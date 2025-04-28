Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков - 28.04.2025 Украина.ру
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Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков
Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков - 28.04.2025 Украина.ру
Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков
Москва и Вашингтон обсуждают урегулирование украинской проблемы мирным путём, при этом Россия настаивает на решение проблемы первопричин этого конфликта. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-04-28T19:08
2025-04-28T19:08
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"Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение", - сказал Песков, рассказывая журналистам о диалоге Москвы и Вашингтона по украинской проблеме.Он отметил, что России и США удалось разблокировать двусторонние отношения и начать диалог. Теперь, по словам Пескова, стороны продолжают прилагать усилия, "направленные на переход к мирному урегулированию".При этом он заметил, что публичное обсуждение всех подробностей переговорного процесса России и США по украинской проблеме невозможно."Это возможно только в закрытом, дискретном режиме. Как только это попадает в публичную плоскость, это во многом теряет свою релевантность. Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается", - пояснил Песков.Таким образом он ушёл от просьбы журналистов прокомментировать публикацию в западной прессе очередного "плана Трампа".При этом пресс-секретарь президента России заметил, что Владимир Путин объявлением трёхдневного перемирия в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне демонстрирует готовность России выйти на мирное урегулирование украинской проблемы."Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования ", - сказал Песков, характеризуя решение Путина о перемирии.Также на эту тему: Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля
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Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков

19:08 28.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Москва и Вашингтон обсуждают урегулирование украинской проблемы мирным путём, при этом Россия настаивает на решение проблемы первопричин этого конфликта. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение", - сказал Песков, рассказывая журналистам о диалоге Москвы и Вашингтона по украинской проблеме.
Он отметил, что России и США удалось разблокировать двусторонние отношения и начать диалог. Теперь, по словам Пескова, стороны продолжают прилагать усилия, "направленные на переход к мирному урегулированию".
"Урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы Российской Федерации, - то очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход. Требует очень серьезного детализирования", - заявил Песков.
При этом он заметил, что публичное обсуждение всех подробностей переговорного процесса России и США по украинской проблеме невозможно.
"Это возможно только в закрытом, дискретном режиме. Как только это попадает в публичную плоскость, это во многом теряет свою релевантность. Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается", - пояснил Песков.
Таким образом он ушёл от просьбы журналистов прокомментировать публикацию в западной прессе очередного "плана Трампа".
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
18:32
Зеленский полностью отверг план президента США – МедведчукВладимир Зеленский ослабил свои позиции на Украине и отверг план Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом 28 апреля заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
При этом пресс-секретарь президента России заметил, что Владимир Путин объявлением трёхдневного перемирия в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне демонстрирует готовность России выйти на мирное урегулирование украинской проблемы.
"Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования ", - сказал Песков, характеризуя решение Путина о перемирии.
Также на эту тему: Трёхдневное перемирие. Итоги 28 апреля
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