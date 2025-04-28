https://ukraina.ru/20250428/ukraina-za-nedelyu-taynaya-strategiya-zelenskogo-i-trampa-besslavnyy-konets-kurskoy-avantyury-1062803753.html

Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры

Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры - 28.04.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры

Прошедшая неделя ознаменовалась целым рядом важных встреч и событий на переговорном треке вокруг Украины, в это же время ВСУ потеряли последние позиции в Курской области, чем завершился разгром этой группировки украинской армии

2025-04-28T14:01

2025-04-28T14:01

2025-04-28T14:02

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

курская область

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_5e068a9cef769413ed751679275afa41.jpg.webp

От Крыма до ЛондонаСреда, 23 апреля, могла стать переломным днем в переговорах по завершению украинского конфликта. Ожидалось, что представители США привезут в Лондон вариант мирных предложений Дональда Трампа, после чего европейцы и украинцы дадут свой ответ, который в Москве представит спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.Переговоры были запланированы на уровне глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и Украины, однако в последний момент стало известно, что госсекретарь Марко Рубио, а вместе с ним и Уиткофф в британскую столицу не полетят. От Соединенных Штатов поехал лишь еще один спецпосланник Кит Келлог.После этого уровень своего представительства снизили также Лондон и Париж, после чего переговоры во многом превратились в формальность. Лишь Киев не стал ничего менять и делегировал туда главу МИД Андрея Сибигу и главу Офиса президента Андрея Ермака.Демарш Вашингтона произошел после того, как украинская сторона резко отреагировала на мирные инициативы Трампа, в частности о российской принадлежности Крыма. За несколько дней до этого в западной прессе появились детали плана, который якобы Трамп хочет предложить России и Украине.Он включает в себя:- признание Крыма российским со стороны США, остальные новые территории признается американцами де-факто за Россией;- частичное снятие санкций с РФ;- Украина отказывается от курса в НАТО, но может вступить в ЕС;- заморозка боевых действий по линии фронта, РФ оставляет Харьковскую область и небольшой участок в Херсонской области, Украина восстанавливает судоходство по Днепру;- США не возражают против миротворцев из других стран;- Запорожская АЭС (ЗАЭС) переходит под контроль Соединенных Штатов.Планы американцев по Крыму и ЗАЭС вызвали недовольство Владимира Зеленского. В Киеве интерпретировали слова Трампа так, что уход Крыма к России должен признаться не только США, но и Украиной.Как заявил Зеленский, Украина продолжает считать полуостров своей территорией и не изменит свою позицию. Кроме того, он заявил, что ЗАЭС не сможет функционировать без украинских специалистов.Тезисы Зеленского у себя в соцсети прокомментировал Трамп. Он назвал такую позицию вредной для переговоров. Президент США подчеркнул, что Зеленский должен либо сделать шаги к завершению конфликта, либо же воевать еще три года и потерять всю страну."Это подстрекательские высказывания Зеленского, которые затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться!" – заявил Трамп.Отдельно американский лидер отметил, что от Киева не требуют признавать Крым российским.Именно после этой заочной перепалки и были фактически сорваны переговоры в Лондоне.Reuters пишет, что накануне лондонской встречи Киев представил европейцам свой взгляд на продолжение переговорного процесса, Украина готова начинать диалог только после полного прекращения огня, что чуть позже косвенно подтвердил Зеленский."Я согласен с Трампом, что у нас нет достаточно оружия, чтобы отвоевать Крым. Но у нас есть возможности санкционные, дипломатические, чтобы обсуждать территориальные вопросы после безусловного прекращения огня", - сказал он.По информации газеты The Washington Post, именно из-за этого и были сорваны переговоры в Лондоне.Примечательно, что даже после того, как этот скандал разгорелся, Зеленский не стал сдавать назад и лишь подкинул дров в этот костер, опубликовав в соцсетях т.н. Крымскую декларацию Госдепа от 2018 года, в которой Вашингтон подтверждал принадлежность полуострова к Украине.Визит Уиткоффа в МосквуПозиция Киева сначала остановка боевых действий, потом переговоры противоречит позиции России. Как на неделе заявил в интервью CBS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва готова обсуждать перемирие только при условии, что это время не будет использовано для накачки ВСУ оружием.По его словам, РФ готова к заключению соглашения по Украине, однако "некоторые конкретные пункты необходимо доработать". Он добавил, что Кремль готов искать баланс интересов как в вопросе Украины, так и в других аспектах взаимоотношений с США.Глава российской дипломатии также коснулся темы ЗАЭС, отметив, что она находится в настоящее время под управлением "Росатома" и какие-либо изменения не планируются.Несмотря на срыв переговоров в Лондоне, Стив Уиткофф все-таки поехал в пятницу, 25 апреля, в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Это была уже их четвертая встреча за последние месяцы.Встреча российского президента с спецпосланником Соединенных Штатов продлилась три часа, имела конструктивный и весьма полезный характер, прокомментировал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков."Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - рассказал он.Встречу в Кремле Путина и Уиткоффа прокомментировал также Дональд Трамп. Он назвал ее "хорошей"."Думаю, что у нас есть сделка с Россией. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее. Но это нормально. Договоримся с обоими", - сказал он за несколько дней до этого.Встреча в ВатиканеТем не менее, далее американский президент вновь продемонстрировал свой стиль публичных заявлений, развернув риторику на 180 градусов."Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию", - сказал он во время своего очередного выхода к прессе.Важным событием в этом развороте Трампа стала встреча с Зеленским в Риме. Оба они прибыли в субботу, 26 апреля, в Ватикан на церемонию похорон папы римского Франциска. Лидеры двух стран провели короткую беседу с глаза на глаз в базилике Святого Петра."Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!" - написал по ее итогам Зеленский в своем телеграм-канале.В Белом доме эту встречу назвали "очень продуктивным разговором".Интересные детали встречи раскрыл британский таблоид The Sun, который проанализировал короткое видео диалога Трампа и Зеленского с помощью специалиста по чтению по губам. На кадрах видно, что в разговоре предполагалось участие третьего человека, стул которого затем уносят. Потом в кадре появляется президент Франции Эммануэль Макрон, которому что-то говорит Трамп. Само видео опубликовано без звука."Ты здесь не прав, сделай мне одолжение, тебе не следует здесь находиться", - расшифровал специалист сказанное американским президентом своему французскому коллеге.Что касается самой беседы Трампа и Зеленского, то расшифровали следующие реплики:"Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом" - Зеленский."Это очень интересная стратегия. Вы можете быть уверены" - Трамп.Как пишут некоторые СМИ, встреча глав двух государств прошла чуть ли не по инициативе президента США. О чем конкретно шла речь не раскрывается.После этого разговора Трамп сделал ряд заявлений, в которых он избрал критический тон в отношении России."Не было никаких причин для того, чтобы Путин обстреливал ракетами районы с гражданским населением, большие и малые города, в течение последних нескольких дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто мне подыгрывает, и с ним нужно действовать по-другому, через банковский сектор или вторичные санкции? Слишком много людей умирают!", - написал он в своей соцсети.Помимо этого, Трамп продолжает делать противоречивые заявление о своем дальнейшем участии в переговорном процессе. Ранее Белый дом отводил считанные дни, чтобы прояснить позиции сторон и принять решения о возможном выходе из переговоров по Украине, теперь же Трамп говорит, что верит в возможность заключения сделки и просит задавать ему вопросы про санкции в отношении РФ через две недели.Вероятно, в Белом доме не ожидали, что переговорной процесс пойдет так туго. Складывается впечатление, что до администрации Трампа только сейчас стало доходить, насколько глубоки противоречия между Москвой и Киевом и что одним махом эту проблему не решить.Постоянные изменения риторики, угрозы выхода из переговоров, смена обвинений в адрес Зеленского на обвинения в адрес Путина может свидетельствовать о том, что у Вашингтона нет особых инструментов для давления на противоборствующие стороны и они постепенно подходят к тупику в переговорах.Остаются вопросы и по т.н. ресурсной сделке между США и Украиной. Раньше Соединенные Штаты убеждали, что вот-вот состоится ее подписание, однако киевскому режиму успешно удается затягивать этот процесс.Более того, есть признаки того, что США готовы идти на уступки Украине. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стороны пришли к договоренности о том, что вся ранее оказанная американская помощь не войдет в сделку, то есть Киеву не придется отдавать эти миллиарды в рамках этого договора.Не исключено, что данное заявление сделано для отвода глаз, а на самом деле договор (текст которого пока никто не видел и, возможно, никогда не увидит) включает именно все выгодные американцам положения. Однако, если утверждение Шмыгаля верно, то это является еще одним ударом по репутации Трампа, который пока много говорит, но мало делает.Украина теряет последние позиции в Курской областиМежду тем, российская военная спецоперация продолжается, несмотря на заявления о готовности Кремля к двусторонним переговорам с Украиной.За неделю по военным объектам на Украине был нанесен один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА.Наиболее чувствительным поражением для ВСУ в эти дни стало окончательное вытеснение остатков украинской группировки за пределы границы в Курской области. Об этом в субботу, 25 апреля, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. По его словам, в этот день от ВСУ было освобождено село Горналь – последний населенный пункт в регионе, который удерживала Украина.Герасимов рассказал, что всего потери ВСУ в Курской области составили более 76 тыс. человек.Он также добавил, что российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в Сумской области, всего контролируемая там территория составляет более 90 кв. м. Это происходит в рамках создания зоны безопасности.В докладе главы Генштаба впервые была подтверждена информация об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области. Это произошло в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.Он добавил, что народ РФ "всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию".На следующий день об этом же впервые рассказала северокорейская пресса. Победное завершение операции по освобождению Курской области продемонстрировало нерушимое боевое содружество народов КНДР и России, отметила официальная газета Трудовой партии Кореии "Нодон синмун". Издание процитировало Ким Чен Ына, который заявил, что в стране будет сооружен монумент погибшим северокорейским бойцам.Как подчеркнул Путин, освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после Курской области обязательно будут освобождены все территории субъектов РФ, которые пока еще контролирует Украина.Данное заявление говорит о том, что план Трампа по заморозке конфликта по линии фронта может не сработать, а в Кремле, несмотря на инсайды западных СМИ, не согласны оставлять свои регионы под оккупацией.Получит ли киевский режим свой Нюрнберг, который продемонстрирует всему миру, что ни одно преступление не останется безнаказанным? Ответ на этот вопрос - в материале издания Украина.ру Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/rossiya-gotova-k-miru-no-gotova-li-ukraina-kiselev-o-tom-kak-zelenskiy-sryvaet-peregovornyy-protsess-1062796199.html

украина

россия

сша

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область, сво