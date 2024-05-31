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Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время

Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время - 31.05.2024 Украина.ру

Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время

Украина может атаковать российские регионы американским оружием в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

2024-05-31T13:26

2024-05-31T13:26

2024-05-31T13:26

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Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.В Белом дома позволили Украине нанесли упреждающий удар, если власти увидят "доказательства подготовки к нападению". Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.Они уточнили, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после визита в Киев встретился с президентом США и его советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Блинкен на этом заседании заявил, что Соединенным Штатам необходимо изменить свою позицию. Сам Байден эту информацию публично не комментировал.Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх "все ещё защищала старую политику". Она говорила, что "помощь", которую США оказывают Киеву, должна использоваться внутри Украины.По словам представителей министерства обороны, никто не сказал спикеру Пентагона, что министр обороны Ллойд Остин уже отдал приказ, разрешающий Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям в России. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США. По его словам, это "значительно повысит способность ВСУ противостоять попыткам России перебраться через границу".Лидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.

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новости, сша, россия, украина, энтони блинкен, джейк салливан, джо байден, пентагон, нато, оружие, удары