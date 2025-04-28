https://ukraina.ru/20250428/trkhdnevnoe-peremirie-itogi-28-aprelya-1062813241.html

Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля

Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля - 28.04.2025 Украина.ру

Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

2025-04-28T17:50

2025-04-28T17:50

2025-04-28T17:50

эксклюзив

хроники

дональд трамп

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Об объявлении президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летия Победы сообщила пресс-служба Кремля."По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", — указывалось в публикации в телеграм-канале Кремля.Там же отмечалось: Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами", — гласило сообщение.Российский военкор, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц вспомнил о предыдущем — Пасхальном — перемирии."Мы снова показываем, что готовы продемонстрировать возможность приостановить огонь на всем участке линии боевого соприкосновения. Символично, что нарушать перемирие снова будут те, кого на фронте давно зовут "немцами"", — отметил Коц.Автор популярного посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber отметил, что, скорее всего, украинские формирования не будут соблюдать перемирие."Россия в очередной раз объявила , пока одностороннее прекращение огня на трое суток. С 8 по 11 мая. В отличие от пасхального перемирия, когда в святости праздника у украинцев сомнений не было, но и тогда, до волшебного пенделя со стороны хозяев они на него не соглашались, здесь праздник который неонацисты Киева не признают. Поэтому возможны нюансы. Скорее всего они согласятся, но лупить будут на все деньги", — написал он.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв обратил внимание на то, на какой срок и когда было объявлено перемирие."Перемирие объявлено на трое суток, на 72 часа после 30-ти часового Пасхального перемирия. Обратите внимание, что в этот раз президент объявил перемирие заранее, за 10 дней", — указал Царёв.Российский политолог Юрий Баранчик отметил, что на выходе Россия получит снижение интенсивности боевых действий, а президент США Дональд Трамп сможет записать себе пару репутационных очков. Также Баранчик пояснил, что новое перемирие будет длиться трое суток не просто так."Понятно, почему три дня. На 9 мая украинцы бы сделали вид, что их это не касается – впрочем, с таким турбобандеризмом и почитанием коллаборантов они к Победе и правда никаким боком. А вот с 8 по 10 – в этот пакет входит и обезжиренный на соевом молоке "8 мая", он же "День Европы". Когда украинцы и прочие европейцы поминают провал прошлой версии Евросоюза в борьбе с Россией", — отметил Баранчик.Он также указал и на другую особенность сообщения о перемирии."Отмечу важную оговорку про переговоры, которые должны быть направлены на первопричины кризиса. Это задаёт формат того, что Россия вообще готова обсуждать. Варианты "подари Трампу ЗАЭС" или "размести войска НАТО на Украине" в эти рамки не входят. Будет даже интересно – продержатся украинцы три дня или нет. Хотя конечно нет, о чем это мы. Ну и обвинять нас в срыве мирного процесса будет сложно. Который, напомню, у нас с США охватывает области куда более обширные, чем пространство от Карпат до Днепра", — подытожил эксперт.Что же до Украины, то её представители, предсказуемо, призвали продлить перемирие."Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней", — написал в своём X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Незадолго до этого секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что перемирие Украина использует для развёртывания террора внутри России."Я доволен [убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика] потому, что это правильная работа наших спецслужб. Я думаю, что мы должны понимать: даже если ближайшее время мы дойдём до прекращения войны, то работа спецслужб только начнётся. И это направление — ликвидации <...> — будет основная работа спецслужб, чтобы эти люди понесли наказание, где бы они ни были. Чтобы они боялись не то, что выезжать за территорию Российской Федерации, а и вообще из дома выходить", — отметил Костенко в интервью изданию "Украинская правда".Таким образом, глава украинского парламентского комитета признал, что любое прекращение огня спецслужбы Украины используют для усиления террористической деятельности внутри России.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" прокомментировал заявление украинского министра Сибиги."Украинцы продолжают талдычить про 30-дневное перемирие, которое даст им возможность восстановить силы. Прикрываются гуманитарными причинами, требуют от всех надавить на Россию. Я очень надеюсь, что мы не совершим такой ошибки и будем делать остановку огня тогда, когда это нужно нам и настолько, насколько нам это выгодно", — отметил он.По словам военкора, "на самом деле, для полного прекращения огня Киеву не нужно делать почти ничего, всего лишь признать наши законные требования"."А пока что Пасхальное перемирие, что грядущее на День Победы, это наш жест доброй воли, в хорошем смысле этого слова", — подытожил военкор.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что в Офисе президента Украины ведутся консультации с союзниками."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента снова вынужден будет принять перемирие Путина, так как позиции Украины очень слабые. На Банковой сейчас снова ведутся консультации с партнёрами", — отмечалось в публикации канала.Сам Владимир Зеленский на момент написания статьи не отреагировал на объявление перемирие.А вот в США грядущее перемирие уже прокомментировали. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "хочет постоянного прекращения огня","Он (Трамп) хочет увидеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что сегодня утром Путин предложил временное прекращение огня. Президент чётко дал понять, что он стремится к постоянному прекращению огня – в первую очередь, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие", — заявила Ливитт.По её словам, Трамп "остаётся оптимистом" относительно возможности заключить мирное соглашение.При этом, судя по неоднократным заявлениям украинских политиков, Украина использует перемирие для передышки, перевооружения и подготовки вооружённых формирований к продолжению боевых действий, а также для интенсификации террористической деятельности своей агентуры в России.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры".

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https://ukraina.ru/20250428/tretiy-lishniy-makron-rubikon-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-utro-28-aprelya-1062791348.html

https://ukraina.ru/20250427/reshayuschaya-nedelya-dlya-ukrainy-itogi-27-aprelya-1062788406.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, юрий баранчик, сша, украина, россия, офис президента, ес, нато