https://ukraina.ru/20250428/obmanka-dlya-voyny-kak-tramp-i-zelenskiy-odinakovo-prosyat-prekratit-ogon-v-svo--1062808902.html

Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО

Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО - 28.04.2025 Украина.ру

Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО

Как известно из жизни опытных американских ковбоев, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Она ласково внимает сказанному ей, нежно слушает любые приказы и покорно отвечает положительно на любое требование альфа-самца в сомбреро. И в жизни, и в геополитике.

2025-04-28T19:34

2025-04-28T19:34

2025-04-28T19:46

владимир путин

владимир зеленский

эммануэль макрон

кир стармер

фридрих мерц

россия

сша

украина

евро

евросоюз

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И это стало, похоже, главной проблемой 47-го президента США Дональда Трампа – он уж точно был уверен, что его геополитические "девушки" зафиксированы и приторочены к американскому седлу прочно и надежно, а посему не посмеют и не рискнут брыкаться. С их помощью Трамп хотел наехать и взнуздать еще одну избранную клиентку – Россию, изнывающую, как ему казалось, без американской благосклонности.Ан нет! Оказалось, что и Европа в виде Евросоюза, и даже Украина под началом просроченного недофюрера нарваных неонацистов Владимира Зеленского спелись в показном и демонстративном протесте и не хотят более подчиняться заокеанскому хозяину без упреждающих ласкательно-зазывных телодвижений и меркантильно-полезных вливаний в свободно конвертируемой валюте. И бывшие союзники по, как они сами утверждали, евроатлантическому единству, спаянному общечеловеческими ценностями и верностью демократии и ЛГБТ*-повестке, начали вибрировать, обижаться друг на друга, нападать со взаимными обвинениями и расползаться, как то старое и дряхлое с истекшим сроком годности обмундирование, которое иногда шло в Украину в виде военной помощи в ее борьбе с "путинскими бурятами".Трамп одинаково потребовал от России, Украины и Объединенной Европы мира в рамках специальной военной операции (СВО). И, вы не поверите, ему не просто отказали, а фактически послали. Все! Хотя и в разной степени вежливо.Например, Россия неоднократно заявляла на всех уровнях, что она готова к перемирию и прекращению военных действий. Буквально на днях российские власти сказали, что они готовы к этому даже без всяких предварительных условий. Тактических и продиктованных сиюминутной конъюнктурой.Кроме, разумеется, одного, базового и стратегического, ради которого, собственно, и была затеяна СВО – мир не только должен прийти в Украину, но и сделать ее нейтральной, денацифицированной и демилитаризированной. То есть навсегда избавить ее от статуса главной угрозы национальной безопасности России на юго-западном направлении в украинском мягком подбрюшии. Без этого полностью обнуляются и смысл СВО, и все понесенные российские жертвы. Опасность этого обнуления для стабильности в России не могут не понимать и в Кремле, и в Вашингтоне с Брюсселем, где, как говорят в Одессе, те еще поцы сидят, хотя и они очень рассчитывают на взрыв и, мягко говоря, внутрироссийскую разбалансированность.Но переговариваться о мирной выполнении Украины и Западом ее главного условия Россия готова. В любой момент. Не мытьем, так катаньем. За столом переговоров или на фронтах СВО, где дела у нее идут пока отлично.Взъерепенились в Киеве и в коллективном Брюсселе, где поняли, что только война дает им и политическое долголетие, и возможность неслабо подзаработать на военных поставках и на возрождении местных ВПК для нужд войны. Лидеры Франции, Германии и примкнувшей к ним Великобритании, а также наднациональное руководство в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС буквально науськали Зеленского на сопротивление хозяину и натравили Украину на Трампа.И Зеленский буквально в площадном формате и нагрубил Трампу, и отказался от всех его миротворческих инициатив. А за его спиной хихикали и дружно крутили фиги в карманах и президент Франции Эмманюэль Макрон, и премьер Великобритании Кир Стармер, и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, забывший, дурилка картонная, о судьбе миллионов других Фрицев, которые в 1941-1945 годах уже ходили "дранг нах остен" да и благополучно сгнили в советских степях и болотах.Это был форменный бунт на евроатлантическом корабле, который как бы стал все еще очевиднее после того, как на прошлой неделе сорвалась встреча в Лондоне, где главы МИД основных стран Европы и Украины в присутствии высокопоставленных американцев и должны были обхрюкать, как Запад усадит Россию за стол переговоров и порадует старину Трампа.Но не обрадовали. И Трамп пригрозил вообще выйти из переговоров, оставляя Европу воевать за идеалы "демократии на Днепре" в режиме один на один с Россией. Неароматно запахло уже из Европы, лидеры которой из разных стран на всякий случай буквально завибрировали и начали смягчать свою позицию буквально наперегонки друг перед другом.А тут еще случились похороны Папы Римского Франциска, на которые съехались более 60 глав стран и правительств, и картина мало-помалу начала проясняться. И – это самое главное! – начала напоминать некую геополитическую игру в доброго и злого полицейского, которые заняты одним – одинаково, но разными методами обманно, подло и цинично добиваются от арестованного признания.Во-первых, Трамп встретился на 15 минут с Зеленским и что-то с ним перетер. При этом он буквально сра…м веником отогнал от из междусобойчика упомянутого выше Макрона, который хотел все послушать. И это тоже не удивительно – вы же видели этого Макрона: его не шугануть, как шавку, – себя не уважать. И Трамп шуганул, презрительно сказав французскому президенту: "Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу – тебе здесь не место".А когда Зеленский попытался вступить за "милого друга" и заявил Трампу, что это нетактично и нестратегично так гонять человека, мнящего себя Наполеоном Бонапартом и женатого, кажется, на каком-то "алексеепанинеподобном", мол, "я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом". А Трамп еще более презрительно ответил: "Это очень интересная стратегия. Я тебя заверяю".Как говорится, французы дожились: президент Украины главе США милее, чем глава Франции…А потом стало известно, что Трамп и Зеленский фактически простили друг другу взаимные наезды и теперь одинаково хотят мира. Даже ценой отказа Зеленского от Крыма, который будет признан за Россией.Во-вторых, уступок от Зеленского Трамп добился, пообещав тому, похоже, наехать на Россию и на ее президента Владимира Путина. И наехал, пригрозив Москве санкциями: "У Путина не было причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, а просто тянет меня за собой. И с ним нужно поступить по-другому — через "банковские" или "вторичные санкции". Слишком много людей погибает!".И понятно же, что Трампу плевать на то, сколько людей погибает. Переживал бы он за погибших, то прекратил бы помощь Украине, и она издохла бы за считанные дни. Но Вашингтон и снаряды шлет, и ракетами снабжает и разведданными с Киевом делится. Чтобы Зеленский только воевал.И Зеленский воюет. А Европа ему за это аплодирует. И очень трудно отделаться от мысли, что Трампу это тоже выгодно. Просто он одной рукой выступает за мир, а другой – за войну, которая ослабляет Россию, объявленную "главной угрозой США". И решения Трамп принимает в зависимости от того, на каком, как сейчас говорят, треке – на мирном или военном – дела США идут успешнее. Нормальная политика двойных стандартов в военное время.И, наконец, в-третьих, стало понятно, что еще объединяет и Украину, и Европу, и США в нынешней переговорной возне – все они хотят, чтобы Россия прекратила стрелять и пошла на перемирие.Трамп изрек: "Я хочу, чтобы он (Путин. – Авт.) прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. …У нас есть основа для соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось, и просто вернулся к нормальной жизни".Зеленский ему вторит: "Нам удалось обсудить многое в формате один на один. Надеемся на результат по всем вопросам, которые были подняты. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и долгосрочный мир, который предотвратит повторение войны. Очень символичная встреча, которая может стать исторической, если мы достигнем общих результатов".И, ясное дело, нет необходимости говорить, что прекращения огня в любой форме и как можно на более длительный срок требуют европейские "ястребы".И всех их можно понять: чем дольше перемирие, тем лучше могут подготовить Украину к будущей войне. Коллективный Запад просто хочет явочным порядком загнать Россию в новые Минские договоренности-2 и под их прикрытием совершить перегруппировку и перевооружение киевских неонацистов.А с Зеленским или без него, не так и важно. Важна война против России, о ней и идет речь. Это перемирие – обманка во имя новой войны, отложенной во времени. И даже уступки от Зеленского по Крыму или по другим территориям Запад требует для того, чтобы получить необходимую передышку. Запад – это и Европа, и США, тут они – близнецы-братья.А для России, которая побеждает в СВО, любое перемирие, – это как удар для боксера, которого гонят в угол ринга, чтобы "угостить" нокдауном или нокаутом. Зачем России перемирие, когда ей нужен прочный мир и выполнение всех ее условий, гарантирующих ее же безопасность? Надолго, а лучше навсегда. И зачем ей любая Украина после перемирия или без него, если она опять будет угрожать войной?Согласитесь, это хорошие вопросы, ответы на которые – на фронтах СВО…Подробнее о союзниках России, разделяющих с ней геополитические ценности, - в статье Павла Волкова ""Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России"*объявлена экстремистской в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250428/triumf-ego-piara-i-zhalkiy-blef-zelenoy-diplomatii-vatikanskoe-chudo-trampa-i-zelenskogo-1062793384.html

https://ukraina.ru/20250427/raznovektornyy-tramp--glavnoe-na-utro-27-aprelya-1062777855.html

россия

сша

украина

франция

германия

великобритания

москва

киев

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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