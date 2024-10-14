"Экзистенциальный вызов" для ЕС - 14.10.2024 Украина.ру
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"Экзистенциальный вызов" для ЕС
"Экзистенциальный вызов" для ЕС - 14.10.2024 Украина.ру
"Экзистенциальный вызов" для ЕС
В последнее время словосочетание "экзистенциальный вызов" модно применять по отношению к Украине в смысле отражения "российской агрессии". И видимо не случайно, что именно так охарактеризовал нынешнее экономическое положение Европы бывший глава Центробанка ЕС Марио Драги в сентябрьском докладе, который цитирует Bloomberg
2024-10-14T16:04
2024-10-14T16:04
мнения
европа
сша
китай
марио драги
ес
bloomberg
экономика
политика
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Автор Bloomberg Бен Силлс в статье "У Европы почти не осталось времени, чтобы защитить свое место в жестоком мире" цитирует не только Драги. Он приводит много фактов и мнений, свидетельствующих о глубоком кризисе ЕС.Проявления этого кризиса, например, такие:- успех "крайне правых" во Франции (успех, надо сказать, очень условный, но, как видим, европейские элиты он встревожил);- остановка заводов Volkswagen AG (причём речь идёт о мощностях по производству электромобилей – увольнение массы сотрудников совпало с информацией о введении запретительных пошлин на китайские электромобили и компанией в СМИ о том, что не такие уж они и экологичные);- Meta* и Apple отказываются запускать ключевые продукты искусственного интеллекта в Европе, ссылаясь на законодательные ограничения (в США этих ограничений нет, шутят, что это позволяет оставаться в политике Байдену и Харрис);- растёт зависимость ЕС от китайской экономики;- потеряно дешёвое российское топливо (логично было бы ожидать радости по поводу снижения зависимости от России, но её нет);- усилилась конкуренция со стороны США, которые переманивают к себе европейские производства, причём ЕС оказался не в состоянии адекватно реагировать на предложения по расширению внутреннего инвестирования, которые выдвинул Драги в своём докладе.Главный вывод, который делает автор статьи состоит в том, что Евросоюз проигрывает "капиталистическое соревнование" своим остальным конкурентам – США и Китаю.Причину этого он видит в неправильном управлении. Безусловно КНР и США тоже находятся не в лучшей форме: "Китай борется со своим собственным экономическим замедлением, а США движутся к потенциально разрушительным выборам с их государственными финансами на неустойчивой основе". Однако у них, по крайней мере, есть централизованное управление, а у ЕС, как полагает Силлс, его нет. Поэтому отдельные члены ЕС пытаются укрепить своё положение за счёт каких-то мероприятий вне общей политики ЕС. Интересно, что тут упоминается не только фрондирующая Венгрия, но также вполне благонамеренная Франция и даже Испания, относительно которой подчёркивается, что это - "традиционно одно из самых проевропейских государств".Силлс отмечает, что "относительный спад ЕС не прекращался на протяжении четверти века с момента валютного союза", но не указывает, почему это обстоятельство вызвало обеспокоенность именно сейчас.ЕС действительно находится в неустойчивом равновесии. Попытки принять конституцию ЕС, которая сделала бы рыхлую федерацию более централизованной провалились. Причём причина этого очевидна – большая централизация привела бы к большей стандартизации жизни в ЕС за счёт перераспределения ресурсов в пользу более бедных стран союза. Не удивительно, что принятие конституции провалили именно богатые государства ядра ЕС. Они, конечно, тоже жалуются на брюссельскую бюрократию, но в конечном счёте эта бюрократия действует в их интересах.Однако, расплатой за относительный выигрыш в течении четверти века оказалось отставание Европы в целом от США и Китая.Ещё одним обстоятельством, которое Силлс не захотел освещать, стало то, что все эти негативные тенденции особенно ярко проявились на фоне конфликта с Россией, в который ЕС втянулся отнюдь не против своей воли. Силлс о самом конфликте, конечно, упомянул, но не стал углубляться в тему, а зря, там ведь интересно…Например, потеря дешёвых российских энергоносителей – результат не только политики дифференции поставок (допустим оправданной), но и санкций, а во конце концов и подрыва "Северного потока", осуществленного на территории ЕС его "союзниками". Причём если это не США, а Украина, то ситуация выглядит ещё более идиотской – получается, что ЕС готовится интегрировать государство, осуществляющее диверсии на её территории. А что, так можно было? Ну и добавить сюда последнее заявление украинского премьера Шмыгаля, в котором тот клянётся защитить Европу от дешёвого российского газа (что, кстати, совсем не значит, что Украина откажется от его поставок – просто газ по документам станет не российским и, соответственно, более дорогим).Опять же – потеря большого и довольно динамично развивающегося российского рынка явно подорвала потенциал ЕС, но дала дополнительный выигрыш Китаю. Мы, правда, не уверены, что более централизованный ЕС не стал бы стрелять себе в ногу в ситуации с санкциями. Централизация означала бы только, что политика, от которой выигрывают конкуренты Европы, велась бы более последовательно.На настоящий момент ситуация для Европы выглядит безвыходной – ситуацию можно было бы изменить за счёт реформирования самого союза (в сторону большей или даже меньшей централизации – в духе "Европы разных скоростей") и изменения внешней политики (отказа от слепой ориентации на США). Но Европа не была на такое способна даже при политических тяжеловесах вроде Саркози и Меркель, и уж точно не будет способна при Макроне и Шольце…О проблемах в деятельности военной организации Европы - НАТО, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Кризис НАТО: оборона или нападение". * Экстремистская социальная сеть запрещённая в России
https://ukraina.ru/20240926/1057704039.html
https://ukraina.ru/20241009/1057988289.html
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Василий Стоякин
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мнения, европа, сша, китай, марио драги, ес, bloomberg, экономика, политика
Мнения, Европа, США, Китай, Марио Драги, ЕС, bloomberg, экономика, политика

"Экзистенциальный вызов" для ЕС

16:04 14.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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В последнее время словосочетание "экзистенциальный вызов" модно применять по отношению к Украине в смысле отражения "российской агрессии". И видимо не случайно, что именно так охарактеризовал нынешнее экономическое положение Европы бывший глава Центробанка ЕС Марио Драги в сентябрьском докладе, который цитирует Bloomberg
Автор Bloomberg Бен Силлс в статье "У Европы почти не осталось времени, чтобы защитить свое место в жестоком мире" цитирует не только Драги. Он приводит много фактов и мнений, свидетельствующих о глубоком кризисе ЕС.
Проявления этого кризиса, например, такие:
- успех "крайне правых" во Франции (успех, надо сказать, очень условный, но, как видим, европейские элиты он встревожил);
- остановка заводов Volkswagen AG (причём речь идёт о мощностях по производству электромобилей – увольнение массы сотрудников совпало с информацией о введении запретительных пошлин на китайские электромобили и компанией в СМИ о том, что не такие уж они и экологичные);
- Meta* и Apple отказываются запускать ключевые продукты искусственного интеллекта в Европе, ссылаясь на законодательные ограничения (в США этих ограничений нет, шутят, что это позволяет оставаться в политике Байдену и Харрис);
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- растёт зависимость ЕС от китайской экономики;
- потеряно дешёвое российское топливо (логично было бы ожидать радости по поводу снижения зависимости от России, но её нет);
- усилилась конкуренция со стороны США, которые переманивают к себе европейские производства, причём ЕС оказался не в состоянии адекватно реагировать на предложения по расширению внутреннего инвестирования, которые выдвинул Драги в своём докладе.
Главный вывод, который делает автор статьи состоит в том, что Евросоюз проигрывает "капиталистическое соревнование" своим остальным конкурентам – США и Китаю.
Причину этого он видит в неправильном управлении. Безусловно КНР и США тоже находятся не в лучшей форме: "Китай борется со своим собственным экономическим замедлением, а США движутся к потенциально разрушительным выборам с их государственными финансами на неустойчивой основе". Однако у них, по крайней мере, есть централизованное управление, а у ЕС, как полагает Силлс, его нет. Поэтому отдельные члены ЕС пытаются укрепить своё положение за счёт каких-то мероприятий вне общей политики ЕС. Интересно, что тут упоминается не только фрондирующая Венгрия, но также вполне благонамеренная Франция и даже Испания, относительно которой подчёркивается, что это - "традиционно одно из самых проевропейских государств".
Фото: соцсеть Х, афроамериканцы
9 октября, 16:16
Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами "После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию", - заявил украинскому политическому еженедельнику "Фокус" глава Киевского Международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
Силлс отмечает, что "относительный спад ЕС не прекращался на протяжении четверти века с момента валютного союза", но не указывает, почему это обстоятельство вызвало обеспокоенность именно сейчас.
ЕС действительно находится в неустойчивом равновесии. Попытки принять конституцию ЕС, которая сделала бы рыхлую федерацию более централизованной провалились. Причём причина этого очевидна – большая централизация привела бы к большей стандартизации жизни в ЕС за счёт перераспределения ресурсов в пользу более бедных стран союза. Не удивительно, что принятие конституции провалили именно богатые государства ядра ЕС. Они, конечно, тоже жалуются на брюссельскую бюрократию, но в конечном счёте эта бюрократия действует в их интересах.
Однако, расплатой за относительный выигрыш в течении четверти века оказалось отставание Европы в целом от США и Китая.
Ещё одним обстоятельством, которое Силлс не захотел освещать, стало то, что все эти негативные тенденции особенно ярко проявились на фоне конфликта с Россией, в который ЕС втянулся отнюдь не против своей воли. Силлс о самом конфликте, конечно, упомянул, но не стал углубляться в тему, а зря, там ведь интересно…
Например, потеря дешёвых российских энергоносителей – результат не только политики дифференции поставок (допустим оправданной), но и санкций, а во конце концов и подрыва "Северного потока", осуществленного на территории ЕС его "союзниками". Причём если это не США, а Украина, то ситуация выглядит ещё более идиотской – получается, что ЕС готовится интегрировать государство, осуществляющее диверсии на её территории. А что, так можно было? Ну и добавить сюда последнее заявление украинского премьера Шмыгаля, в котором тот клянётся защитить Европу от дешёвого российского газа (что, кстати, совсем не значит, что Украина откажется от его поставок – просто газ по документам станет не российским и, соответственно, более дорогим).
Зеленский и Залужный
22 августа, 13:51
Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствияВ западной прессе разгорается скандал о событиях почти двухлетней давности — теракта на "Северных потоках"
Опять же – потеря большого и довольно динамично развивающегося российского рынка явно подорвала потенциал ЕС, но дала дополнительный выигрыш Китаю. Мы, правда, не уверены, что более централизованный ЕС не стал бы стрелять себе в ногу в ситуации с санкциями. Централизация означала бы только, что политика, от которой выигрывают конкуренты Европы, велась бы более последовательно.
На настоящий момент ситуация для Европы выглядит безвыходной – ситуацию можно было бы изменить за счёт реформирования самого союза (в сторону большей или даже меньшей централизации – в духе "Европы разных скоростей") и изменения внешней политики (отказа от слепой ориентации на США). Но Европа не была на такое способна даже при политических тяжеловесах вроде Саркози и Меркель, и уж точно не будет способна при Макроне и Шольце
О проблемах в деятельности военной организации Европы - НАТО, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Кризис НАТО: оборона или нападение".
* Экстремистская социальная сеть запрещённая в России
 
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