлияло самым серьезным образом. На самом деле, КНДР боятся, что в Сеуле, что в Токио. Для нас это тоже важно, потому что еще в 90-е, нулевые годы над корейцами смеялись и говорили, что они траву едят, а снаряды зачем-то делают. Сейчас же выяснилось, что снаряды калибра 152/155-мм чуть ли не самый ходовой товар в мире. Они заканчиваются у ВСУ, и у нас, если бы корейцы нам их не поставили, были бы проблемы. Поэтому это действительно серьезный правильный военный альянс.Обращу внимание на то, что с Ираном в договоре о стратегическом партнерстве нет пункта о том, что если кто-то нападет, то мы обязаны оказывать помощь. Почему? А потому что Иран со своей ядерной программой колебался постоянно. Он ее то реализовывал, то притормаживал и так далее. Корейцы, когда Джордж Буш-младший причислил их к оси зла в 2006 году, вышли из договора о ядерном оружии и испытали ядерную бомбу.И сейчас Трамп грозит Ирану разрушительными бомбардировками, а про Ким Чен Ына говорит, что это умный парень, который владеет ядерным оружием.КНДР маленькая страна, 80% ее территории — это горы, нет своей нефти, газа, проблемы с энергетикой. Но она сумела выжить в 90-е годы, выстоять во время голода, создать свою ядерную и космическую программы. Умение концентрироваться на важных областях при скромных ресурсах вызывает уважение.Ким Чен Ын, несмотря на то, что Трамп называет его "хорошим парнем", никаких симпатий к его администрации не испытывает, что выгодно отличает его от наших доморощенных трампистов.Подробнее об участии северокорейских военных в освобождении Курской области Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы
https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html
https://ukraina.ru/20250428/obmanka-dlya-voyny-kak-tramp-i-zelenskiy-odinakovo-prosyat-prekratit-ogon-v-svo--1062808902.html
https://ukraina.ru/20250428/chrnyy-lebed-dlya-zapada-koreyskie-soldaty-voyuyut-za-rossiyu-1062802048.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, кндр, россия, китай, дональд трамп, ким чен ын, вооруженные силы украины, оон, южная корея, курская область
Интервью, КНДР, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, ООН, Южная Корея, Курская область

Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире

20:52 28.04.2025 (обновлено: 20:54 28.04.2025)
 
Андрей Дмитриев интервью
Андрей Дмитриев интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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КНДР боятся, что в Сеуле, что в Токио. Для нас это тоже важно, потому что еще в 90-е, нулевые годы над корейцами смеялись и говорили, что они траву едят, а снаряды зачем-то делают. Сейчас же выяснилось, что снаряды калибра 152/155-мм чуть ли не самый ходовой товар в мире. У нас, если бы корейцы нам их не поставили, были бы проблемы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей" Андрей Дмитриев.
Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области.
В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР говорится, что корейские военные "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил". В Пхеньяне будет воздвигнут монумент, в честь северокорейских военных.
- Андрей, какие бы преимущества на дипломатическом уровне российская сторона могла получить, если бы официальную информацию о наличии северокорейских военнослужащих на линии боевого соприкосновения в Курской области обнародовали раньше?
- У нас с КНДР заключен договор, согласно которому стороны обязаны оказывать военную помощь в случае нападения на одну из них. С юридической стороны участие военных КНДР в освобождении Курской области, международно признанной территории России безупречно. Но почему-то тогда решили это пока не обнародовать. Возможно, это неизжитые иллюзии 90-х годов, когда мы хотели что-то доказать западным "партнерам".
Причем сам факт наличия корейцев на фронте не оспаривался теми, кто там находился, военкорами, например.
Евгений Ким интервью
14:11
Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной КорееВоенные КНДР при освобождении Курской области приобрели хороший опыт ведения боевых действий в условиях, когда над головой 24/7 висит рой дронов. Участие северокорейцев в боевых действиях еще одно предостережение Южной Корее, военные которой не прочь устроить провокацию на границе с северным соседом.
И здесь я бы хотел обратить внимание на поведение постсоветских республик. Закрывают "Русский дом" в Азербайджане, Алиев молчит. В Киргизии арестовывают людей, которых обвиняют в вербовке наемников. Был задержан и эксперт-африканист Виктор Васильев, который работал в Африке и внес существенный вклад, чтобы потеснить там позиции французов в пользу России. При этом миллион граждан Киргизии живут в России и зарабатывают здесь деньги.
Но Северная Корея, которая от нас никак не зависит, поскольку ее экономические связи налажены в основном с Китаем, показала себя преданным союзником России.
- Армия КНДР с 50-х годов прошлого века не участвовала в масштабных сражениях. Возможно, что корейские военные у себя на родине проходили обучение по устаревшим тактическим приемам. С какими трудностями им пришлось столкнуться в боях на курской земле?
- Актуальна всегда только война. Российская армия совсем не такая, какой была три года назад. Появились не только дроны, но и антидроновые сети, которыми завешивают целые участки дорог. Кто мог это предсказать?
Наши военнослужащие, которые соприкасались с корейцами, рассказывали, что им было сложно наладить коммуникацию, потому что по-русски разговаривали только старшие командиры. При этом в боях участвовали силы спецопераций армии КНДР. У них была установка: погибнуть, но не сдаться в плен. И то, что в плен к ВСУ попало всего два человека из контингента в несколько тысяч, характеризует корейских военных очень хорошо. Так что северокорейцы приобрели современный боевой опыт, показав себя храбрыми воинами.
19:34
Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО Как известно из жизни опытных американских ковбоев, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Она ласково внимает сказанному ей, нежно слушает любые приказы и покорно отвечает положительно на любое требование альфа-самца в сомбреро. И в жизни, и в геополитике.
- Появятся ли северокорейские подразделения на других участках СВО уже в новых регионах, которые Пхеньян признал российскими?
- Пока идут активные переговоры с США на тему перемирия вряд ли северокорейцев будут задействовать. Но никаких юридических препятствий к этому нет.
- У Китая и КНДР есть аналогичный договор, предусматривающий взаимную военную помощь, от 11 июля 1961 года. Подтолкнет ли Пекин официальное признание участия КНДР в боевых действиях к более тесному военному сотрудничеству с Москвой и Пхеньяном?
- С этими договорами связана интересная история. Сначала он был заключен с Советским Союзом, а потом с Китаем. И Ким Ир Сен затребовал военную помощь, когда в 1968 году был захвачен американский шпионский корабль "Пуэбло". Ситуация была на грани войны, и советское руководство лице Брежнева сделало все, чтобы от этого уйти. Советская сторона заявила, что договор – это гарантия мира, а воевать мы за вас не будем. Через год, когда США принесли извинения, экипаж был освобожден, а корабль до сих пор стоит на реке Тэдон и служит средством антиамериканского воспитания. В 2004 году я там побывал, а экскурсию проводил полковник, который этот корабль и захватывал.
Что касается Китая, то мы должны понимать, что им сегодня правят прагматики. Это не революционеры, не Мао Цзэдун, который говорил, что ядерной войны бояться не надо, США — это бумажный тигр, ткни его, он развалится. Это люди, которые хотят договариваться со всеми. КНДР им нужна в качестве буфера на полуострове. Им не нужна граница с Южной Кореей и войска ООН, американские в том числе, на границе.
Китай нам не союзник, а партнер. Да, мы пользуемся китайскими смартфонами, ездим на китайских машинах и так далее. Но они не признали ЛДНР и не говорили, что мы с русскими в одном окопе, как сделали корейцы.
На корейском полуострове в обозримой перспективе никаких военных конфликтов не будет. КНДР, которая наращивает военную мощь и сделала ставку на союз с Россией, боятся. Большое достижение нашей дипломатии, президента, что такой договор подписан.
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
14:21
"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию
- Есть мнение, что самое крупное поражение на суше армия США потерпела в 1950 году в сражении возле Чосинского водохранилища во время Корейской войны. Теперь КНДР вновь заявила о себе как о реальной военной силе. Как это повлияет на взаимоотношения Пхеньяна с США и на мирные консультации вокруг украинского конфликта, потому что Россия продемонстрировала наличие у нее крепкого военного союзника?
- Да, повлияло самым серьезным образом. На самом деле, КНДР боятся, что в Сеуле, что в Токио. Для нас это тоже важно, потому что еще в 90-е, нулевые годы над корейцами смеялись и говорили, что они траву едят, а снаряды зачем-то делают. Сейчас же выяснилось, что снаряды калибра 152/155-мм чуть ли не самый ходовой товар в мире. Они заканчиваются у ВСУ, и у нас, если бы корейцы нам их не поставили, были бы проблемы. Поэтому это действительно серьезный правильный военный альянс.
Обращу внимание на то, что с Ираном в договоре о стратегическом партнерстве нет пункта о том, что если кто-то нападет, то мы обязаны оказывать помощь. Почему? А потому что Иран со своей ядерной программой колебался постоянно. Он ее то реализовывал, то притормаживал и так далее. Корейцы, когда Джордж Буш-младший причислил их к оси зла в 2006 году, вышли из договора о ядерном оружии и испытали ядерную бомбу.
И сейчас Трамп грозит Ирану разрушительными бомбардировками, а про Ким Чен Ына говорит, что это умный парень, который владеет ядерным оружием.
КНДР маленькая страна, 80% ее территории — это горы, нет своей нефти, газа, проблемы с энергетикой. Но она сумела выжить в 90-е годы, выстоять во время голода, создать свою ядерную и космическую программы. Умение концентрироваться на важных областях при скромных ресурсах вызывает уважение.
Ким Чен Ын, несмотря на то, что Трамп называет его "хорошим парнем", никаких симпатий к его администрации не испытывает, что выгодно отличает его от наших доморощенных трампистов.
Подробнее об участии северокорейских военных в освобождении Курской области Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы
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ИнтервьюКНДРРоссияКитайДональд ТрампКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныООНЮжная КореяКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
20:52Андрей Дмитриев о том, как КНДР стала союзником России и производителем самого ходового товара в мире
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