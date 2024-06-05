"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055468064.html
"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян - 05.06.2024 Украина.ру
"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
Украина и до этого наносила удары западным оружием по территории России. Просто сейчас это положение вещей закрепилось юридически. Поэтому Россия должна нанести по Украине такой удар, что вздрогнет весь мир. А после этого выйти и спросить: "Кто еще хочет открыть рот?"
2024-06-05T06:07
2024-06-05T06:07
россия
украина
запад
армен гаспарян
джо байден
вооруженные силы украины
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_6df0106f12792b32f23c7ed6dc46f139.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Он сравнил коллективный Запад с гопником из подворотни, с которым бессмысленно вести светский разговор о переписке Гетте с Эккерманом, такая публика способна оценить только силу. Гаспарян добавил, что Украина – это просто территория, где проходит СВО, а Украинский народ – это прокси Запада. По словам эксперта, киевская власть толкает своих же собственных граждан на такой тяжелый сценарий.Если Россия не хочет допустить такой геноцид украинского народа, то лучше ужасный конец, чем ужас без конца, подметил историк. В заключении Гаспарян описал план действий.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов заявил, что США "ослепляют" Россию руками украинцев."Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать. Причем не по объектам Запада на территории Украины, а по целям на территории западных стран. Но я пока не понимаю, как можно на это ответить, не ввязываясь в глобальный конфликт с Западом", — сказал Шкурлатов.Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жесткоЭкс-депутат Европарламент Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предположил, что европейские страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России пытаются показать себя более решительным, смелым перед другими. А те, кто против — боятся "разозленного медведя", отметил эксперт."Кто-то хочет из этой несчастной ситуации сделать для себя хорошую политическую карьеру, показать себя более решительным, смелым перед другими. Я говорил в Брюсселе, если к медведю [олицетворение сильной России] по-доброму относиться, он тебе руку подаст. Но если его разозлить, он готов на все. Поэтому шутить с медведем не надо", — разъяснил Ковач.Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиВ интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш отметил, что, если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа."Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране? Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное — за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями", — добавил Белаш.Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от пораженияГермания убеждена, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружиемПрезидент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе. Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее времяЛидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативеПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240604/1055468559.html
https://ukraina.ru/20240604/1055464245.html
https://ukraina.ru/20240604/1055456819.html
россия
украина
запад
германия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_661b472106d35812aae624f1224c9d66.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, запад, армен гаспарян, джо байден, вооруженные силы украины, германия, сша
Россия, Украина, Запад, Армен Гаспарян, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Германия, США

"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян

06:07 05.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина и до этого наносила удары западным оружием по территории России. Просто сейчас это положение вещей закрепилось юридически. Поэтому Россия должна нанести по Украине такой удар, что вздрогнет весь мир. А после этого выйти и спросить: "Кто еще хочет открыть рот?"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он сравнил коллективный Запад с гопником из подворотни, с которым бессмысленно вести светский разговор о переписке Гетте с Эккерманом, такая публика способна оценить только силу. Гаспарян добавил, что Украина – это просто территория, где проходит СВО, а Украинский народ – это прокси Запада. По словам эксперта, киевская власть толкает своих же собственных граждан на такой тяжелый сценарий.
"Все прекрасно понимают, что пока этот гопник не получит по голове и не приляжет поскучать, он не успокоится. Если раньше можно было говорить о гуманитарных методах ведения боевых действий, то Израиль показал, что на это можно наплевать. Из-за этой долгости всякие выродки и дальше будут обстреливать и убивать русских. Если с этим ничего не сделать, та же Великобритания передаст Украине грязную ядерную бомбу и скажет: "А мы тут не причем. Да, мы отдали. Но решение о применении принимает Киев. Все вопросы к нему". А это очень опасно, учитывая, что творит сейчас режим Зеленского", —объяснил Гаспарян.
Если Россия не хочет допустить такой геноцид украинского народа, то лучше ужасный конец, чем ужас без конца, подметил историк. В заключении Гаспарян описал план действий.
"Надо решать этот вопрос самым радикальным образом с соблюдением гуманитарного права. Надо сказать: "Даем вам 48 часов, а дальше пеняйте на себя. Мы наносим удар всем имеющимся у нас оружием. Если от Украины останется один котлован – это не наши проблемы", — подытожил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов заявил, что США "ослепляют" Россию руками украинцев.
"Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать. Причем не по объектам Запада на территории Украины, а по целям на территории западных стран. Но я пока не понимаю, как можно на это ответить, не ввязываясь в глобальный конфликт с Западом", — сказал Шкурлатов.
Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко
Вчера, 14:21
Чем Россия ответит на давление США? Юшков о спасении газовых проектов и "теневом" флоте
Экс-депутат Европарламент Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предположил, что европейские страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России пытаются показать себя более решительным, смелым перед другими. А те, кто против — боятся "разозленного медведя", отметил эксперт.
"Кто-то хочет из этой несчастной ситуации сделать для себя хорошую политическую карьеру, показать себя более решительным, смелым перед другими. Я говорил в Брюсселе, если к медведю [олицетворение сильной России] по-доброму относиться, он тебе руку подаст. Но если его разозлить, он готов на все. Поэтому шутить с медведем не надо", — разъяснил Ковач.
Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
В интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш отметил, что, если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа.
"Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране? Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное — за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями", — добавил Белаш.
Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 11:25
"Боже, этот украинец не понимает". Brussel Signal разоблачили "этого петушка" ЗеленскогоЖурналисты европейского издания Brussel Signal разоблачили намерения Владимира Зеленского и ужаснулись: он втягивает США в войну, или проиграет. Под таким заголовком 4 июня на сайте издания опубликовали статью с критикой
Германия убеждена, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.
При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе. Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
Лидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.
ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 05:30
"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два годаНикто не собирался воевать на Украине даже три-четыре месяца. Все хотели сделать в грузинском темпе с поправкой на размеры страны. Сама идея о "нормальной Украине", которая продиктовала методы ведения СВО, оказалась неверной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
 
РоссияУкраинаЗападАрмен ГаспарянДжо БайденВооруженные силы УкраиныГерманияСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита
07:00Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
06:18Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
06:07Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата
06:07"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
06:05Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
06:01Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
05:52Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
05:50"Взвыл от мигрантов": американист посоветовал Европе найти людей, которые говорят на языке Трампа
05:43Прививки для Финляндии хватило на 70 лет, с Украиной все сложнее. Гаспарян сравнил Хельсинки и Киев
05:42Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
05:40"Украина отступает, но держит оборону": эксперт объяснил, сколько еще продлится позиционная война
05:30Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
05:20"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом году
05:10"Побесится и поугрожает": эксперт объяснил, что сделает Запад, когда ВС РФ дойдут до Киева или Одессы
05:00"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов
04:50"Завопят про пятую статью НАТО": политолог о том, когда наступит время нанести удар по польскому Жешуву
04:40Солдату нужен отдых: волонтер объяснил, почему для подготовки крупных резервов ВС РФ нужна мобилизация
04:30"Перепрошили мозги и отправили на убой": Перенджиев о том, почему Россия не воюет с украинским народом
04:20Военный волонтер: мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых
Лента новостейМолния