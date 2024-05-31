Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения - 31.05.2024 Украина.ру
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Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения - 31.05.2024 Украина.ру
Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
Выставить Россию и русских кровожадными маньяками - по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии - ”видите, что творят русские? мы не виноваты”.
2024-05-31T05:59
2024-05-31T05:59
интервью
сша
запад
британия
александр суворов
йенс столтенберг
всу
ес
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.- Евгений, сейчас идут вязкие бои наших частей с резервами ВСУ в приграничной зоне Харьковской области в районе Волчанска и Липцев. Есть мнение, что целью наступления нашей армии было растаскивание резервов ВСУ. Применялась такая практика во время Первой мировой войны? Насколько она была успешной?- При словах “цели наступления” сразу вспоминаются легенды о великом полководце (от Александра Македонского до Суворова), который якобы сказал “Если бы моя подушка знала мои мысли - я бы ее сжег”. Многие операции Великой Отечественной посчитали неудачными и при “разборе полетов” не выделяли отдельно, пряча их на фоне более успешных. Если мы многого не знаем даже о событиях почти столетней давности - сейчас мы в лучшем случае можем только гадать.Тактика небольших наступлений успешно применялась французами и англичанами в 1917-18 году: мощный артиллерийский кулак при корректировке с воздуха буквально перепахивал немецкую оборону, но цели наступления были строго ограничены. Пехота шла в атаку за огневым валом, захватывала небольшой участок траншей, оставаясь под прикрытием своей артиллерии. А противник, вынужденный отбивать отнятую территорию любой ценой, истощал свои лучшие войска. С другой стороны, для солдат союзников это выглядело бессмысленной мясорубкой за клочок земли.- Какие операции Первой или Второй мировых войн вам напоминают бои на севере Харьковской области?- Здесь мы можем попасть в ловушку собственных фантазий - прошло слишком много времени. Уже Второй мировой скоро 80 лет.США сражались против пехоты азиатов и в 1945, и в 1950. Но в первом случае, против японцев - успешно и с небольшими потерями, а во втором, в Корее - целые дивизии США попадали в окружение. А во Вьетнаме США вообще проиграли.Советская армия к концу войны в Афганистане умела применять новейшие управляемые ракеты, бомбы и мины, стрелять по сообщениям датчиков. Всего пять лет спустя при штурме Грозного пехота не умела корректировать огонь артиллерии даже на уровне середины Первой мировой. Но спустя еще несколько лет вторую войну в Чечне все же выиграли.- Генсек НАТО Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. А по данным западных СМИ киевский режим уже бил импортными оружием по Краснодару. Как долго мы будем позволять Западу пересекать такие красные линии?- Видные теоретики и практики военного дела, от британского полковника Эрнеста Суинтона, создателя танка и поучительной книги “Оборона дурацкого брода”, до советского комбата Баурджана Момышулы, героя “Волоколамского шоссе”, учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия - значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но зачем нам делать именно то, чего ждет противник?Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране?Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример - Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное - за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль - мы не знаем, но он уже не может такую войну выиграть.- В прошлом интервью вы говорили, что ядерное оружие - страшное по мощи, но не всесильное. Означает ли, что его применение неизбежно?- Поскольку я не Верховный главнокомандующий ядерной державы и даже не министр обороны, я не могу ручаться за будущее. Ядерное оружие уже применяли - дважды. С другой стороны, почти 80 лет его не используют в бою.Сейчас при помощи высокоточного оружия можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. А ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания.Еще дюжину лет назад многие писатели описывали “Абрамсы в Химках” как неизбежный вариант близкого будущего. Сейчас мы и правда видим "Абрамсы" в Москве - но уже трофейные.Пока нам просто нет необходимости применять ядерное оружие. В западных технотриллерах 70-80-х годов СССР, проигрывая Третью мировую, наносил ядерный удар, скажем, по Бирмингему, крупному городу Британии - вдруг Запад испугается и капитулирует. В ответ получал атомный “гриб” над Минском. Оно нам надо?И в реальных планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму милитаристов остановил именно неизбежный ответный удар.Выставить Россию и русских кровожадными маньяками - по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии - ”видите, что творят русские? мы не виноваты”.Других работающих вариантов по сути уже нет. Поставки сложной техники “в час по чайной ложке” приводят к пополнению выставки трофеев, но не меняют ход боев. Открытое участие воинских контингентов - открытые же потери накануне выборов в США, ЕС и Британии.Несмотря на формальную мощь экономики Запада - их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Например, крупнейший в мире химический концерн BASF на родине, в Германии, стал убыточным - и закрывает огромные заводы. В БРИКС стоит целая очередь стран, Россия строит новейшие атомные реакторы по всему миру. А кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад злейший враг самому себе - от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу?Количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Остальным судам приходится тратить еще больше топлива, проходя лишние 20 дней по пути вокруг мыса Доброй Надежды. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции - утверждают специалисты логистических групп.Поэтому лучшая стратегия для России - спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его.О других особенностях тактики России на фронтах спецопероации - в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html
https://ukraina.ru/20240529/1055364180.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, запад, британия, александр суворов, йенс столтенберг, всу, ес, нато
Интервью, США, Запад, Британия, Александр Суворов, Йенс Столтенберг, ВСУ, ЕС, НАТО

Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения

05:59 31.05.2024
 
© Украина.ру / из личного архиваЕвгений Белаш
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Украина.ру / из личного архива
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Выставить Россию и русских кровожадными маньяками - по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии - ”видите, что творят русские? мы не виноваты”.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.
- Евгений, сейчас идут вязкие бои наших частей с резервами ВСУ в приграничной зоне Харьковской области в районе Волчанска и Липцев. Есть мнение, что целью наступления нашей армии было растаскивание резервов ВСУ. Применялась такая практика во время Первой мировой войны? Насколько она была успешной?

- При словах “цели наступления” сразу вспоминаются легенды о великом полководце (от Александра Македонского до Суворова), который якобы сказал “Если бы моя подушка знала мои мысли - я бы ее сжег”. Многие операции Великой Отечественной посчитали неудачными и при “разборе полетов” не выделяли отдельно, пряча их на фоне более успешных. Если мы многого не знаем даже о событиях почти столетней давности - сейчас мы в лучшем случае можем только гадать.
Тактика небольших наступлений успешно применялась французами и англичанами в 1917-18 году: мощный артиллерийский кулак при корректировке с воздуха буквально перепахивал немецкую оборону, но цели наступления были строго ограничены. Пехота шла в атаку за огневым валом, захватывала небольшой участок траншей, оставаясь под прикрытием своей артиллерии.
А противник, вынужденный отбивать отнятую территорию любой ценой, истощал свои лучшие войска. С другой стороны, для солдат союзников это выглядело бессмысленной мясорубкой за клочок земли.
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 15:00
Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуХиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.

- Какие операции Первой или Второй мировых войн вам напоминают бои на севере Харьковской области?

- Здесь мы можем попасть в ловушку собственных фантазий - прошло слишком много времени. Уже Второй мировой скоро 80 лет.
США сражались против пехоты азиатов и в 1945, и в 1950. Но в первом случае, против японцев - успешно и с небольшими потерями, а во втором, в Корее - целые дивизии США попадали в окружение. А во Вьетнаме США вообще проиграли.
Советская армия к концу войны в Афганистане умела применять новейшие управляемые ракеты, бомбы и мины, стрелять по сообщениям датчиков. Всего пять лет спустя при штурме Грозного пехота не умела корректировать огонь артиллерии даже на уровне середины Первой мировой. Но спустя еще несколько лет вторую войну в Чечне все же выиграли.

- Генсек НАТО Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. А по данным западных СМИ киевский режим уже бил импортными оружием по Краснодару. Как долго мы будем позволять Западу пересекать такие красные линии?

- Видные теоретики и практики военного дела, от британского полковника Эрнеста Суинтона, создателя танка и поучительной книги “Оборона дурацкого брода”, до советского комбата Баурджана Момышулы, героя “Волоколамского шоссе”, учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия - значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но зачем нам делать именно то, чего ждет противник?
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 17:15
Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведетНа европейские страны продолжает оказываться давление с целью полного запрета на импорт российских углеводородов. На этот раз застрельщиками выступили Германия и Чехия – они отправили в ЕС соответствующее обращение
Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране?
Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример - Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное - за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль - мы не знаем, но он уже не может такую войну выиграть.
- В прошлом интервью вы говорили, что ядерное оружие - страшное по мощи, но не всесильное. Означает ли, что его применение неизбежно?

- Поскольку я не Верховный главнокомандующий ядерной державы и даже не министр обороны, я не могу ручаться за будущее. Ядерное оружие уже применяли - дважды. С другой стороны, почти 80 лет его не используют в бою.
Сейчас при помощи высокоточного оружия можно уничтожить или вывести из строя почти любой объект. А ядерное оружие лучше всего выполняет функцию сдерживания.
Еще дюжину лет назад многие писатели описывали “Абрамсы в Химках” как неизбежный вариант близкого будущего. Сейчас мы и правда видим "Абрамсы" в Москве - но уже трофейные.
Пока нам просто нет необходимости применять ядерное оружие. В западных технотриллерах 70-80-х годов СССР, проигрывая Третью мировую, наносил ядерный удар, скажем, по Бирмингему, крупному городу Британии - вдруг Запад испугается и капитулирует. В ответ получал атомный “гриб” над Минском. Оно нам надо?
И в реальных планах США нанести ядерный удар по Вьетнаму милитаристов остановил именно неизбежный ответный удар.
Пётр Скоробогатый интервью
29 мая, 06:35
Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряЗапад, очевидно, реализует большую стратегию по удушению России. Мы серьезно ослабли на Балтийском и Крымском направлениях. И какими-то быстрыми оперативными методами восстановить нашу боеспособность, наш потенциал в этих зонах не получится
Выставить Россию и русских кровожадными маньяками - по сути, последний шанс Запада переломить ход СВО. Это разом позволит списать любые провалы в политике США, ЕС и Британии - ”видите, что творят русские? мы не виноваты”.
Других работающих вариантов по сути уже нет. Поставки сложной техники “в час по чайной ложке” приводят к пополнению выставки трофеев, но не меняют ход боев. Открытое участие воинских контингентов - открытые же потери накануне выборов в США, ЕС и Британии.
Несмотря на формальную мощь экономики Запада - их политики сами загнали свои страны в безвыходные ситуации. Например, крупнейший в мире химический концерн BASF на родине, в Германии, стал убыточным - и закрывает огромные заводы. В БРИКС стоит целая очередь стран, Россия строит новейшие атомные реакторы по всему миру. А кто сейчас всерьез хочет быть партнером Запада, когда и сам Запад злейший враг самому себе - от "Брекзита" до срыва поставок американского СПГ в Европу?
Количество контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с 2023 годом на 90 %. Остальным судам приходится тратить еще больше топлива, проходя лишние 20 дней по пути вокруг мыса Доброй Надежды. Происходит буквально "разрушение рынков" скоропортящейся продукции - утверждают специалисты логистических групп.

Поэтому лучшая стратегия для России - спокойно продолжать. Как на поле боя, так и особенно вне его.
О других особенностях тактики России на фронтах спецопероации - в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
 
ИнтервьюСШАЗападБританияАлександр СуворовЙенс СтолтенбергВСУЕСНАТО
 
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