https://ukraina.ru/20250428/svyatenkov-amerika-ne-chuvstvuet-sebya-ekonomicheski-protsvetayuschey-i-ne-gotova-osypat-dengami-ukrainu-1062810932.html
Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину
Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину - 28.04.2025 Украина.ру
Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину
У Америки большой опыт закрытия такого рода неудачных проектов. Это бизнес-логика. Если американцы видят, что проект не приносит прибыли в политическом смысле, а приносит только издержки, то они спокойно избавляются от таких проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков
2025-04-28T19:45
2025-04-28T19:45
2025-04-28T19:45
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Американскому обществу уже порядком надоела тотальная идеологическая истерика, и не только по вопросу Украины, считает эксперт."Американское общественное мнение хотя и испытывает определенный скептицизм от первых действий администрации [президента США Дональда] Трампа с начала этого года, тем не менее, сохраняет поддержку его администрации, которая ведет курс на депсихиатризацию политического дискурса", — подчеркнул Святенков.Поэтому для США тема Украины с идеологической точки зрения – это часть большого пакета идеологических тем демократов. Все из них продвигались в стиле "дикой истерики, закрикивания и преследования инакомыслящих", добавил эксперт.Когда Трамп приходил к власти, он обещал прекратить безумные внешние войны, на которые уходят колоссальные деньги, отметил Святенков."На Афганистан Америка, по официальным данным, потратила в течение 20 лет 2 триллиона долларов. На Украину, по словам Трампа, [было потрачено] 300 миллиардов", — указал он.Сейчас в рамках сделки с Украиной будто бы называется 100 миллиардов. В целом, это очень существенные суммы. Потому что сейчас Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" киевский режим, — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.Об отношении США к украинскому конфликту — в материале Виктории Титовой "США сматывают удочки. Дальше - сами".
https://ukraina.ru/20250428/chrnyy-lebed-dlya-zapada-koreyskie-soldaty-voyuyut-za-rossiyu-1062802048.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, америка, дональд трамп, украина.ру, общество, война, деньги, финансирование, американцы, афганистан
Новости, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, Общество, война, деньги, финансирование, американцы, Афганистан
Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину
У Америки большой опыт закрытия такого рода неудачных проектов. Это бизнес-логика. Если американцы видят, что проект не приносит прибыли в политическом смысле, а приносит только издержки, то они спокойно избавляются от таких проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков