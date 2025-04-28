Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО - 28.04.2025 Украина.ру
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Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО
Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО - 28.04.2025 Украина.ру
Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО
Как известно из жизни опытных американских ковбоев, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Она ласково внимает сказанному ей, нежно слушает любые приказы и покорно отвечает положительно на любое требование альфа-самца в сомбреро. И в жизни, и в геополитике.
2025-04-28T19:34
2025-04-28T19:46
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
кир стармер
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сша
украина
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И это стало, похоже, главной проблемой 47-го президента США Дональда Трампа – он уж точно был уверен, что его геополитические "девушки" зафиксированы и приторочены к американскому седлу прочно и надежно, а посему не посмеют и не рискнут брыкаться. С их помощью Трамп хотел наехать и взнуздать еще одну избранную клиентку – Россию, изнывающую, как ему казалось, без американской благосклонности.Ан нет! Оказалось, что и Европа в виде Евросоюза, и даже Украина под началом просроченного недофюрера нарваных неонацистов Владимира Зеленского спелись в показном и демонстративном протесте и не хотят более подчиняться заокеанскому хозяину без упреждающих ласкательно-зазывных телодвижений и меркантильно-полезных вливаний в свободно конвертируемой валюте. И бывшие союзники по, как они сами утверждали, евроатлантическому единству, спаянному общечеловеческими ценностями и верностью демократии и ЛГБТ*-повестке, начали вибрировать, обижаться друг на друга, нападать со взаимными обвинениями и расползаться, как то старое и дряхлое с истекшим сроком годности обмундирование, которое иногда шло в Украину в виде военной помощи в ее борьбе с "путинскими бурятами".Трамп одинаково потребовал от России, Украины и Объединенной Европы мира в рамках специальной военной операции (СВО). И, вы не поверите, ему не просто отказали, а фактически послали. Все! Хотя и в разной степени вежливо.Например, Россия неоднократно заявляла на всех уровнях, что она готова к перемирию и прекращению военных действий. Буквально на днях российские власти сказали, что они готовы к этому даже без всяких предварительных условий. Тактических и продиктованных сиюминутной конъюнктурой.Кроме, разумеется, одного, базового и стратегического, ради которого, собственно, и была затеяна СВО – мир не только должен прийти в Украину, но и сделать ее нейтральной, денацифицированной и демилитаризированной. То есть навсегда избавить ее от статуса главной угрозы национальной безопасности России на юго-западном направлении в украинском мягком подбрюшии. Без этого полностью обнуляются и смысл СВО, и все понесенные российские жертвы. Опасность этого обнуления для стабильности в России не могут не понимать и в Кремле, и в Вашингтоне с Брюсселем, где, как говорят в Одессе, те еще поцы сидят, хотя и они очень рассчитывают на взрыв и, мягко говоря, внутрироссийскую разбалансированность.Но переговариваться о мирной выполнении Украины и Западом ее главного условия Россия готова. В любой момент. Не мытьем, так катаньем. За столом переговоров или на фронтах СВО, где дела у нее идут пока отлично.Взъерепенились в Киеве и в коллективном Брюсселе, где поняли, что только война дает им и политическое долголетие, и возможность неслабо подзаработать на военных поставках и на возрождении местных ВПК для нужд войны. Лидеры Франции, Германии и примкнувшей к ним Великобритании, а также наднациональное руководство в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС буквально науськали Зеленского на сопротивление хозяину и натравили Украину на Трампа.И Зеленский буквально в площадном формате и нагрубил Трампу, и отказался от всех его миротворческих инициатив. А за его спиной хихикали и дружно крутили фиги в карманах и президент Франции Эмманюэль Макрон, и премьер Великобритании Кир Стармер, и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, забывший, дурилка картонная, о судьбе миллионов других Фрицев, которые в 1941-1945 годах уже ходили "дранг нах остен" да и благополучно сгнили в советских степях и болотах.Это был форменный бунт на евроатлантическом корабле, который как бы стал все еще очевиднее после того, как на прошлой неделе сорвалась встреча в Лондоне, где главы МИД основных стран Европы и Украины в присутствии высокопоставленных американцев и должны были обхрюкать, как Запад усадит Россию за стол переговоров и порадует старину Трампа.Но не обрадовали. И Трамп пригрозил вообще выйти из переговоров, оставляя Европу воевать за идеалы "демократии на Днепре" в режиме один на один с Россией. Неароматно запахло уже из Европы, лидеры которой из разных стран на всякий случай буквально завибрировали и начали смягчать свою позицию буквально наперегонки друг перед другом.А тут еще случились похороны Папы Римского Франциска, на которые съехались более 60 глав стран и правительств, и картина мало-помалу начала проясняться. И – это самое главное! – начала напоминать некую геополитическую игру в доброго и злого полицейского, которые заняты одним – одинаково, но разными методами обманно, подло и цинично добиваются от арестованного признания.Во-первых, Трамп встретился на 15 минут с Зеленским и что-то с ним перетер. При этом он буквально сра…м веником отогнал от из междусобойчика упомянутого выше Макрона, который хотел все послушать. И это тоже не удивительно – вы же видели этого Макрона: его не шугануть, как шавку, – себя не уважать. И Трамп шуганул, презрительно сказав французскому президенту: "Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу – тебе здесь не место".А когда Зеленский попытался вступить за "милого друга" и заявил Трампу, что это нетактично и нестратегично так гонять человека, мнящего себя Наполеоном Бонапартом и женатого, кажется, на каком-то "алексеепанинеподобном", мол, "я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом". А Трамп еще более презрительно ответил: "Это очень интересная стратегия. Я тебя заверяю".Как говорится, французы дожились: президент Украины главе США милее, чем глава Франции…А потом стало известно, что Трамп и Зеленский фактически простили друг другу взаимные наезды и теперь одинаково хотят мира. Даже ценой отказа Зеленского от Крыма, который будет признан за Россией.Во-вторых, уступок от Зеленского Трамп добился, пообещав тому, похоже, наехать на Россию и на ее президента Владимира Путина. И наехал, пригрозив Москве санкциями: "У Путина не было причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, а просто тянет меня за собой. И с ним нужно поступить по-другому — через "банковские" или "вторичные санкции". Слишком много людей погибает!".И понятно же, что Трампу плевать на то, сколько людей погибает. Переживал бы он за погибших, то прекратил бы помощь Украине, и она издохла бы за считанные дни. Но Вашингтон и снаряды шлет, и ракетами снабжает и разведданными с Киевом делится. Чтобы Зеленский только воевал.И Зеленский воюет. А Европа ему за это аплодирует. И очень трудно отделаться от мысли, что Трампу это тоже выгодно. Просто он одной рукой выступает за мир, а другой – за войну, которая ослабляет Россию, объявленную "главной угрозой США". И решения Трамп принимает в зависимости от того, на каком, как сейчас говорят, треке – на мирном или военном – дела США идут успешнее. Нормальная политика двойных стандартов в военное время.И, наконец, в-третьих, стало понятно, что еще объединяет и Украину, и Европу, и США в нынешней переговорной возне – все они хотят, чтобы Россия прекратила стрелять и пошла на перемирие.Трамп изрек: "Я хочу, чтобы он (Путин. – Авт.) прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. …У нас есть основа для соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось, и просто вернулся к нормальной жизни".Зеленский ему вторит: "Нам удалось обсудить многое в формате один на один. Надеемся на результат по всем вопросам, которые были подняты. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и долгосрочный мир, который предотвратит повторение войны. Очень символичная встреча, которая может стать исторической, если мы достигнем общих результатов".И, ясное дело, нет необходимости говорить, что прекращения огня в любой форме и как можно на более длительный срок требуют европейские "ястребы".И всех их можно понять: чем дольше перемирие, тем лучше могут подготовить Украину к будущей войне. Коллективный Запад просто хочет явочным порядком загнать Россию в новые Минские договоренности-2 и под их прикрытием совершить перегруппировку и перевооружение киевских неонацистов.А с Зеленским или без него, не так и важно. Важна война против России, о ней и идет речь. Это перемирие – обманка во имя новой войны, отложенной во времени. И даже уступки от Зеленского по Крыму или по другим территориям Запад требует для того, чтобы получить необходимую передышку. Запад – это и Европа, и США, тут они – близнецы-братья.А для России, которая побеждает в СВО, любое перемирие, – это как удар для боксера, которого гонят в угол ринга, чтобы "угостить" нокдауном или нокаутом. Зачем России перемирие, когда ей нужен прочный мир и выполнение всех ее условий, гарантирующих ее же безопасность? Надолго, а лучше навсегда. И зачем ей любая Украина после перемирия или без него, если она опять будет угрожать войной?Согласитесь, это хорошие вопросы, ответы на которые – на фронтах СВО…Подробнее о союзниках России, разделяющих с ней геополитические ценности, - в статье Павла Волкова ""Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России"*объявлена экстремистской в России
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, россия, сша, украина, евро, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, франция, германия, великобритания, переговоры, переговоры по украине 2025, саммит в лондоне, москва, киев, мнения, дональд трамп
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Россия, США, Украина, Евро, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Франция, Германия, Великобритания, переговоры, переговоры по Украине 2025, саммит в Лондоне, Москва, Киев, Мнения, Дональд Трамп

Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО

19:34 28.04.2025 (обновлено: 19:46 28.04.2025)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Как известно из жизни опытных американских ковбоев, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Она ласково внимает сказанному ей, нежно слушает любые приказы и покорно отвечает положительно на любое требование альфа-самца в сомбреро. И в жизни, и в геополитике.
И это стало, похоже, главной проблемой 47-го президента США Дональда Трампа – он уж точно был уверен, что его геополитические "девушки" зафиксированы и приторочены к американскому седлу прочно и надежно, а посему не посмеют и не рискнут брыкаться. С их помощью Трамп хотел наехать и взнуздать еще одну избранную клиентку – Россию, изнывающую, как ему казалось, без американской благосклонности.
Ан нет! Оказалось, что и Европа в виде Евросоюза, и даже Украина под началом просроченного недофюрера нарваных неонацистов Владимира Зеленского спелись в показном и демонстративном протесте и не хотят более подчиняться заокеанскому хозяину без упреждающих ласкательно-зазывных телодвижений и меркантильно-полезных вливаний в свободно конвертируемой валюте. И бывшие союзники по, как они сами утверждали, евроатлантическому единству, спаянному общечеловеческими ценностями и верностью демократии и ЛГБТ*-повестке, начали вибрировать, обижаться друг на друга, нападать со взаимными обвинениями и расползаться, как то старое и дряхлое с истекшим сроком годности обмундирование, которое иногда шло в Украину в виде военной помощи в ее борьбе с "путинскими бурятами".
Трамп одинаково потребовал от России, Украины и Объединенной Европы мира в рамках специальной военной операции (СВО). И, вы не поверите, ему не просто отказали, а фактически послали. Все! Хотя и в разной степени вежливо.
Например, Россия неоднократно заявляла на всех уровнях, что она готова к перемирию и прекращению военных действий. Буквально на днях российские власти сказали, что они готовы к этому даже без всяких предварительных условий. Тактических и продиктованных сиюминутной конъюнктурой.
Кроме, разумеется, одного, базового и стратегического, ради которого, собственно, и была затеяна СВО – мир не только должен прийти в Украину, но и сделать ее нейтральной, денацифицированной и демилитаризированной. То есть навсегда избавить ее от статуса главной угрозы национальной безопасности России на юго-западном направлении в украинском мягком подбрюшии. Без этого полностью обнуляются и смысл СВО, и все понесенные российские жертвы. Опасность этого обнуления для стабильности в России не могут не понимать и в Кремле, и в Вашингтоне с Брюсселем, где, как говорят в Одессе, те еще поцы сидят, хотя и они очень рассчитывают на взрыв и, мягко говоря, внутрироссийскую разбалансированность.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но переговариваться о мирной выполнении Украины и Западом ее главного условия Россия готова. В любой момент. Не мытьем, так катаньем. За столом переговоров или на фронтах СВО, где дела у нее идут пока отлично.
Взъерепенились в Киеве и в коллективном Брюсселе, где поняли, что только война дает им и политическое долголетие, и возможность неслабо подзаработать на военных поставках и на возрождении местных ВПК для нужд войны. Лидеры Франции, Германии и примкнувшей к ним Великобритании, а также наднациональное руководство в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС буквально науськали Зеленского на сопротивление хозяину и натравили Украину на Трампа.
И Зеленский буквально в площадном формате и нагрубил Трампу, и отказался от всех его миротворческих инициатив. А за его спиной хихикали и дружно крутили фиги в карманах и президент Франции Эмманюэль Макрон, и премьер Великобритании Кир Стармер, и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, забывший, дурилка картонная, о судьбе миллионов других Фрицев, которые в 1941-1945 годах уже ходили "дранг нах остен" да и благополучно сгнили в советских степях и болотах.
Это был форменный бунт на евроатлантическом корабле, который как бы стал все еще очевиднее после того, как на прошлой неделе сорвалась встреча в Лондоне, где главы МИД основных стран Европы и Украины в присутствии высокопоставленных американцев и должны были обхрюкать, как Запад усадит Россию за стол переговоров и порадует старину Трампа.
Но не обрадовали. И Трамп пригрозил вообще выйти из переговоров, оставляя Европу воевать за идеалы "демократии на Днепре" в режиме один на один с Россией. Неароматно запахло уже из Европы, лидеры которой из разных стран на всякий случай буквально завибрировали и начали смягчать свою позицию буквально наперегонки друг перед другом.
А тут еще случились похороны Папы Римского Франциска, на которые съехались более 60 глав стран и правительств, и картина мало-помалу начала проясняться. И – это самое главное! – начала напоминать некую геополитическую игру в доброго и злого полицейского, которые заняты одним – одинаково, но разными методами обманно, подло и цинично добиваются от арестованного признания.
Во-первых, Трамп встретился на 15 минут с Зеленским и что-то с ним перетер. При этом он буквально сра…м веником отогнал от из междусобойчика упомянутого выше Макрона, который хотел все послушать. И это тоже не удивительно – вы же видели этого Макрона: его не шугануть, как шавку, – себя не уважать. И Трамп шуганул, презрительно сказав французскому президенту: "Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу – тебе здесь не место".
А когда Зеленский попытался вступить за "милого друга" и заявил Трампу, что это нетактично и нестратегично так гонять человека, мнящего себя Наполеоном Бонапартом и женатого, кажется, на каком-то "алексеепанинеподобном", мол, "я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом". А Трамп еще более презрительно ответил: "Это очень интересная стратегия. Я тебя заверяю".
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
11:41
"Триумф его пиара" и жалкий блеф "зеленой дипломатии". Ватиканское чудо Трампа и ЗеленскогоМного скандального и вопиюще странного происходит в мире. Но всё равно, со скандалами всех переплюнул, как всегда, Зеленский. Это главный мировой специалист по шоу, пиару, пошлости и безвкусице.
Как говорится, французы дожились: президент Украины главе США милее, чем глава Франции…
А потом стало известно, что Трамп и Зеленский фактически простили друг другу взаимные наезды и теперь одинаково хотят мира. Даже ценой отказа Зеленского от Крыма, который будет признан за Россией.
Во-вторых, уступок от Зеленского Трамп добился, пообещав тому, похоже, наехать на Россию и на ее президента Владимира Путина. И наехал, пригрозив Москве санкциями: "У Путина не было причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, а просто тянет меня за собой. И с ним нужно поступить по-другому — через "банковские" или "вторичные санкции". Слишком много людей погибает!".
И понятно же, что Трампу плевать на то, сколько людей погибает. Переживал бы он за погибших, то прекратил бы помощь Украине, и она издохла бы за считанные дни. Но Вашингтон и снаряды шлет, и ракетами снабжает и разведданными с Киевом делится. Чтобы Зеленский только воевал.
И Зеленский воюет. А Европа ему за это аплодирует. И очень трудно отделаться от мысли, что Трампу это тоже выгодно. Просто он одной рукой выступает за мир, а другой – за войну, которая ослабляет Россию, объявленную "главной угрозой США". И решения Трамп принимает в зависимости от того, на каком, как сейчас говорят, треке – на мирном или военном – дела США идут успешнее. Нормальная политика двойных стандартов в военное время.
И, наконец, в-третьих, стало понятно, что еще объединяет и Украину, и Европу, и США в нынешней переговорной возне – все они хотят, чтобы Россия прекратила стрелять и пошла на перемирие.
Трамп изрек: "Я хочу, чтобы он (Путин. – Авт.) прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. …У нас есть основа для соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось, и просто вернулся к нормальной жизни".
Зеленский ему вторит: "Нам удалось обсудить многое в формате один на один. Надеемся на результат по всем вопросам, которые были подняты. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и долгосрочный мир, который предотвратит повторение войны. Очень символичная встреча, которая может стать исторической, если мы достигнем общих результатов".
Трамп в раздражении
Вчера, 10:00
Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреляПрезидент США Дональд Трамп оценил требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы
И, ясное дело, нет необходимости говорить, что прекращения огня в любой форме и как можно на более длительный срок требуют европейские "ястребы".
И всех их можно понять: чем дольше перемирие, тем лучше могут подготовить Украину к будущей войне. Коллективный Запад просто хочет явочным порядком загнать Россию в новые Минские договоренности-2 и под их прикрытием совершить перегруппировку и перевооружение киевских неонацистов.
А с Зеленским или без него, не так и важно. Важна война против России, о ней и идет речь. Это перемирие – обманка во имя новой войны, отложенной во времени. И даже уступки от Зеленского по Крыму или по другим территориям Запад требует для того, чтобы получить необходимую передышку. Запад – это и Европа, и США, тут они – близнецы-братья.
А для России, которая побеждает в СВО, любое перемирие, – это как удар для боксера, которого гонят в угол ринга, чтобы "угостить" нокдауном или нокаутом. Зачем России перемирие, когда ей нужен прочный мир и выполнение всех ее условий, гарантирующих ее же безопасность? Надолго, а лучше навсегда. И зачем ей любая Украина после перемирия или без него, если она опять будет угрожать войной?
Согласитесь, это хорошие вопросы, ответы на которые – на фронтах СВО…
Подробнее о союзниках России, разделяющих с ней геополитические ценности, - в статье Павла Волкова ""Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России"
*объявлена экстремистской в России
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19:34Обманка для войны. Как Трамп и Зеленский одинаково просят прекратить огонь в СВО
19:30Рычаг для давления: политолог объяснил, что означают угрозы США о выходе из переговоров по Украине
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