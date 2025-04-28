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Украинский актёр публично призвал избивать русскоязычных детей

Украинский актёр публично призвал избивать русскоязычных детей - 28.04.2025 Украина.ру

Украинский актёр публично призвал избивать русскоязычных детей

Детей на Украине следует избивать за разговоры на русском языке. Об этом заявил украинский актёр Богдан Бенюк

2025-04-28T20:34

2025-04-28T20:34

2025-04-28T20:34

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В опубликованном диалоге с Богданом Бенюком собеседница Алина Доротюк пожаловалась на своих младших русскоязычных родственников и попросила совета у актёра. В ответ он предложил способы расправы с разговаривающими на русском языке детьми."Вот ты берёшь прут и ср..ке прутом выпороть раз, чтобы он забыл на веки вечные про то, что есть русский язык. И таким образом родить в ребёнке гордость за язык. Потому что когда он будет знать, что это гордость, я буду ощущать себя украинцем, у него не будет тогда вопросов, как говорить своим одноклассникам и когда они могут прейти на твой язык", - заявил Бенюк.По его мнению, подвергнутый избиению прутом ребёнок якобы не будет ощущать себя изгоем. Таким "однозначным" способом в ребёнке следует воспитать уважение к своей стране, добавил представитель современного украинского творческого ремесла.Издание "Страна.ua" опубликовала фрагмент скандальной видеозаписи с Бенюком, датированной 14 апреля.Алина Доротюк опубликовала диалог на своём YouTube-канале под заголовком "Богдан Бенюк: русский язык как знак врага!! Зеленская и двойная игра руководства государства". После этого она возмутилась неадекватной реакцией собеседника, являющегося завкафедрой актерского мастерства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Он также преподает в Академии эстрадного и циркового искусств. Однако недовольство Доротюк было заявлено в связи с защитой Бенюком своих коллег-преподавателей, обвинённых в сексуальных домогательствах.Ранее Бенюк неоднократно делал публичные русофобские заявления с призывами расправляться с русскоязычными соотечественниками. При этом он приводил в пример Прибалтику, где русскоязычных ещё раньше подвергли дискриминации по языковому признаку без оглядки на международное право."Маленькая Литва, их всего 2,5 миллиона, и более миллиона людей русскоязычными были. Они поступили очень просто, правда, весь мир захлебывался от ярости, которая шла из России. Они штрафовали. Была языковая полиция. Понемногу такими репрессивными методами русский язык вытеснили", – поведал Бенюк в интервью, опубликованном в ноябре 2024 года.Недавно проблема дискриминации русскоязычных на Украине поднималась на международном уровне в Женеве. Подробности в публикации ООН напомнила Украине об образовании меньшинств на родном языке Ранее на эту тему: Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько Также на эту тему: Русскоязычных на Украине большинство, Москва собирает исторически русские земли – Медведчук

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