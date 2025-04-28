https://ukraina.ru/20250428/davlenie-na-trampa-politolog-obyasnil-sposobna-li-oppozitsiya-povliyat-na-administratsiyu-belogo-doma-1062808123.html

Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома

Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома - 28.04.2025 Украина.ру

Давление на Трампа: политолог объяснил, способна ли оппозиция повлиять на администрацию Белого дома

Единственный крупный фактор, который сейчас влияет на позицию США относительно Украины, это так называемые европейские союзники — Англия, Франция, Германия. Они бы хотели, чтобы США оставались в этом конфликте и продолжали поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков

2025-04-28T20:15

2025-04-28T20:15

2025-04-28T20:15

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По мнению политолога, организовать внутри Америки тотальное давление на администрацию Трампа в связи с необходимостью продолжать военную подпитку киевского режима будет достаточно сложно.Он отметил, сейчас в США все-таки есть консенсус по поводу того, что им надо заняться своими внутренними делами, потому что, администрация экс-президента Джо Байдена их "очень сильно запустила"."И возвращение Трампа к власти — это во многом результат крайнего недовольства американцев политикой Байдена, тем, что его администрация уделяла внешним проблемам гораздо больше внимания, чем внутренней ситуации", — подчеркнул Святенков.Он отметил, что Байден уделял внимание конфликту на Украине, зеленой повестке, правам трансгендеров и тому подобному. То есть темам, которые для большинства американцев являются внешними, уточнил политолог."Единственный серьезный фактор, который можно использовать — это угроза, что если США откажутся от поддержки Украины, это будет для Трампа тем же самым, чем для Байдена стал Афганистан. То есть тотальным поражением", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе вокруг Украины — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/skromnoe-obayanie-tsivilizatorov-v-oksforde-desyatiletiyami-pili-iz-chelovecheskogo-cherepa--1062805957.html

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новости, сша, украина, америка, дональд трамп, джо байден, белый дом, политика, администрация, конфликт