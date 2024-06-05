"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Украина и до этого наносила удары западным оружием по территории России. Просто сейчас это положение вещей закрепилось юридически. Поэтому Россия должна нанести по Украине такой удар, что вздрогнет весь мир. А после этого выйти и спросить: "Кто еще хочет открыть рот?"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он сравнил коллективный Запад с гопником из подворотни, с которым бессмысленно вести светский разговор о переписке Гетте с Эккерманом, такая публика способна оценить только силу. Гаспарян добавил, что Украина – это просто территория, где проходит СВО, а Украинский народ – это прокси Запада. По словам эксперта, киевская власть толкает своих же собственных граждан на такой тяжелый сценарий.
"Все прекрасно понимают, что пока этот гопник не получит по голове и не приляжет поскучать, он не успокоится. Если раньше можно было говорить о гуманитарных методах ведения боевых действий, то Израиль показал, что на это можно наплевать. Из-за этой долгости всякие выродки и дальше будут обстреливать и убивать русских. Если с этим ничего не сделать, та же Великобритания передаст Украине грязную ядерную бомбу и скажет: "А мы тут не причем. Да, мы отдали. Но решение о применении принимает Киев. Все вопросы к нему". А это очень опасно, учитывая, что творит сейчас режим Зеленского", —объяснил Гаспарян.
Если Россия не хочет допустить такой геноцид украинского народа, то лучше ужасный конец, чем ужас без конца, подметил историк. В заключении Гаспарян описал план действий.
"Надо решать этот вопрос самым радикальным образом с соблюдением гуманитарного права. Надо сказать: "Даем вам 48 часов, а дальше пеняйте на себя. Мы наносим удар всем имеющимся у нас оружием. Если от Украины останется один котлован – это не наши проблемы", — подытожил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов заявил, что США "ослепляют" Россию руками украинцев.
"Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать. Причем не по объектам Запада на территории Украины, а по целям на территории западных стран. Но я пока не понимаю, как можно на это ответить, не ввязываясь в глобальный конфликт с Западом", — сказал Шкурлатов.
Экс-депутат Европарламент Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предположил, что европейские страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России пытаются показать себя более решительным, смелым перед другими. А те, кто против — боятся "разозленного медведя", отметил эксперт.
"Кто-то хочет из этой несчастной ситуации сделать для себя хорошую политическую карьеру, показать себя более решительным, смелым перед другими. Я говорил в Брюсселе, если к медведю [олицетворение сильной России] по-доброму относиться, он тебе руку подаст. Но если его разозлить, он готов на все. Поэтому шутить с медведем не надо", — разъяснил Ковач.
В интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш отметил, что, если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа.
"Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране? Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное — за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями", — добавил Белаш.
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