https://ukraina.ru/20250428/chrnyy-lebed-dlya-zapada-koreyskie-soldaty-voyuyut-za-rossiyu-1062802048.html

"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию

"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию - 28.04.2025 Украина.ру

"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию

Итак, президент России Владимир Путин подтвердил участие в освобождении курского приграничья северокорейских солдат. Более того, назвал их героями, которые... Украина.ру, 28.04.2025

2025-04-28T14:21

2025-04-28T14:21

2025-04-28T14:21

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Итак, президент России Владимир Путин подтвердил участие в освобождении курского приграничья северокорейских солдат. Более того, назвал их героями, которые проявили не только мужество, но и подлинное товарищество. В КНДР тоже подтвердили своё участие в боевых действиях на территории России. Взаимодействие осуществлялось в рамках подписанного почти год назад договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Эта новость способна кардинально перевернуть ход СВО (и не только), поскольку передаёт сразу несколько сигналов и США, и ЕС, считают эксперты, представившие в блогах и телеграм-каналах своё мнение о произошедшем.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБоевые узы России и КНДР — "чёрный лебедь" для ЗападаБлестящие результаты военного сотрудничества РФ и КНДР в ходе совместного отражения вражеского наступления на Курскую область подтверждены официально — как в Москве, так и в Пхеньяне. .. Совместный российско-северокорейский жест — более чем показательный, хотя бы потому, что расставляет точки над многими "i". Впервые за долгое время нашлось государство, которое не на словах, а самым что ни на есть делом продемонстрировало верность союзническим отношениям с Россией. Причём КНДР даже не входит в ОДКБ, не говоря уже о Союзном государстве. Такого союзника надо ценить (уважения и без того хватает), а сотрудничество с ним — максимально развивать. Заодно стоит как следует запомнить, какой именно идеологии придерживается наш настоящий друг — в том числе, чтобы избавиться от вредных иллюзий относительно других "союзов" и "партнёрств". Стоит отметить ещё один момент: ситуация хорошо показала, что размер экономики страны и её обеспеченность ресурсами — далеко не единственные значимые факторы, когда дело доходит до драки. Тут многим есть о чём подумать. Очевиден и внешнеполитический посыл Москвы и Пхеньяна. Теперь ни у Европы, ни у США и их сателлитов в Индо-Тихоокеанском регионе не должно быть сомнений: в случае их нападения на Россию или на КНДР им придётся иметь дело не с одним, а как минимум с двумя противниками. Которых даже западные военные эксперты оценивают как вторую и пятую армии мира. И это в корне меняет многие геополитические расклады: отныне аналитика в духе "Сколько у России осталось ракет?" теряет актуальность — как и размышления об "ограниченных возможностях" КНДР. Более того, в ходе отражения Курской авантюры ВСУ войска КНДР получили бесценный боевой опыт — и, очевидно, новые технологии. Поэтому любая идея западных стратегов о вводе на Украину европейских войск должна теперь учитывать встречную возможность — в виде появления на рубежах России 200-300 тысяч солдат от её верного союзника Ким Чен Ына. Причём уже ясно, что размещены они будут явно не во Владивостоке, и рука у них точно не дрогнет.Общественный деятель Татьяна ПопКак известно, в любые игры можно играть вдвоем, и продолжающийся с выходных обмен любезностями между Путиным и Ким Чен Ыном по поводу завершения Курской операции тому наглядное подтверждение. В субботу, сообщая об освобождении последнего населенного пункта в регионе, российская сторона впервые официально подтвердила участие и заслуги северокорейских войск. Сегодня главы государств обменялись поздравлениями, отметив, что действовали строго на основе Договора о стратегическом партнерстве. Путин поблагодарил солдат армии КНДР за помощь, Ким Чен Ын поручил воздвигнуть памятник своим военным, участвовавшим в освобождении Курской области. Безусловно, сказать спасибо друзьям за помощь можно и нужно неоднократно. Но скорее всего, публичные заявления несколько дней подряд предназначены странам Запада. Той самой "коалиции желающих", все еще не оставляющей надежд нанести России поражение руками прокси. Посыл весьма прост и должен дойти даже до дятлов: все и так знают, кто снабжает ВСУ, и какая куча ваших наемников и инструкторов воюет за Киев. И тем не менее, вы всей толпой проигрываете российской армии, а наш стратегический партнер может усилить этот дисбаланс в разы. Вот и думайте - оно вам надо? Кстати, подкидываю идею небратьям – все провалы и зрады ВСУ теперь можно списать на то, что против них две ядерные державы воюют. Так драпать хоть до Киева будет более гидно и патриотично.Политтехнолог Рамиль ХарисовВыведение солдатов КНДР в публичную плоскость показывает конкретные геополитические сигналы: 1. Медиаответ на кулуарные разговоры в рамках похорон Папы Римского и гибель генерала руками СБУ. Это неосновная задача заявления, но вполне важная.2. КНДР не просто поддерживает нас морально, а в рамках помощи союзникам готова предоставить войска. И если сейчас это было во время операции в Курской области, то вскоре может проявиться на фронте. Кстати, лидер Кореи сегодня заявил, что солдаты выполнили долг по защите союзника, то есть медийно усилил наш доклад.3. Россия не одна на фронте. Тезис, который появляется как следствие всех заявлений. И это не кулуарная помощь, а официальная. 4. Северная Корея союзник Китая. Своего рода сигнал для США. Как раз уже появились заявления, что США недовольны участием КНДР в операции в Курской области.Ложка дегтя в этом кейсе тоже есть. Буквально полгода назад официальные лица опровергали участие бойцо вСеверной Кореи в СВО. Понимаю, что повестка меняется ежедневно: и сегодня поддерживаешь одно, а завтра приходится высказывать полярное мнение. Не все получается спрогнозировать, но лучше было не комментировать вовсе, чтобы не мониторить сейчас скрины прошлых заявлений с едкими комментариями.Доктор политический наук Александр СемёновНовые реалии.Если раньше было, по сути, только две армии, которые имеют опыт и умеют в современные боевые действия - Россия и Украина, то теперь, судя по всему, появляется третья такая армия - армия КНДР. И это может очень серьезно изменить весь баланс сил в Восточной Азии.Бесценный подарок со стороны Путина товарищу Ким Чен Ыну. Я вполне серьезно.Политический аналитик Елена МаркосянУкраина пока молчит по поводу освобождения Курской области. У них там перемоги за перемогами. Однако, признать факт позорного поражения группировки ВСУ+НАТО на этом направлении придется. Другой вопрос - это реакция Запада. Поражение они видят, хотя с трудом это принимают, но им предстоит и сложный процесс осознания новой реальности, в которой угроза эскалации грозит им вступлением Кореи в конфликт на другом уровне. Ведь КНДР способна отправить на фронт борьбы с Западом группировку численностью в 200 тысяч бойцов. Посмотрим, как это осознание отразится на воинствующей риторике "наполеонов" разных мастей.Военкор Роман АлёхинСледите за "корейскими" руками: Россия умно затягивает переговоры, продолжая аккуратно поддавливать на фронте; у нас начали активно пиарить КНДР и их боевые способности; Глава КНДР признает и активно героизирует бойцов, участвующих в СВО, говоря, что они сражались за Россию как за Родину; Трамп начал обсуждение по возобновлению диалога с Северной Кореей и не просто диалог стран, а собирается встретиться с Ким Чен Ыном.А что если на СВО летом вдруг появятся 200-250 тысяч северокорейских бойцов? Бредово? А что бы вы делали на месте Трампа, если бы думали так же или у вас была бы про это информация? Или как объяснить его интерес к Северной Корее - она ему исправит серьезно торговый баланс? Нет, тут что-то другое. А другое - это угроза полного разгрома ВСУ и уже совсем другой трек переговоров, в том числе, о редкоземах и энергетике. Даст ли Ким столько бойцов? Да, вполне может, потому что это для Кореи не только военные технологии и опыт, но и возможность получить от России финансирование, в том числе военных проектов, а также возможность принять участие в восстановлении территорий, разрушенных войной. Это того стоит.Читайте также: Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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