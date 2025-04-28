Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине - 28.04.2025 Украина.ру
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Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине - 28.04.2025 Украина.ру
Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
Украина, опираясь на своих европейских покровителей, прежде всего, британцев и французов, пытается сорвать переговоры. И вопрос заключается в том, насколько далеко готова администрация Трампа пойти в своих угрозах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков
2025-04-28T19:30
2025-04-28T19:30
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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона.По мнению политолога, подобные угрозы — это рычаг для давления на участников переговоров. Для американцев выйти из переговоров не означает выйти из самой ситуации конфликта вокруг Украины, указал онА если они откажутся от поддержки Украины, возложив ее на Европу, тогда возникнет принципиально другая ситуация, добавил он.По его мнению, Европа постарается этого избежать и будет давить на Америку, чтобы она не уходила из этой ситуации слишком далеко, так как для них важны американские деньги и американское оружие."Но в СМИ много вбросов относительно того, какие параметры урегулирования сейчас обсуждаются, и точной информации все-таки пока нет. То есть это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог. Но мы видим, что Россия к такому диалогу готова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе вокруг Украины — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/zhizn-prodolzhaetsya-s-bogom--1062792876.html
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Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине

19:30 28.04.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP / Paul Sancya
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Украина, опираясь на своих европейских покровителей, прежде всего, британцев и французов, пытается сорвать переговоры. И вопрос заключается в том, насколько далеко готова администрация Трампа пойти в своих угрозах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Павел Святенков
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона.
По мнению политолога, подобные угрозы — это рычаг для давления на участников переговоров. Для американцев выйти из переговоров не означает выйти из самой ситуации конфликта вокруг Украины, указал он
"Что вообще означает выход из переговоров? Они выйдут из переговоров и продолжат поддерживать Украину в том же стиле, как это делал Байден? Тогда выход из переговоров будет выигрышем Украины", — подчеркнул Святенков.
А если они откажутся от поддержки Украины, возложив ее на Европу, тогда возникнет принципиально другая ситуация, добавил он.
По его мнению, Европа постарается этого избежать и будет давить на Америку, чтобы она не уходила из этой ситуации слишком далеко, так как для них важны американские деньги и американское оружие.
"Но в СМИ много вбросов относительно того, какие параметры урегулирования сейчас обсуждаются, и точной информации все-таки пока нет. То есть это рычаг для давления, для того, чтобы заставить обе стороны вести диалог. Но мы видим, что Россия к такому диалогу готова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе вокруг Украины — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
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