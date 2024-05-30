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Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели

Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели - 30.05.2024 Украина.ру

Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели

В Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроекты. Их предлагает Еврокомиссия. Возникает вопрос, а где демократия?

2024-05-30T05:22

2024-05-30T05:22

2024-05-30T05:22

интервью

европа

украина

россия

джордж сорос

европарламент

выборы

пророссийские силы

сша

великобритания

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О внутренней "кухне" Европарламента и планах Евросоюза на Украину, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.С 6 по 9 июня пройдут очередные выборы в Европарламент. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов Евросоюза.— Бела, вы упоминали, что были на Украине еще в статусе депутата Европарламента. Расскажите, как получилось, что сейчас вы находитесь в базе скандального сайта "Миротворец"?— Никого эта ситуация не удивляет. Мы прекрасно знаем, что такое Украина, которую не назовешь страной чудес. В течение пяти лет в Закарпатье у меня было бюро депутата Европарламента. Нельзя сказать, что его открытие приветствовалось. Первоочередная задача бюро заключалась в поддержке закарпатских венгров, которые там проживают. Но я принимал людей и из других регионов Украины.Мы проводили много культурных и просветительских мероприятий, но украинские власти предупреждали всякий раз, что от границы до границы меня будут сопровождать — поскольку я "важная персона" для них. А перед входом в мое бюро каждый второй час менялись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые вроде бы меня охраняли. Это был конец 2014 года.Но ситуация становилась все хуже, и вскоре появились какие-то люди из Львова, которые стали орать перед бюро, что Ковач — провокатор, Украина — это не Венгрия. Потом суд объявил меня персоной нон-грата на Украине.— Кстати, о соблюдении законов на Украине. Недавно Зеленский окончательно утратил свою легитимность. Как в связи с этим его воспринимают в Европе?— Могу поделить европейцев на две части. Элита и руководство Евросоюза признают его. Для них неважно, что его легитимность де-факто закончилась. А обычным людям Зеленский не настолько интересен. Но те, которые интересуются политикой, соответственно, говорят, что это абсурдная ситуация, несмотря на то, в каком положении находится Украина. Тем не менее, выборы — это основной момент, когда президент становится легитимным. На сегодняшний день я тоже считаю, что Зеленский, который пришел к власти по голливудскому сценарию, нелегитимный президент.— Какие у вас ожидания по поводу мирной конференции в Швейцарии?— Мы видим, с каким трудом они набирают туда участников. При этом хотят, чтобы все подписали некую декларацию. Подпишут ли, будет ли правильный подбор, я в этом не уверен. Туда весомые политики не поедут, потому что многие против конфликта на Украине и не хотят в этой компании вообще появляться. Поэтому организаторы ищут участников вплоть до Африки, чтобы пресса смогла рассказать, что вот, смотрите, собрался весь мир для того, чтобы подтвердить три великие пункта декларации [о мире].Без России, без ее участия, это будет бессмысленная встреча неизвестных людей/ Страны там не будут представлены даже на уровне руководителей.— В июне пройдут выборы в Европарламент. У популистских партий высокие рейтинги и реальные шансы добиться исторических успехов. Что послужило причиной их популярности среди избирателей?— Нынешняя ситуация между Россией и Украиной. Для Европы эта военная операция становится дороже и дороже с каждым днем, и не думайте, что ее финансируют не бюджеты этих стран, а кто-то другой. А бюджет наполняется налогоплательщиками. Как результат мы видим повышение цен на продукты питания, не говоря уже об энергоносителях. Несколько лет назад один компетентный политик из России мне сказал: от твоей Европы мы отворачиваемся и обращаем внимание на Восток.У России перед Европой никаких важных обязательств по этому поводу нет, кроме тех договоров, которые исполняются Газпромом.— Что вы можете рассказать о таких партиях, как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение". Последнее создал Ле Пен, с которым вы работали в Европарламенте.— Не только с отцом, я работал с Марин Ле Пен 10 лет в Европарламенте. Мы в начале даже были в одной фракции независимых депутатов. Ле Пен провела реформу в своей партии вплоть до смены названия. Они смогли создать фракцию с итальянцами в Европарламенте Identity Democracy, куда позже присоединился "Альтернатива для Германии".Но я не могу сказать, что они совсем пророссийские и в политической форме выражают поддержку России. Они просто трезво смотрят на ситуацию. Потому что любой из них может оказаться в таком же положении как я.— Нынешние выборы в Европарламент станут первыми после Brexit. Какие настроения в Англии?— Некоторые радуются, потому что стали независимыми от брюссельских бюрократов. Но они из одной плохой ситуации попали в другую. Они были до сих пор полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону. Это мы видим по конкретным политическим шагам, которые британцы проводят на сегодняшний день.— Вы имеете в виду, что выборы в Британии назначены на День независимости США. Это реверанс в сторону Вашингтона?— Не вижу иной причины, по которой можно было бы проводить выборы 4 июля. Да, это реверанс в сторону США.— Если прогнозы оправдаются и ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, пошатнется ли его единство в вопросе поддержки Украины?— К сожалению, нет. Потому что для большинства решений, которые принимает Европарламент в Страсбурге на пленарном заседании, путем голосования 752 депутатов, требуется минимум 50% голосов.На одном пленарном заседании 115 решений принимает парламент, я это иногда называл даже заводом законов. Для серьезных решений требуется 51% голосов. Тут могут быть проблемы, но в Еврокомисии настолько опытные политики, что всегда найдут способ продвинуть свои решения.Даже мои коллеги из Госдумы были удивлены, когда приехали в Брюссель и встретились с тем фактом, что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект. Евродепутаты получают законопроекты из Еврокомиссии. Возникает вопрос, а где демократия?Все вопросы решают две крупные фракции: "Европейская народная партия" Вебера и левые, куда можно отнести ультрасоциалистов и прогрессивных социалистов. Неоднократно я замечал, что руководители этих фракций даже встречаются и совместно выносят решение до голосования. Кроме того, согласно моим данным, Сорос влияет на две крупные фракции Европарламента, то есть на 63% депутатов.— Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер предложил ввести всеобщий воинский призыв. Как вы оцениваете эту идею?— Это, конечно, не его идея. Все приказы идут из Вашингтона. Не думаю, что все 27 стран на это согласятся. — Прибалтика и Польша заявили о готовности вести войска на Украину в случае серьезных успехов ВС РФ на фронте. Премьер-министр Эстонии заявила, если военнослужащие стран НАТО пострадают на Украине, то можно проигнорировать 5 статью устава альянса. Пойдут ли натовцы на это?— В альянсе сидят подготовленные люди, которые понимают, что такой шаг будет катастрофой для всей Земли, которую никто не переживет. Поэтому я не думаю, что это произойдет на самом деле. Эти мелкие страны хотят себя показывать влиятельными и значимыми. На их высказывания можно не обращать внимание. Но они хотят выбить искру, чтобы огонь горел сильнее. Конечно, это опасно. Поэтому я бы на месте европейских высокопоставленных политиков не допускал таких высказываний.— В Европе есть страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России в старых границах (например, Швеция). Есть те, которые выступают против (например, Германия). С чем связан такой раскол в Европе? — Кто-то хочет из этой несчастной ситуации сделать для себя хорошую политическую карьеру, показать себя более решительным, смелым перед другими. Я говорил в Брюсселе, что если к медведю [олицетворение сильной России] по-доброму относиться, он тебе руку подаст, но если его разозлить, он готов на все. Поэтому шутить с медведем не надо.— А что Европе нужно от ситуации с Украиной?— От Украины Европе абсолютно ничего не нужно. Особенно украинцы не нужны в Европе. Некоторые страны, особенно Франция, уже прикрыли возможность для проживания граждан Украины. Ведь многие украинцы приехали в Европу за пособиями, у них нет желания ассимилироваться там и работать.Конечно, гуманитарные смыслы должны присутствовать. Нельзя забывать, что украинцы тоже люди. Но каким-то другим образом надо этот вопрос решать.На самом деле 495 миллионов жителей Европейского Союза уже против украинской войны и хотят, чтобы побыстрее она закончилась. Потому что это влияет на все сферы жизни. — Вы приехали из Европы в Москву, спасаясь от преследования за поддержку России. Удается ли вам реализовать свои планы по созданию Союза политэмигрантов Европы?— Медленно, но верно, подвигаемся вперед. Идет поиск помещения, где мы будем собираться. Люди из Европы уже покупают билеты для того, чтобы посетить Россию, посмотреть, какие возможности у них здесь будут после переселения. А переселение зависит от европейского правосудия, которое рано или поздно захочет их казнить. Точно так же было и со мной, как вы знаете.— Как вы считаете, сколько нужно времени и какие нужны условия для того, чтобы отношения Европы и России начали восстанавливаться?— Боюсь, что очень длительное время нужно. Но для начала, чтобы вообще начался этот процесс, необходима полная смена руководства Европейского Союза. А потом жизнь будет диктовать совсем другие условия, совсем другие возможности откроются и для Европы, и для России. Как я всегда говорю: Россия является не членом, конечно, Европейского Союза, но очень важной частью Европы. Давайте забудем о Европейском Союзе. Европа без России не проживет. Это очевидно после непонятных и абсолютно недействующих санкций.Также о том, почему России не стоит ожидать больших перемен в подходе Великобритании к конфликту на Украине, читайте в заметке Алексей Громыко объяснил, в каком случае Лондон пойдет на уступки России по Украине.

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Анна Черкасова

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