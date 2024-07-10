https://ukraina.ru/20240710/1056171789.html

Кризис НАТО: оборона или нападение

Кризис НАТО: оборона или нападение - 10.07.2024 Украина.ру

Кризис НАТО: оборона или нападение

Нынешний саммит НАТО юбилейный – альянсу исполняется 75 лет. Само собой разумеется, "довлеет дневи злоба его" и в основном обсуждаются текущие проблемы организации – рост финансовых обязательств членов и обещания, которые даются Украине. Но, одновременно это и повод подумать о будущем организации

2024-07-10T16:36

2024-07-10T16:36

2024-07-10T16:36

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С размышлениями на эту тему выступил обозреватель журнала Foreign Policy, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт, в целом относящийся к НАТО достаточно скептично.Он сразу же берёт быка за рога перечисляет актуальные проблемы, стоящие перед НАТО:"Дональд Трамп имеет все шансы вернуться на пост президента США в 2025 году, крайне правое “Национальное объединение” стало самым влиятельным политическим движением во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остаётся разрушительной силой, а европейцы и американцы разошлись во мнениях насчёт войны Израиля с ХАМАС, Китая, регулирования цифровых технологий и того, как лучше всего помочь осаждённой Украине".Впрочем, это всё не так важно, поскольку главная проблема НАТО, по мнению Уолта, отсутствие внятной цели и неспособность к эффективным действиям.Он оценивает деятельность альянса как в целом неэффективную. Он провёл только частично успешную операцию в Косово в 1999 году и с тех пор никаких иных подвигов не свершил. Ну разве что интервенцию в Ливию в 2011 году, которая не была операцией НАТО и привела только к появлению ещё одного нежизнеспособного государства.Главная же проблема НАТО – непонятно, для чего альянс вообще существует.В 1949 году всё было очевидно – Европа лежала в руинах и её самостоятельности угрожал "злой и страшный СССР". Защититься она могла только при помощи США. У США, впрочем, была мотивация помогать – "Европа также была одним из ключевых промышленных центров всего мира — и, следовательно, особо ценным стратегическим трофеем".С тех пор всё поменялось.Во-первых, СССР и советского блока нет, а Россия гораздо менее сильна. Противостоять в Европе некому.Во-вторых, Европа значительно менее привлекательна с точки зрения экономического развития – "сегодня доля Азии в мировой экономике (54%) существенно превышает долю Европы (17%), и её вклад в глобальный экономический рост также выше".В-третьих, основное противостояние перенеслось в Азиатско-Тихоокеанский регион, где "Китай также выдвигает территориальные претензии, которые могут решительно изменить ситуацию в сфере безопасности".Попытка расширять НАТО ради создания "единой, свободной и мирной Европы", привела к тому, что "на Украине бушует жестокий конфликт, а отношения с Россией подверглись глубокой заморозке".В общем, зачем существует НАТО на данном этапе никому не понятно.Это, конечно, не значит, что нынешний саммит последний – в пользу НАТО работает инерция системы международных отношений и заинтересованность элит. Тем не менее проблема есть…* * *Мы со своей стороны отметим, что автор исходит из принципиально неверной парадигмы оборонительного характерна альянса. На самом деле всё строго наоборот – это НАТО создаёт вокруг себя зону нестабильности. Тут правда надо отдать должное автору – он проводит связь между украинским кризисом и расширением НАТО, но не делает более глубоких выводов.Между тем, НАТО было создано вовсе не для отражения советской угрозы – СССР отказался от концепции мировой революции ещё в 20-е годы (да и до того речь шла именно о поддержке национальных революций, а не о навязывании социалистического выбора военной силой), а Варшавский блок был создан аж в 1955 году, как ответ на вступление в НАТО Западной Германии.Собственно, функция НАТО состояла вовсе не в охране "охотничьх владений" США в Евразии, а в содержании плацдарма для противостояния с СССР и военно-политическом подчинении Европы.Сейчас Россия не собирается осуществлять рывок к Атлантическому океану не потому, что не может, а потому что не собирается в принципе.Китай выдвигает претензии на часть своей же собственной территории, причём в том, что Тайвань действительно является частью Китая никто не сомневается. Хотя Уолт прав в том смысле, что воссоединение Китая действительно существенно меняет военно-политическую и экономическую ситуацию в Азии в том смысле, что США теряют свой "непотопляемый авианосец" вблизи Китая.В чём с ним действительно можно согласиться, так это в том, что центр мировой экономики и военно-политического противостояния смещается в сторону Азии. НАТО, естественным образом, теряет былую привлекательность, но определённый функционал за ней остаётся.С одной стороны, НАТО создаёт угрозу России, отвлекая её таким образом от более плотной военно-политической поддержки Китая. А сближения России и Китая на Западе очень боятся (но при этом делают всё для того, чтобы это сближений произошло – такой вот парадокс).С другой стороны, спровоцировав кризис США потихоньку ликвидируют экономическую конкуренцию со стороны Европы. НАТО, в данном случае, служит ещё и одним из инструментов грабежа.Так что функционал у НАТО в наличии, Уолт зря волнуется. Хотя, конечно, это совсем не то, что было в 1950-80-е годы.О других аспектах создания и существования НАТО - в статье Евгении Кондаковой "Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустя"

https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html

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эксклюзив, украина, россия, нато, европа, сша, китай, политика, глобализм