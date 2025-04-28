https://ukraina.ru/20250428/davlenie-na-trampa-politolog-obyasnil-sposobna-li-oppozitsiya-povliyat-na-administratsiyu-belogo-doma-1062808123.html
Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома
Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома - 28.04.2025 Украина.ру
Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома
Единственный крупный фактор, который сейчас влияет на позицию США относительно Украины, это так называемые европейские союзники — Англия, Франция, Германия. Они бы хотели, чтобы США оставались в этом конфликте и продолжали поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков
2025-04-28T20:15
2025-04-28T20:15
2025-04-28T20:15
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По мнению политолога, организовать внутри Америки тотальное давление на администрацию Трампа в связи с необходимостью продолжать военную подпитку киевского режима будет достаточно сложно.Он отметил, сейчас в США все-таки есть консенсус по поводу того, что им надо заняться своими внутренними делами, потому что, администрация экс-президента Джо Байдена их "очень сильно запустила"."И возвращение Трампа к власти — это во многом результат крайнего недовольства американцев политикой Байдена, тем, что его администрация уделяла внешним проблемам гораздо больше внимания, чем внутренней ситуации", — подчеркнул Святенков.Он отметил, что Байден уделял внимание конфликту на Украине, зеленой повестке, правам трансгендеров и тому подобному. То есть темам, которые для большинства американцев являются внешними, уточнил политолог."Единственный серьезный фактор, который можно использовать — это угроза, что если США откажутся от поддержки Украины, это будет для Трампа тем же самым, чем для Байдена стал Афганистан. То есть тотальным поражением", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе вокруг Украины — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/skromnoe-obayanie-tsivilizatorov-v-oksforde-desyatiletiyami-pili-iz-chelovecheskogo-cherepa--1062805957.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, америка, дональд трамп, джо байден, белый дом, политика, администрация, конфликт
Новости, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Белый дом, политика, администрация, конфликт
Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома
Единственный крупный фактор, который сейчас влияет на позицию США относительно Украины, это так называемые европейские союзники — Англия, Франция, Германия. Они бы хотели, чтобы США оставались в этом конфликте и продолжали поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков