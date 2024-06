https://ukraina.ru/20240605/1055468064.html

"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян

Украина и до этого наносила удары западным оружием по территории России. Просто сейчас это положение вещей закрепилось юридически. Поэтому Россия должна нанести по Украине такой удар, что вздрогнет весь мир. А после этого выйти и спросить: "Кто еще хочет открыть рот?"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055446401_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_6df0106f12792b32f23c7ed6dc46f139.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Он сравнил коллективный Запад с гопником из подворотни, с которым бессмысленно вести светский разговор о переписке Гетте с Эккерманом, такая публика способна оценить только силу. Гаспарян добавил, что Украина – это просто территория, где проходит СВО, а Украинский народ – это прокси Запада. По словам эксперта, киевская власть толкает своих же собственных граждан на такой тяжелый сценарий.Если Россия не хочет допустить такой геноцид украинского народа, то лучше ужасный конец, чем ужас без конца, подметил историк. В заключении Гаспарян описал план действий.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов заявил, что США "ослепляют" Россию руками украинцев."Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать. Причем не по объектам Запада на территории Украины, а по целям на территории западных стран. Но я пока не понимаю, как можно на это ответить, не ввязываясь в глобальный конфликт с Западом", — сказал Шкурлатов.Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жесткоЭкс-депутат Европарламент Бела Ковач в интервью изданию Украина.ру предположил, что европейские страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России пытаются показать себя более решительным, смелым перед другими. А те, кто против — боятся "разозленного медведя", отметил эксперт."Кто-то хочет из этой несчастной ситуации сделать для себя хорошую политическую карьеру, показать себя более решительным, смелым перед другими. Я говорил в Брюсселе, если к медведю [олицетворение сильной России] по-доброму относиться, он тебе руку подаст. Но если его разозлить, он готов на все. Поэтому шутить с медведем не надо", — разъяснил Ковач.Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиВ интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш отметил, что, если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа."Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране? Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное — за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями", — добавил Белаш.Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от пораженияГермания убеждена, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружиемПрезидент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе. Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее времяЛидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативеПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.

