https://ukraina.ru/20231205/1051731057.html

Эммануэль Макрон, биография

Эммануэль Макрон, биография - 05.12.2023 Украина.ру

Эммануэль Макрон, биография

Президент Франции

2023-12-05T09:05

2023-12-05T09:05

2023-12-05T09:05

биография

эммануэль макрон

франция

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051727713_0:21:900:527_1920x0_80_0_0_59976f61601aecb7ffbb0726974fc10b.jpg

Детство и образованиеЭммануэль (полное имя – Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон) родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене во Франции в семье докторов. Отец — Жан-Мишель Макрон – работал профессором неврологии в Университете Пикардии. А мать – Франсуаза Макрон-Ногес – доктор медицинских наук, врач социального обеспечения.С пяти лет Эммануэля воспитывала бабушка Маннет – директор колледжа. По словам самого Макрона, именно бабушка привила ему любовь к литературе и философии, классической музыке и игре на фортепиано. Она же сформировала многие политические убеждения Эммануэля.Сначала Макрон учился в иезуитском частном колледже в родном городке, а затем - в лицее Анри IV в Париже. После школы он поступил в парижский университет Нантер-ля-Дефанс и окончил его в 1999 году, далее закончил в 2001 году Институт политических исследованийSciences Po, в котором учились многие политические деятели Франции.На этом Макрон не остановился и продолжил образование в престижной Национальной школе управления ENA в Страсбурге (сейчас это Национальный институт государственной службы), которую посещал с 2002 по 2004 год.КарьераЕще во время студенчества с 1999 по 2001 год Макрон работал помощником французского философа и историка Поля Рикера.Далее в 2004 году попал на должность финансового инспектора в Министерстве экономики и финансов. Затем работал инвестиционным банкиром в Банке Ротшильда (Rothschild & Cie Banque) – французском подразделении международной финансовой группы Rothschild.Макрон на протяжении трех лет с 2006 по 2009 года был членом Социалистической партии Франции.Во время предвыборной кампании 2012 года работал в команде Франсуа Олланда. А когда тот одержал победу, стал у него заместителем главы администрации и экономическим советником. Через два года занял пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий Франции, на котором продержался до 2016 года.В апреле того же года Эммануэль создал независимое движение "Вперед" (En Marche!), которое возглавлял до 8 мая 2017 года. В ноябре 2016 года Макрон официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции и занял его 7 мая 2017 года с 66,1% голосов по результатам второго тура. Став самым молодым главой французского государства со времен Наполеона I.Переизбрался на пост президента Эммануэль в 24 апреля 2022 года, опередив по количеству голосов во втором туре Марин Ле Пен.Макрон поддерживает власти Украины, планомерно пытаясь договориться об уступках со стороны России и откровенно осуждая ее действия. Выступает за вхождение Украины в ЕС, отказывается от российских энергоносителей, присоединяется к антироссийским санкциям. Поддерживает стратегическое партнерство с США. Во время президентства Макрона происходило несколько кризисных моментов: протесты "желтых жилетов", акции против пенсионной системы, пандемия коронавируса.Отношения и дети Со школьной скамьи, а точнее с 15 лет, сердце Эммануэля принадлежит его учительнице по французскому языку Брижит Троньё. Она старше Макрона на 24 года.В 17 лет Эммануэль осмелился признаться учительнице в своих чувствах и пообещал жениться. И сдержал обещание. В 2007 году Бриджит развелась с мужем и вступила в брак с Макроном.Совместных детей у пары нет, Эммануэль в хороших отношениях с тремя детьми своей жены от первого брака, которые являются его ровесниками. И с удовольствием нянчиться с неродными внуками.Интересные факты:1. В 2017 году Макрон занял лидирующую позицию в топе самых влиятельных людей до 40 лет по версии американского журнала Fortune.2. В сети активно распространяются слухи, что Макрон имеет нетрадиционную ориентацию, ему, например, приписывают связь с президентом "Радио Франс" Матье Галле.3. Макрон профессионально играет на фортепиано, у него есть соответствующий диплом в Амьенской консерватории, он занимал призовые места на конкурсах. Своими любимыми композиторами называет Листа и Шумана. А еще Эммануэль любит футбол и может по памяти прочитать Мольера.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, эммануэль макрон, франция, президент