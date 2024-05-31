Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055406873.html
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время - 31.05.2024 Украина.ру
Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
Украина может атаковать российские регионы американским оружием в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США
2024-05-31T13:26
2024-05-31T13:26
новости
сша
россия
украина
энтони блинкен
джейк салливан
джо байден
пентагон
нато
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_d93d787c849b8b42ede3523570d09391.jpg.webp
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.В Белом дома позволили Украине нанесли упреждающий удар, если власти увидят "доказательства подготовки к нападению". Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.Они уточнили, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после визита в Киев встретился с президентом США и его советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Блинкен на этом заседании заявил, что Соединенным Штатам необходимо изменить свою позицию. Сам Байден эту информацию публично не комментировал.Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх "все ещё защищала старую политику". Она говорила, что "помощь", которую США оказывают Киеву, должна использоваться внутри Украины.По словам представителей министерства обороны, никто не сказал спикеру Пентагона, что министр обороны Ллойд Остин уже отдал приказ, разрешающий Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям в России. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США. По его словам, это "значительно повысит способность ВСУ противостоять попыткам России перебраться через границу".Лидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.
https://ukraina.ru/20240531/1055404113.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b312137f6c36484c2738d2c1690370f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, энтони блинкен, джейк салливан, джо байден, пентагон, нато, оружие, удары
Новости, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Джо Байден, Пентагон, НАТО, оружие, удары

Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время

13:26 31.05.2024
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP / Matt Rourke
Читать в
Украина может атаковать российские регионы американским оружием в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на официальных лиц США
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.
В Белом дома позволили Украине нанесли упреждающий удар, если власти увидят "доказательства подготовки к нападению". Ранее Байден категорически отказывался позволить Украине использовать оружие американского производства за пределами украинских границ, так как это приведёт к эскалации конфликта.
"Байден явно пересек красную линию, которую он сам и провел", - пишут журналисты NYT.
Они уточнили, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после визита в Киев встретился с президентом США и его советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Блинкен на этом заседании заявил, что Соединенным Штатам необходимо изменить свою позицию. Сам Байден эту информацию публично не комментировал.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх "все ещё защищала старую политику". Она говорила, что "помощь", которую США оказывают Киеву, должна использоваться внутри Украины.
По словам представителей министерства обороны, никто не сказал спикеру Пентагона, что министр обороны Ллойд Остин уже отдал приказ, разрешающий Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям в России.
"Официальные лица США теперь заявляют, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней", - говорится в материале.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил The Guardian, что Украина приветствует такой шаг США. По его словам, это "значительно повысит способность ВСУ противостоять попыткам России перебраться через границу".
Лидеры западных стран ведут дискуссии, разрешать ли Киеву наносить удары по России западным оружием. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
12:20
"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТОСевероатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth
 
НовостиСШАРоссияУкраинаЭнтони БлинкенДжейк СалливанДжо БайденПентагонНАТОоружиеудары
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны
13:49ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти
13:42Джигурда попросился на фронт
13:26Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
13:22Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
13:00Атака на Татарстан, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 мая
12:55Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии
12:54Нужны очень серьёзные усилия: как свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине - Азаров
12:42От Содома до Хиросимы
12:28Очень странные дела. Почему в Британии боятся выборов летом
12:20"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО
12:16Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
11:57Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия
11:24ВСУ отступили на 8-9 км в Харьковской области - Минобороны РФ
11:23"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада
11:23Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ
11:22Во двор украинского военкома прилетела граната
11:20Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг
10:19Арно Девелей: кто он
10:10Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФ
Лента новостейМолния