https://ukraina.ru/20250428/svyatenkov-amerika-ne-chuvstvuet-sebya-ekonomicheski-protsvetayuschey-i-ne-gotova-osypat-dengami-ukrainu-1062810932.html

Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину

Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину - 28.04.2025 Украина.ру

Святенков: Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" Украину

У Америки большой опыт закрытия такого рода неудачных проектов. Это бизнес-логика. Если американцы видят, что проект не приносит прибыли в политическом смысле, а приносит только издержки, то они спокойно избавляются от таких проектов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков

2025-04-28T19:45

2025-04-28T19:45

2025-04-28T19:45

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Американскому обществу уже порядком надоела тотальная идеологическая истерика, и не только по вопросу Украины, считает эксперт."Американское общественное мнение хотя и испытывает определенный скептицизм от первых действий администрации [президента США Дональда] Трампа с начала этого года, тем не менее, сохраняет поддержку его администрации, которая ведет курс на депсихиатризацию политического дискурса", — подчеркнул Святенков.Поэтому для США тема Украины с идеологической точки зрения – это часть большого пакета идеологических тем демократов. Все из них продвигались в стиле "дикой истерики, закрикивания и преследования инакомыслящих", добавил эксперт.Когда Трамп приходил к власти, он обещал прекратить безумные внешние войны, на которые уходят колоссальные деньги, отметил Святенков."На Афганистан Америка, по официальным данным, потратила в течение 20 лет 2 триллиона долларов. На Украину, по словам Трампа, [было потрачено] 300 миллиардов", — указал он.Сейчас в рамках сделки с Украиной будто бы называется 100 миллиардов. В целом, это очень существенные суммы. Потому что сейчас Америка не чувствует себя экономически процветающей и не готова "осыпать деньгами" киевский режим, — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.Об отношении США к украинскому конфликту — в материале Виктории Титовой "США сматывают удочки. Дальше - сами".

https://ukraina.ru/20250428/chrnyy-lebed-dlya-zapada-koreyskie-soldaty-voyuyut-za-rossiyu-1062802048.html

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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, украина.ру, общество, война, деньги, финансирование, американцы, афганистан