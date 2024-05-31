https://ukraina.ru/20240531/1055368182.html

Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения

Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения - 31.05.2024 Украина.ру

Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения

Выставить Россию и русских кровожадными маньяками - по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии - ”видите, что творят русские? мы не виноваты”.

2024-05-31T05:59

2024-05-31T05:59

2024-05-31T05:59

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.- Евгений, сейчас идут вязкие бои наших частей с резервами ВСУ в приграничной зоне Харьковской области в районе Волчанска и Липцев. Есть мнение, что целью наступления нашей армии было растаскивание резервов ВСУ. Применялась такая практика во время Первой мировой войны? Насколько она была успешной?- При словах “цели наступления” сразу вспоминаются легенды о великом полководце (от Александра Македонского до Суворова), который якобы сказал “Если бы моя подушка знала мои мысли - я бы ее сжег”. Многие операции Великой Отечественной посчитали неудачными и при “разборе полетов” не выделяли отдельно, пряча их на фоне более успешных. Если мы многого не знаем даже о событиях почти столетней давности - сейчас мы в лучшем случае можем только гадать.Тактика небольших наступлений успешно применялась французами и англичанами в 1917-18 году: мощный артиллерийский кулак при корректировке с воздуха буквально перепахивал немецкую оборону, но цели наступления были строго ограничены. Пехота шла в атаку за огневым валом, захватывала небольшой участок траншей, оставаясь под прикрытием своей артиллерии. А противник, вынужденный отбивать отнятую территорию любой ценой, истощал свои лучшие войска. С другой стороны, для солдат союзников это выглядело бессмысленной мясорубкой за клочок земли.- Какие операции Первой или Второй мировых войн вам напоминают бои на севере Харьковской области?- Здесь мы можем попасть в ловушку собственных фантазий - прошло слишком много времени. Уже Второй мировой скоро 80 лет.США сражались против пехоты азиатов и в 1945, и в 1950. Но в первом случае, против японцев - успешно и с небольшими потерями, а во втором, в Корее - целые дивизии США попадали в окружение. А во Вьетнаме США вообще проиграли.Советская армия к концу войны в Афганистане умела применять новейшие управляемые ракеты, бомбы и мины, стрелять по сообщениям датчиков. Всего пять лет спустя при штурме Грозного пехота не умела корректировать огонь артиллерии даже на уровне середины Первой мировой. Но спустя еще несколько лет вторую войну в Чечне все же выиграли.- Генсек НАТО Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. А по данным западных СМИ киевский режим уже бил импортными оружием по Краснодару. Как долго мы будем позволять Западу пересекать такие красные линии?- Видные теоретики и практики военного дела, от британского полковника Эрнеста Суинтона, создателя танка и поучительной книги “Оборона дурацкого брода”, до советского комбата Баурджана Момышулы, героя “Волоколамского шоссе”, учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия - значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но зачем нам делать именно то, чего ждет противник?Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране?Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример - Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное - за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль - мы не знаем, но он уже не может такую войну выиграть.- В прошлом интервью вы говорили, что ядерное оружие - страшное по мощи, но не всесильное. Означает ли, что его применение неизбежно?- Поскольку я не Верховный главнокомандующий ядерной державы и даже не министр обороны, я не могу ручаться за будущее. Ядерное оружие уже применяли - дважды. С другой стороны, почти 80 лет его не используют в бою.Сейчас при помощи высокоточного оружия можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. А ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания.Еще дюжину лет назад многие писатели описывали “Абрамсы в Химках” как неизбежный вариант близкого будущего. Сейчас мы и правда видим "Абрамсы" в Москве - но уже трофейные.Пока нам просто нет необходимости применять ядерное оружие. В западных технотриллерах 70-80-х годов СССР, проигрывая Третью мировую, наносил ядерный удар, скажем, по Бирмингему, крупному городу Британии - вдруг Запад испугается и капитулирует. В ответ получал атомный “гриб” над Минском. Оно нам надо?И в реальных планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму милитаристов остановил именно неизбежный ответный удар.Выставить Россию и русских кровожадными маньяками - по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии - ”видите, что творят русские? мы не виноваты”.Других работающих вариантов по сути уже нет. Поставки сложной техники “в час по чайной ложке” приводят к пополнению выставки трофеев, но не меняют ход боев. Открытое участие воинских контингентов - открытые же потери накануне выборов в США, ЕС и Британии.Несмотря на формальную мощь экономики Запада - их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Например, крупнейший в мире химический концерн BASF на родине, в Германии, стал убыточным - и закрывает огромные заводы. В БРИКС стоит целая очередь стран, Россия строит новейшие атомные реакторы по всему миру. А кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад злейший враг самому себе - от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу?Количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Остальным судам приходится тратить еще больше топлива, проходя лишние 20 дней по пути вокруг мыса Доброй Надежды. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции - утверждают специалисты логистических групп.Поэтому лучшая стратегия для России - спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его.О других особенностях тактики России на фронтах спецопероации - в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду

https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html

https://ukraina.ru/20240529/1055364180.html

https://ukraina.ru/20240529/1055340901.html

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интервью, сша, запад, британия, александр суворов, йенс столтенберг, всу, ес, нато