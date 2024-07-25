Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости - 25.07.2024 Украина.ру
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Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости
Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости - 25.07.2024 Украина.ру
Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости
Вице-президент США
2024-07-25T05:46
2024-07-25T05:46
камала харрис
сша
джо байден
демократическая партия
сенат
биография
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Детство, образованиеКамала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд, штат Калифорния в семье мигрантов.В 12 лет Камала с мамой и сестрой переехала в канадский Монреаль. Там она начала ходить во французскую школу Notre Dame des Neiges, хотя язык знала плохо. Затем с 1978 по 1981 год она училась в школе Westmount.После школы в 1982 году поступила в Говардский университет в Вашингтоне, который исторически известен как "черный университет", там она изучала экономику и политологию. В этот период проходила стажировку в Федеральной торговой комиссии и в офисе сенатора Алана Крэнстона из Калифорнии.Будучи первокурсницей, Камала состояла в клубе по гражданским правам и апартеиду в Южной Африке, принимала участие в акциях и протестах, но не была ярой активисткой.Кроме того, Харрис представляла первокурсников в студсовете по гуманитарным наукам, а на последнем курсе вступила в женский клуб Alpha Kappa Alpha Inc., образованный в Говарде в 1908 году. Долгое время Камала поддерживала связь с членами клуба, называющими себя сестрами.Диплом Харрис получила в 1986 году и продолжила обучение в юридическом колледже Гастингс Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Здесь на втором курсе она стала главой Ассоциации чернокожих студентов-юристов, представляла их в кампусе и поддерживала коммуникацию с администрацией колледжа. Летом 1988 года Камала стажировалась в окружной прокуратуре округа Аламеда.В 1990 году вошла в коллегию адвокатов Калифорнии.РодителиОтец - Дональд Харрис - выходец из Ямайки, преподавал экономику в Стэнфордском университете, почетный профессор. Мать - Шьямала Гопалан - дочь индийского дипломата, занималась исследованием рака молочной железы, доктор наук.Родители Камалы были ярыми борцами за гражданские права. Познакомились в 1962 году, когда учились в калифорнийском университете Беркли, там они состояли в Афроамериканской ассоциации, которая выступала за права чернокожих. Позднее девочка часто посещала различные мероприятия с родителями.Харрис и Гопалан поженились в 1953 году, а развелись в 1972, хотя фактически брак распался еще в 1969. Причиной разлада стали частые переезды семьи из-за преподавательской деятельности Дональда в разных университетах страны. Шьямала предпочла осесть в Калифорнии, на тот момент у Камалы уже появилась младшая сестра Майя.Майя стала юристом, она помогает сестре в предвыборных кампаниях. Также была советником по политическим вопросам у Хиллари Клинтон в период выборов 2016 года. Майя замужем, растит дочь Мину.Шьямала Гопалан-Харрис умерла в 2009 году от рака толстой кишки.КарьераВо время учебы в вузе Камала работала в Национальном архиве и Бюро гравировки и полиграфии США (это подразделение Министерства финансов США, которое специализируется на выпуске долларовых банкнот, а также бланков для финансовых документов).В 1990 году Харрис начала работать помощником окружного прокурора округа Аламеда, где занималась расследованием сексуального насилия в отношении детей. В 1998 году она заняла пост помощника окружного прокурора Сан-Франциско в отделе по делам семьи и детей, боролась с подростковой проституцией.В 2003 году Харрис избрали окружным прокурором Сан-Франциско. Была переизбрана на второй срок, а в 2010 году стала генеральным прокурором штата Калифорния.Во время выборов в Сенат от штата Калифорния в 2016 году Камала победила, заручившись поддержкой от Барака Обамы, бывшего тогда президентом США, Джо Байдена, занимавшего пост вице-президента. В Сенате Харрис состояла в комитете по национальной безопасности и правительственным делам, специальном комитете по разведке, комитете по судебной системе и комитете по бюджету.В 2019 году Харрис выдвигала свою кандидатуру на пост президента США, но не смогла победить. Зато в 2020 году стала вице-президентом при Джо Байдене. На этом посту занималась вопросами миграции на южной границе, защитой избирательных прав и права на аборты.Как вице-президент Харрис выступает за полную поддержку Украины. Она представляла США на первом украинском мирном саммите в Швейцарии и несколько раз встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.21 июля 2024 года Байден вышел из предвыборной гонки, назвав Камалу Харрис своей преемницей. Решение о выдвижении ее кандидатуры на выборы президента США должна принять национальная конвенция Демократической партии в августе.Отношения и детиС 1994 года Харрис состояла в отношениях со спикером законодательного собрания Калифорнии Вилли Брауном, который был старше на 30 лет. В 1995 году он занял пост мэра Сан-Франциско, и пара рассталась.В 2014 году Камала вышла замуж за юриста Дугласа Эмхоффа, церемония прошла в здании суда в Санта-Барбаре, Калифорния. Бракосочетание провела сестра Камалы Майя.У Харрис нет своих детей. У Эмхоффа есть двое детей от первого брака — Элла и Коул.Интересные факты1. Харрис - первая темнокожая женщина-политик и первый политик азиатского происхождения на посту окружного и генерального прокурора, а затем и вице-президента страны в истории США.2. 19 ноября 2021 года Камала стала президентом США на один час и 25 минут – она исполняла обязанности Джо Байдена, пока тот находился под наркозом во время операции.3. Харрис известна своими громкими высказываниями в адрес России: убеждена во вмешательстве России в выборы США в 2016 году, называет Москву "противником Вашингтона", считает, что по отношению к России нужно вести себя предельно жестко.
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камала харрис, сша, джо байден, демократическая партия, сенат, биография
Камала Харрис, США, Джо Байден, Демократическая партия, сенат, биография
Камала Харрис, биография и личная жизнь, последние новости

Биография Камалы Харрис

05:46 25.07.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Вице-президент США
Детство, образование
Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд, штат Калифорния в семье мигрантов.
В 12 лет Камала с мамой и сестрой переехала в канадский Монреаль. Там она начала ходить во французскую школу Notre Dame des Neiges, хотя язык знала плохо. Затем с 1978 по 1981 год она училась в школе Westmount.
© 24tv.ua
© 24tv.ua
После школы в 1982 году поступила в Говардский университет в Вашингтоне, который исторически известен как "черный университет", там она изучала экономику и политологию. В этот период проходила стажировку в Федеральной торговой комиссии и в офисе сенатора Алана Крэнстона из Калифорнии.
Будучи первокурсницей, Камала состояла в клубе по гражданским правам и апартеиду в Южной Африке, принимала участие в акциях и протестах, но не была ярой активисткой.
Кроме того, Харрис представляла первокурсников в студсовете по гуманитарным наукам, а на последнем курсе вступила в женский клуб Alpha Kappa Alpha Inc., образованный в Говарде в 1908 году. Долгое время Камала поддерживала связь с членами клуба, называющими себя сестрами.
Диплом Харрис получила в 1986 году и продолжила обучение в юридическом колледже Гастингс Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Здесь на втором курсе она стала главой Ассоциации чернокожих студентов-юристов, представляла их в кампусе и поддерживала коммуникацию с администрацией колледжа. Летом 1988 года Камала стажировалась в окружной прокуратуре округа Аламеда.
В 1990 году вошла в коллегию адвокатов Калифорнии.
Родители
Отец - Дональд Харрис - выходец из Ямайки, преподавал экономику в Стэнфордском университете, почетный профессор. Мать - Шьямала Гопалан - дочь индийского дипломата, занималась исследованием рака молочной железы, доктор наук.
Родители Камалы были ярыми борцами за гражданские права. Познакомились в 1962 году, когда учились в калифорнийском университете Беркли, там они состояли в Афроамериканской ассоциации, которая выступала за права чернокожих. Позднее девочка часто посещала различные мероприятия с родителями.
© blagotver.ru
© blagotver.ru
Харрис и Гопалан поженились в 1953 году, а развелись в 1972, хотя фактически брак распался еще в 1969. Причиной разлада стали частые переезды семьи из-за преподавательской деятельности Дональда в разных университетах страны. Шьямала предпочла осесть в Калифорнии, на тот момент у Камалы уже появилась младшая сестра Майя.
Майя стала юристом, она помогает сестре в предвыборных кампаниях. Также была советником по политическим вопросам у Хиллари Клинтон в период выборов 2016 года. Майя замужем, растит дочь Мину.
Шьямала Гопалан-Харрис умерла в 2009 году от рака толстой кишки.
Карьера
Во время учебы в вузе Камала работала в Национальном архиве и Бюро гравировки и полиграфии США (это подразделение Министерства финансов США, которое специализируется на выпуске долларовых банкнот, а также бланков для финансовых документов).
В 1990 году Харрис начала работать помощником окружного прокурора округа Аламеда, где занималась расследованием сексуального насилия в отношении детей. В 1998 году она заняла пост помощника окружного прокурора Сан-Франциско в отделе по делам семьи и детей, боролась с подростковой проституцией.
В 2003 году Харрис избрали окружным прокурором Сан-Франциско. Была переизбрана на второй срок, а в 2010 году стала генеральным прокурором штата Калифорния.
© Public domain
© Public domain
Во время выборов в Сенат от штата Калифорния в 2016 году Камала победила, заручившись поддержкой от Барака Обамы, бывшего тогда президентом США, Джо Байдена, занимавшего пост вице-президента. В Сенате Харрис состояла в комитете по национальной безопасности и правительственным делам, специальном комитете по разведке, комитете по судебной системе и комитете по бюджету.
В 2019 году Харрис выдвигала свою кандидатуру на пост президента США, но не смогла победить. Зато в 2020 году стала вице-президентом при Джо Байдене. На этом посту занималась вопросами миграции на южной границе, защитой избирательных прав и права на аборты.
Как вице-президент Харрис выступает за полную поддержку Украины. Она представляла США на первом украинском мирном саммите в Швейцарии и несколько раз встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
21 июля 2024 года Байден вышел из предвыборной гонки, назвав Камалу Харрис своей преемницей. Решение о выдвижении ее кандидатуры на выборы президента США должна принять национальная конвенция Демократической партии в августе.
© AFP2024 / MANDEL NGAN
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AFP2024 / MANDEL NGAN
Отношения и дети
С 1994 года Харрис состояла в отношениях со спикером законодательного собрания Калифорнии Вилли Брауном, который был старше на 30 лет. В 1995 году он занял пост мэра Сан-Франциско, и пара рассталась.
В 2014 году Камала вышла замуж за юриста Дугласа Эмхоффа, церемония прошла в здании суда в Санта-Барбаре, Калифорния. Бракосочетание провела сестра Камалы Майя.
© 24smi.org
© 24smi.org
У Харрис нет своих детей. У Эмхоффа есть двое детей от первого брака — Элла и Коул.
Интересные факты
1. Харрис - первая темнокожая женщина-политик и первый политик азиатского происхождения на посту окружного и генерального прокурора, а затем и вице-президента страны в истории США.
2. 19 ноября 2021 года Камала стала президентом США на один час и 25 минут – она исполняла обязанности Джо Байдена, пока тот находился под наркозом во время операции.
3. Харрис известна своими громкими высказываниями в адрес России: убеждена во вмешательстве России в выборы США в 2016 году, называет Москву "противником Вашингтона", считает, что по отношению к России нужно вести себя предельно жестко.
 
Камала ХаррисСШАДжо БайденДемократическая партиясенатбиография
 
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