https://ukraina.ru/20250428/demilitarizovannaya-zona-na-ukraine-pri-kakikh-usloviyakh-ona-budet-rabotat-1062817486.html

Демилитаризованная зона на Украине. При каких условиях она будет работать

Демилитаризованная зона на Украине. При каких условиях она будет работать - 28.04.2025 Украина.ру

Демилитаризованная зона на Украине. При каких условиях она будет работать

Мировое сообщество гудит как растревоженный улей. Количество встреч, саммитов, переговоров по Украине зашкаливает. Все чаще говорят о возможной остановке боевых действий. Что будет потом? Из разных версий одной из наиболее часто упоминаемых является создание демилитаризованной зоны на Украине.

2025-04-28T20:36

2025-04-28T20:36

2025-04-28T20:36

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Вообще, демилитаризованные зоны – это продукт ХХ века, хотя некоторые территории, вроде Аландских островов, объявлялись демилитаризованными еще веком ранее. Основная их суть заложена в самом названии – демилитаризованные, то есть пространство между враждующими сторонами, где нет ничего военного, ну или оно сведено к номинальному уровню.При этом в истории есть как успешные случаи создания демилитаризованных зон, так и полностью провальные. Самая известная сегодня – это Корейская демилитаризованная зона. Её ширина всего 4 километра, и по большому счету даже в 1953-м году, когда её создали, это не было каким-то выдающимся разведением войск. Тем более это трудно назвать разведением войск сейчас, при наличии дальнобойных систем, беспилотников и ракет. И тем не менее две Кореи не воюют, хотя и находятся на разных с точки зрения политики и экономики антагонистических полюсах. И причина отсутствия войны – точно не наличие демилитаризованной зоны. Будь она шириной не 4 км, а километр или вообще 300 метров, война бы тоже едва ли началась. А не воюют стороны, потому что есть сдерживающий фактор взаимного страха быть разгромленными, а также наличие высоких "крыш" со стороны.Кстати, зеркальный пример – это демилитаризованная зона между Южным и Северным Вьетнамом, которая была создана под корейскую копирку, но она, по сути, так никогда и не работала. А все потому, что у одной из сторон – коммунистов-северян – никогда не было намерения отказаться от объединения страны. Плюс южане оказались несостоятельными, поскольку так и не сумели построить привлекательного государственного проекта. Хотя исходники у них были все те же, что и у южных корейцев – огромная финансовая помощь Запада плюс американское военное присутствие. Но не срослось. А потому и никакая демилитаризованная зона не могла быть эффективной там, где у тебя под боком тропа Хошимина.Один из самых удачных примеров создания демилитаризованной зоны – это Синайский полуостров. В 1967-м в ходе Шестидневной войны Израиль разгромил всех своих арабских соседей, а Египет тогда потерял огромный Синайский полуостров, получив границы Израиля на Суэцком канале. В 1979-м при посредничестве США Египет и Израиль заключили Кэмпт-Дэвидские соглашения. Израиль возвращал Египту Синайский полуостров, но тот был поделен на четыре зоны – от А до D, где четко было прописано, сколько египтяне могут иметь там войск и где. В зоне А, прилегающей к Суэцкому каналу, – до одной дивизии, а в зоне D, что примыкает к границе с Израилем, кроме военных патрулей, – никаких армейских подразделений вообще не может быть. И что характерно, соглашение работает четко до сих пор, при этом без всяких "голубых касок ООН" и прочего непотребства из ОБСЕ.В итоге все довольны. Израиль разобщил на тот момент единую арабскую коалицию против своей страны плюс обезопасил себя на южных границах. Египет смог запустить снова в работу Суэцкий канал, а на Синае организовал туристические курорты. Но, повторюсь, вопрос решился не потому, что на Синае создали какую-то удачную демилитаризованную зону, это как раз вторично. Вопрос решился, потому что обе стороны намерены были его решить. Когда желания сторон совпадают, всё остальное – преодолимые трудности, а сами демилитаризованные зоны начинают работать.Ну, и приведем еще один пример огромнейшей демилитаризованной зоны, создание которой ни к чему не привело – Рейнской. После проигранной Первой мировой войны Германия не только потеряла все свои колонии и изрядные территории в Европе, но под давлением Франции ей еще демилитаризировали практически весь Рейнский промышленный регион. Для понимания, самое большое расстояние там было около 120 километров. При этом в районе не только не было войск Германии, но туда с кавалерийскими набегами регулярно захаживали французская и бельгийская армии. В 1923-м под водительством Франции там даже попытались создать Рейнскую республику, то есть у немцев на полном серьезе намеревались отжать их самый главный угольный и промышленный регион.Тогда та история для французов не выгорела, и немцы сумели в Локарно дипломатическим путем отстоять свои западные границы. Но то, что французы и бельгийцы вели себя не вполне адекватно, в большинстве случаев подавляя всякое сопротивление расстрелами, во многом способствовало приходу нацистов к власти в Германии. Гитлер – это ведь была реакция на унижение немцев после проигранной Первой мировой. Ну, и победители тоже должны уметь себя вести с побежденными. Французы так сильно боялись усиления Германии, что выдумали дикую по размерам демилитаризованную зону. А когда в 1936-м Германия уже при Гитлере ввела туда свою армию, в Париже сидели молча и не отсвечивали. Еще через 4 года немцы были уже в самом Париже.Наконец к нашим реалиям. Будет или нет демилитаризованная зона между новой "границей" России и территориями контролируемыми Киевом, на данный момент совершенно не понятно. Демилитаризация Украины была обозначена нашим Верховным главнокомандующим как одна из ключевых целей СВО. Но, это скорее про снижение численности вооруженных сил Украины и общего объема вооружений у нее до значений не позволяющих быть полноценной экзистенциальной угрозой для РФ. Что же до, некой территории между нынешними сторонами конфликта, где не будет ни их военных, никаких вооружений вообще, то все это пока на тонком льду предположений. Мне доводилось уже рассказывать о "плане Орбана" который он представил Трампу и его команде еще в ноябре. В этом плане предполагалось создание огромной демилитаризованной территории под внешним управлением, от нынешней фактической ЛБС и до условного меридиана Житомир – Могилев Подольский, включая даже Киев. Всплыла идея демилитаризованной зоны между сторонами, шириной в 30 километров, под контролем миротворцев ООН и в "плане Келлога". Упоминал о необходимости создания демилитаризованной зоны в прошлом году и Владимир Путин. В общем, нечто подобное явно обсуждалось и обсуждается. Но, тут есть главный вопрос: как эта конструкция вообще будет работать? И, будет ли? Даже если там появятся приемлемые для всех сторон миротворцы ООН из, например, стран глобального Юга. Опыт подобных ситуаций описанный выше показывает, что если обе стороны, или одна из них будут далеки от желания действительно завершить войну, никакая демилитаризованная зона не продержится долго. Пример попыток разведения тяжелых вооружений и прекращения огня во время военных действий на Донбассе в 2014-2022 году тому подтверждение. Единственный отрезок времени, когда в целом боевые действия прекратились был обусловлен как раз кратковременной схожестью мотивов сторон, а не километрами между минометами и танками. Напротив, если риски возобновления полномасштабных боев будут казаться чрезмерными, и худой мир будет точно лучше доброй войны, то и демилитаризованная зона будет выполнять свою функцию, и любые подписанные бумаги будут выполняться. А не так как это было с печально известными "Минск 1" и "Минск 2".О том, чем может обернуться предложенное Россией трехдневное перемирие - в статье Павла Котова "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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израиль, украина, германия, адольф гитлер, виктор орбан, дональд трамп, оон, обсе, мнения