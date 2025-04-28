https://ukraina.ru/20250428/komu-dorogi-idealy-mira-i-spravedlivosti-o-nastoyaschikh-soyuznikakh-rossii-1062816027.html

"Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России

"Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России - 28.04.2025 Украина.ру

"Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России

Кто они — наши западные единомышленники, которые объясняют, что СВО — это не акт агрессии со стороны России, а акт самозащиты, акт сдерживания агрессивных устремлений НАТО и элемент борьбы за многополярный мир против любых форм неоколониализма? В Москве собрались представители левых организаций из 91 страны мира.

2025-04-28T19:21

2025-04-28T19:21

2025-04-28T19:21

россия

украина

москва

александр вучич

милорад додик

николас мадуро

нато

брикс

фашизм

антифашисты

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Не за горами День Победы — главный праздник для современной России. Этот день не только поднимает вопросы исторической памяти, когда в целом ряде стран победители уже приравнены к побежденным, а жертвы — к агрессорам, но и вопросы будущего пути человечества.Если страны, которые когда-то в коалиции с Советским Союзом, правопреемником которого является Российская Федерация, разгромили фашизм в XX веке, сегодня не только стыдливо отводят глаза от возрождения нацизма на Украине, но и поддерживают его деньгами и оружием, то представители других — едут в Москву на Парад Победы. Причем, крайне показательно, кто эти люди и что это за страны. Их можно разделить на несколько смысловых частей.Во-первых, это главы республик бывшего СССР, которые непосредственно участвовали в разгроме нацистов. Но не всех республик, а только союзной Белоруссии, находящихся в крепких партнерских отношениях с Россией (хоть и враждующих друг с другом) Армении и Азербайджана, а также стран Средней Азии: Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. К этим странам, а особенно к трудовым мигрантам из этих стран, в последнее время много претензий у ультраправых российских деятелей, но они на Параде Победы будут представлены, а "европейские" Литва, Латвия, Эстония и Молдавия — нет.Во-вторых, главы Сербии и входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Александр Вучич и Милорад Додик. Это страны, подвергнувшиеся в свое время гражданским войнам из-за всплеска ультранационализма и агрессии НАТО.В-третьих, главы коммунистических государств: Китая, Вьетнама и Кубы.В-четвертых — левые лидеры некоммунистических стран Бразилии и Венесуэлы Лула да Силва и Николас Мадуро . Сюда же можно причислить левоцентристского премьера Словакии Роберта Фицо. В-пятых, президенты стран, пострадавших от колониализма: Махмуд Аббас из Палестины, Ибрагим Траоре из Буркина-Фасо, Дени Сассу-Нгессо из Республики Конго. Сассу-Нгессо отметил, что победа над нацизмом в Европе крайне ценна для ранее угнетенных и порабощенных народов Африки и выразил заинтересованность во вступлении Республики Конго в БРИКС.Нарендра Моди из Индии и Ухнаагийн Хурэлсух из Монголии ожидаются, но подтверждений пока не дали. Также, пока не вполне понятно, что будет с главой с недавнего времени союзной России Северной Кореи Ким Чен Ыном. Вроде бы его приезд пока не планируется, но еще в конце 2024 года Россия передала ему приглашение направить подразделение Корейской народной армии для прохождения в воинских колоннах на параде в честь 80-летия Победы в Москве. Ну а теперь после того, как начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально признал, что "военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", предельное сближения двух стран сомнению не подлежит.Итак, братская Белоруссия, находящаяся в окружении империалистов Сербия, неевропейские республики бывшего СССР, коммунисты, левоцентристы и Глобальный Юг — вот реальные и потенциальные союзники современной России.По всей видимости, такое положение вещей понятно и руководству РФ. Так президент Владимир Путин поприветствовал организованный КПРФ Второй Международный антифашистский форум в Москве, на который съехались представители левых партий и организаций со всего мира. Он заявил, что Россия будет налаживать добрые отношения со всеми, "кому дороги идеалы мира и справедливости", и кто хранит историческую память "о самой кровопролитной войне 20-го столетия, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, сокрушившей нацизм". По словам президента, "сегодня важно объединять наши усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма, других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости, пропаганде национальной исключительности".Форум получился почти всемирным. На него съехались представители левых партий и организаций Греции, Сербии, Германии, Швейцарии, Франции, Кипра, Турции, Грузии, Мексики, Португалии, Италии, Испании и Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, ЮАР, Индии, Никарагуа, Непала, Бангладеш, Перу, США, Узбекистана, Италии, Шри-Ланки, Колумбии, Мексики, Ирана, Мозамбика, Республики Корея, Германии и других стран.Два года назад в Минске состоялся Первый Международный антифашистский форум, который собрал представителей различных организаций из 50 стран. Представительство на втором форуме почти удвоилось — 91 государство было представлено партиями, движениями, и организациями. В ряде случаев это были международные структуры: Международное объединение антифашистов, Всемирная федерация демократической молодежи и другие, всего свыше 150 организаций из 91 страны мира. Где-то это правящая партия, как в случае с Китаем, Кубой, Никарагуа, где-то это очень влиятельные парламентские оппозиционные партии, где-то это менее крупные организации, но выступающие на четких антифашистских позициях.Один из организаторов мероприятия, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал изданию "Украина.ру" о значении форума."Гитлер с Муссолини гораздо быстрее утвердились бы у власти, если бы им в свое время не сопротивлялись на национальном и международном уровне. Да, это сопротивление не сразу привело к победным результатам. Сопротивлявшихся, того же Эрнста Тельмана, бросали в тюрьмы, уничтожали, но свою роль в том, чтобы отсрочить Вторую мировую войну, они сыграли. Это во многом позволило Советскому Союзу подготовить свой оборонный потенциал, подготовить свою армию к неминуемой схватке с нацизмом".Сегодня, считает Новиков, тоже происходят крайне тревожные процессы, которые требуют консолидации людей доброй воли из разных стран. Казалось, что уроки Второй мировой войны навсегда покончат с попытками реинкарнации фашизма в любой форме, однако и вторая половина XX века прошла в попытках фашистского реванша. В Европе и США неонацистские объединения чаше всего оставались маргинальными силами, но они помогали приходить к власти реакционерам в других местах. Яркий тому пример — хунта генерала Пиночета в Чили."Но дело дошло и до того, что в XXI веке на территории родной нам Украины, которая сама внесла колоссальный вклад в разгром гитлеризма, установился режим, по всем своим критериям обладающий признаками неофашистского: начиная с героизации бандеровцев и заканчивая запретом и преследованием коммунистической партии, других левых организаций, затем всех организаций, которых посчитали пророссийскими, затем всех организации, которых посчитали просто демократическими, запретили любые оппозиционные СМИ".С тем, что сейчас происходит на Украине, на Западе согласны далеко не все. Например, члены Компартии Греции неоднократно срывали поставки оружия Украине, которые пытались провести через их страну. Антинатовская деятельность — важный пункт в повестке левых организаций в странах НАТО. Например, в деятельности Международной антиимпериалистической платформы. Организация существует всего несколько лет, но ей уже удалось провести целый ряд международных конференций в Италии, в США, в других странах."Они ставят своей задачей разъяснить на Западе причины проведения специальной военной операции, ­— говорит Дмитрий Новиков. — На Западе очень сильна пропагандистская машина, которая изо дня в день представляет Россию агрессором, забывая о том, что до начала СВО Россия предлагала комплексный план по выстраиванию новой системы коллективной безопасности, однако ее не услышали. Так вот, наши западные единомышленники объясняют, что СВО — это не акт агрессии со стороны России, а акт самозащиты, акт сдерживания агрессивных устремлений НАТО и элемент борьбы за многополярный мир против любых форм неоколониализма".Среди небольших организаций, особо активную роль в разъяснении истинных причин конфликта на Украине играет Американская коммунистическая партия (АКП). Ее представитель Кристофер Хелали побывал в Москве и поделился с нами своими впечатлениями:"Это был отличный форум, собравший так много товарищей со всего мира, которые выступают против западного империализма, против фашизма, против неонацизма и бандеровщины на Украине. Выступают за мир, братство и солидарность. Моя организация, Американская коммунистическая партия, принимала активное участие в мероприятии. И это была чрезвычайно хорошая возможность не только отметить 80-ю годовщину победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, когда Соединенные Штаты и Советский Союз вместе сражались против нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии, но и возможность встретиться с товарищами из Латинской Америки, Африки и Азии, которые борются за свой суверенитет, свою независимость от империалистических организаций и вооруженных сил Запада".Если говорить об участвовавших в работе форума представителях стран Глобального Юга, их опыт представляет отдельный интерес. Не так давно у власти во многих из этих стран были крайне правые режимы, но они сменились лево- и левоцентристскими правительствами, которые нацелены на налаживание хороших отношений с Россией. Яркий тому пример — Бразилия, предыдущий, "правый", президент которой был очень близок к США, а нынешний, "левый", едет в Москву на Парад Победы. Очень символично, что министр иностранных дел России Сергей Лавров именно на саммите БРИКС в Бразилии озвучил российские требования для завершения войны на Украине (отказ Украины от НАТО, признание новых регионов, снятие санкций и возвращение активов, отмена дискриминационных законов на Украине и т.д.), которые полностью совпадают с виденьем участников антифашистского форума.Многие любят повторять расхожее выражение о том, что у России исторически только два союзника — армия и флот. На самом деле, если это так, то это очень плохо. Но это не так. У России огромное число союзников по всему миру. И тот факт, что часто эти союзники находятся не в правительствах (хотя и в правительствах тоже), но в низовых гражданских структурах, хорошо бы учесть в выстраивании международных отношений.О том, что известно об участии северных корейцев в освобождении Курской области — в материале "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы".

https://ukraina.ru/20250428/evgeniy-kim-kndr-pomogla-osvobodit-kurskuyu-oblast-ot-vsu-i-poslala-signal-revanshistam-v-yuzhnoy-1062803186.html

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