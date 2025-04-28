https://ukraina.ru/20250428/dlya-ukrainy-pryamo-seychas-nachinaetsya-vazhneyshaya-nedelya-ssha-primut-sudbonosnoe-reshenie-1062813786.html

Для Украины прямо сейчас начинается важнейшая неделя: США примут судьбоносное решение

Для Украины прямо сейчас начинается важнейшая неделя: США примут судьбоносное решение - 28.04.2025 Украина.ру

Для Украины прямо сейчас начинается важнейшая неделя: США примут судьбоносное решение

Президент США Дональд Трамп в предвкушении большой сделки по Украине. Процесс идёт, но не такими темпами, как хочется Белому дому, поэтому Вашингтон, теряя терпение, готов пойти на радикальные меры

2025-04-28T18:12

2025-04-28T18:12

2025-04-28T18:13

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

перемирие

сергей лавров

марко рубио

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После срыва лондонского раунда переговоров по вине Владимира Зеленского американская администрация предупредила, что её терпение иссякает, и в случае отсутствия прогресса Соединённые Штаты откажутся от роли посредника. А теперь госсекретарь США Марко Рубио назвал начавшуюся неделю критически важной."Эта неделя будет очень важной, во время неё мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны, - заявил он в интервью телеканалу NBC News, добавив, - есть причины быть оптимистичными, но есть, конечно, и причины быть реалистичными. Мы близки, но в недостаточной степени".Тем не менее, за последние двое суток американцы не просто продолжили своё участие в переговорном процессе, но и провели целый ряд консультаций с обеими сторонами конфликта .Похороны Папы Римского Франциска, как быкощунственно это ни звучало, стали подходящей возможностью для проведения переговоров президента США Дональда Трампа и Зеленского, который, по признанию американского лидера, разочаровал его, и терпение из-за несговорчивости Украины уже на исходе. Эта 15-минутная встреча двух лидеров, сидящих друг напротив друга на стульях без лишних глаз, ушей и третьего лишнего в лице президента Франции Эммануэля Макрона, которого американский лидер буквально выпроводил из базилики Петра, чуть ли ни затмила сам повод сбора гостей в итальянской столице.Опубликовав эту фотографию в своём телеграм-канале, Зеленский написал, что это была очень символическая встреча, которая может стать исторической в случае достижения общих результатов.Трамп в свою очередь поделился подробностями на встрече с журналистами: "Я думаю, встреча прошла хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину".Президент США выразил уверенность, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, и вообще назвал его требования вернуть под контроль Киева утраченные территории, включая полуостров, нелепыми.Подождите-ка, несколькими днями ранее Зеленский публично объявил, что никогда не признает Крым частью РФ. Трамп так же публично его за это ругал, а теперь говорит, что тот фактически согласился с одним из самых спорных пунктов мирного плана Белого дома?И тут же после той встречи в Риме Трамп разразился критикой в адрес России за атаки по военным целям на Украине."Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и посёлкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, а просто обманывает меня и с ним нужно говорить по-другому, через банковские или вторичные санкции?" - написал президент США в своей соцсети Truth Social.За период пасхального перемирия, объявленного президентом РФ по предложению Трампа, Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня. Все эти случаи зафиксированы и переданы Вашингтону, и по истечении установленного срока Москва не стала продлевать перемирие.Уже после этого и накануне встречи Трампа с Зеленским в Россию четвёртый раз прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. И его встречу с российским лидером сам Трамп назвал хорошей. Тогда же, 25 апреля, Путин подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий.Так с чего вдруг хозяин Белого грозит Москве очередной порцией санкций? А чтобы сделать Зеленского, с которым оказалось гораздо труднее, чем думалось поначалу, более сговорчивым: дескать, как Россия посмела вновь проявлять агрессию по отношению к Украине!? Сейчас мы её накажем!Одновременно появляется новость о том, что США согласились в рамках сделки по недрам убрать пункт, предусматривавший, что Украина будет отчислять доходы от продажи полезных ископаемых в специально созданный фонд, подконтрольный Вашингтону, до тех пор, пока сумма не достигнет той, что американцы уже потратили на оказание помощи Киеву. А ведь Трамп жёстко отстаивал это условия. Ещё один шаг навстречу Зеленскому ради заключения большого мирного соглашения в конечном итоге.Тем временем, пока собака лает, караван продолжает идти. Вечером 27 апреля Рубио и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонную беседу, уделив основное внимание украинскому кризису. Как отметило Министерство иностранных дел РФ, это был продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время, а главы внешнеполитических ведомств в развитие беседы Путина и Уиткоффа подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надёжного пути к долгосрочному устойчивому миру.Разве это похоже на то, что Вашингтон действительно обвиняет Россию в срыве в той или иной степени миротворческого процесса? Не особо. Надо же Украину подтолкнуть в правильном направлении. Более того, как заверил Лаврова Рубио, дискуссии по урегулированию конфликта на встрече представителей США, Европы и Украины в Париже велись в духе российско-американских консультаций, сказал министр в интервью бразильской газете O Globo.В свою очередь, американского госсекретаря в интервью телеканалу NBC News спросили, почему США не вводят санкции против РФ, на что Рубио ответил, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование украинского конфликта дипломатическими методами, а расширение ограничительных мер может помешать этому процессу и затянуть кризис ещё на пару лет.Благодаря прошедшим переговорам в разных форматах, США и Россия стали лучше понимать позиции друг друга, об этом заявляют обе стороны. На этом фоне Bloomberg решил проанализировать, насколько позиция Трампа по Украине совпадает с позицией Путина. По итогам проверки свыше 300 его публичных комментариев в период с августа 2024 года до середины марта 2025 года, а также более 3000 постов в социальных сетях президента с начала второго срока правления и членов его администрации агентство пришло к выводу, что взгляды Трампа на украинский конфликт всё больше совпадают с теми, которые демонстрирует Россия. Так, именно после общения с Путиным Трамп стал говорить о низком рейтинге и нелегитимности Зеленского. Бывший американский чиновник, общавшийся с Bloomberg на условиях анонимности, назвал очевидным, что Белый дом повторяет тезисы руководства РФ, но не факт, что это результат влияния Москвы – просто США тоже хотят уже поскорее покончить с этой войной.То, что общие точки соприкосновения найдены – это, безусловно, плюс, это те причины быть оптимистичными, о которых говорил Рубио. Но сейчас важнее сосредоточиться на второй части его фразы – почему стороны близки к мирному финалу, но в недостаточной степени. Вот конкретные примеры.На готовность России к диалогу с Украиной без предварительных условий Зеленский отвечает заявлением, что Киев проведёт прямые переговоры с Москвой только после установления режима прекращения огня по всей линии фронта.Хорошо, неожиданно для западной общественности Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая ВС РФ останавливают все боевые действия - и считает, что Украина должна последовать этому примеру, а в случае нарушений перемирия российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.Прекрасный шанс для Киева подтвердить свою приверженность миру. А что же делает Банковая?"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней", - пишет в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига.Берёт на понт, выражаясь простым языком, при этом, естественно, отказывается от предложения Кремля. Киев может предлагать установить перемирие хоть на 33 дня, но сам же его не соблюдает.Примерно в том же духе было выдержано заявление Белого дома. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт подчеркнула, что Путин предложил временное прекращение огня, а Трамп ясно дал понять, что хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились."У него растёт разочарование в лидерах обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. <…> Он остаётся оптимистичным относительно того, что может достичь сделки, но он реалист в то же время. Оба лидера должны прийти к переговорам, чтобы договориться о выходе из этого. Встреча президента с Зеленским показала, что он тратит много сил и времени на это, потому что хочет быть президентом, который устанавливает мир", - заявила пресс-секретарь.Трамп хочет как можно скорее практически уже любыми способами покончить с украинским конфликтом не только, чтобы избавиться от такого балласта, доставшегося в наследие от предыдущего президента Джо Байдена, но и добиться крупного успеха во второй срок правления, в идеале, конечно, к рубежу 100 дней правления, т.е. к 30 апреля, но можно и чуть позже.Впрочем, одного только желания мало – самое главное выработать такие условия мирного соглашения, на которые согласятся и Россия, и Украина, а это, как все понимают, крайне непросто. Даже если договорённость будет достигнута, нет гарантий, что Киев в последний момент не сорвёт всё, а в истинности его желания мира есть большие сомнения. Иначе он бы не просил Трампа на встрече в Рим о дополнительных поставках оружия - как и на протяжении всех последних трёх лет.Читайте также: Кто хочет мира?

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