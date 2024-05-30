Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
© Личный архив Белы КовачаБела Ковач
© Личный архив Белы Ковача
В Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроекты. Их предлагает Еврокомиссия. Возникает вопрос, а где демократия?
О внутренней "кухне" Европарламента и планах Евросоюза на Украину, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
С 6 по 9 июня пройдут очередные выборы в Европарламент. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов Евросоюза.
— Бела, вы упоминали, что были на Украине еще в статусе депутата Европарламента. Расскажите, как получилось, что сейчас вы находитесь в базе скандального сайта "Миротворец"?
— Никого эта ситуация не удивляет. Мы прекрасно знаем, что такое Украина, которую не назовешь страной чудес. В течение пяти лет в Закарпатье у меня было бюро депутата Европарламента. Нельзя сказать, что его открытие приветствовалось.
Первоочередная задача бюро заключалась в поддержке закарпатских венгров, которые там проживают. Но я принимал людей и из других регионов Украины.
Мы проводили много культурных и просветительских мероприятий, но украинские власти предупреждали всякий раз, что от границы до границы меня будут сопровождать — поскольку я "важная персона" для них. А перед входом в мое бюро каждый второй час менялись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые вроде бы меня охраняли. Это был конец 2014 года.
Но ситуация становилась все хуже, и вскоре появились какие-то люди из Львова, которые стали орать перед бюро, что Ковач — провокатор, Украина — это не Венгрия. Потом суд объявил меня персоной нон-грата на Украине.
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— Кстати, о соблюдении законов на Украине. Недавно Зеленский окончательно утратил свою легитимность. Как в связи с этим его воспринимают в Европе?
— Могу поделить европейцев на две части. Элита и руководство Евросоюза признают его. Для них неважно, что его легитимность де-факто закончилась. А обычным людям Зеленский не настолько интересен. Но те, которые интересуются политикой, соответственно, говорят, что это абсурдная ситуация, несмотря на то, в каком положении находится Украина.
Тем не менее, выборы — это основной момент, когда президент становится легитимным. На сегодняшний день я тоже считаю, что Зеленский, который пришел к власти по голливудскому сценарию, нелегитимный президент.
— Какие у вас ожидания по поводу мирной конференции в Швейцарии?
— Мы видим, с каким трудом они набирают туда участников. При этом хотят, чтобы все подписали некую декларацию. Подпишут ли, будет ли правильный подбор, я в этом не уверен. Туда весомые политики не поедут, потому что многие против конфликта на Украине и не хотят в этой компании вообще появляться.
Поэтому организаторы ищут участников вплоть до Африки, чтобы пресса смогла рассказать, что вот, смотрите, собрался весь мир для того, чтобы подтвердить три великие пункта декларации [о мире].
Без России, без ее участия, это будет бессмысленная встреча неизвестных людей/ Страны там не будут представлены даже на уровне руководителей.
— В июне пройдут выборы в Европарламент. У популистских партий высокие рейтинги и реальные шансы добиться исторических успехов. Что послужило причиной их популярности среди избирателей?
— Нынешняя ситуация между Россией и Украиной. Для Европы эта военная операция становится дороже и дороже с каждым днем, и не думайте, что ее финансируют не бюджеты этих стран, а кто-то другой. А бюджет наполняется налогоплательщиками.
Как результат мы видим повышение цен на продукты питания, не говоря уже об энергоносителях. Несколько лет назад один компетентный политик из России мне сказал: от твоей Европы мы отворачиваемся и обращаем внимание на Восток.
У России перед Европой никаких важных обязательств по этому поводу нет, кроме тех договоров, которые исполняются Газпромом.
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— Что вы можете рассказать о таких партиях, как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение". Последнее создал Ле Пен, с которым вы работали в Европарламенте.
— Не только с отцом, я работал с Марин Ле Пен 10 лет в Европарламенте. Мы в начале даже были в одной фракции независимых депутатов. Ле Пен провела реформу в своей партии вплоть до смены названия. Они смогли создать фракцию с итальянцами в Европарламенте Identity Democracy, куда позже присоединился "Альтернатива для Германии".
Но я не могу сказать, что они совсем пророссийские и в политической форме выражают поддержку России. Они просто трезво смотрят на ситуацию. Потому что любой из них может оказаться в таком же положении как я.
— Нынешние выборы в Европарламент станут первыми после Brexit. Какие настроения в Англии?
— Некоторые радуются, потому что стали независимыми от брюссельских бюрократов. Но они из одной плохой ситуации попали в другую. Они были до сих пор полностью зависимы от Брюсселя, а теперь полностью подчинены Вашингтону. Это мы видим по конкретным политическим шагам, которые британцы проводят на сегодняшний день.
— Вы имеете в виду, что выборы в Британии назначены на День независимости США. Это реверанс в сторону Вашингтона?
— Не вижу иной причины, по которой можно было бы проводить выборы 4 июля. Да, это реверанс в сторону США.
— Если прогнозы оправдаются и ультраконсервативные лидеры придут в Европарламент, пошатнется ли его единство в вопросе поддержки Украины?
— К сожалению, нет. Потому что для большинства решений, которые принимает Европарламент в Страсбурге на пленарном заседании, путем голосования 752 депутатов, требуется минимум 50% голосов.
На одном пленарном заседании 115 решений принимает парламент, я это иногда называл даже заводом законов. Для серьезных решений требуется 51% голосов. Тут могут быть проблемы, но в Еврокомисии настолько опытные политики, что всегда найдут способ продвинуть свои решения.
Даже мои коллеги из Госдумы были удивлены, когда приехали в Брюссель и встретились с тем фактом, что в Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какой-то законопроект. Евродепутаты получают законопроекты из Еврокомиссии. Возникает вопрос, а где демократия?
Все вопросы решают две крупные фракции: "Европейская народная партия" Вебера и левые, куда можно отнести ультрасоциалистов и прогрессивных социалистов. Неоднократно я замечал, что руководители этих фракций даже встречаются и совместно выносят решение до голосования.
Кроме того, согласно моим данным, Сорос влияет на две крупные фракции Европарламента, то есть на 63% депутатов.
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— Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер предложил ввести всеобщий воинский призыв. Как вы оцениваете эту идею?
— Это, конечно, не его идея. Все приказы идут из Вашингтона. Не думаю, что все 27 стран на это согласятся.
— Прибалтика и Польша заявили о готовности вести войска на Украину в случае серьезных успехов ВС РФ на фронте. Премьер-министр Эстонии заявила, если военнослужащие стран НАТО пострадают на Украине, то можно проигнорировать 5 статью устава альянса. Пойдут ли натовцы на это?
— В альянсе сидят подготовленные люди, которые понимают, что такой шаг будет катастрофой для всей Земли, которую никто не переживет. Поэтому я не думаю, что это произойдет на самом деле. Эти мелкие страны хотят себя показывать влиятельными и значимыми. На их высказывания можно не обращать внимание.
Но они хотят выбить искру, чтобы огонь горел сильнее. Конечно, это опасно. Поэтому я бы на месте европейских высокопоставленных политиков не допускал таких высказываний.
— В Европе есть страны, которые поддерживают решение наносить удары ВСУ по территориям России в старых границах (например, Швеция). Есть те, которые выступают против (например, Германия). С чем связан такой раскол в Европе?
— Кто-то хочет из этой несчастной ситуации сделать для себя хорошую политическую карьеру, показать себя более решительным, смелым перед другими. Я говорил в Брюсселе, что если к медведю [олицетворение сильной России] по-доброму относиться, он тебе руку подаст, но если его разозлить, он готов на все. Поэтому шутить с медведем не надо.
— А что Европе нужно от ситуации с Украиной?
— От Украины Европе абсолютно ничего не нужно. Особенно украинцы не нужны в Европе. Некоторые страны, особенно Франция, уже прикрыли возможность для проживания граждан Украины. Ведь многие украинцы приехали в Европу за пособиями, у них нет желания ассимилироваться там и работать.
Конечно, гуманитарные смыслы должны присутствовать. Нельзя забывать, что украинцы тоже люди. Но каким-то другим образом надо этот вопрос решать.
На самом деле 495 миллионов жителей Европейского Союза уже против украинской войны и хотят, чтобы побыстрее она закончилась. Потому что это влияет на все сферы жизни.
— Вы приехали из Европы в Москву, спасаясь от преследования за поддержку России. Удается ли вам реализовать свои планы по созданию Союза политэмигрантов Европы?
— Медленно, но верно, подвигаемся вперед. Идет поиск помещения, где мы будем собираться. Люди из Европы уже покупают билеты для того, чтобы посетить Россию, посмотреть, какие возможности у них здесь будут после переселения.
А переселение зависит от европейского правосудия, которое рано или поздно захочет их казнить. Точно так же было и со мной, как вы знаете.
— Как вы считаете, сколько нужно времени и какие нужны условия для того, чтобы отношения Европы и России начали восстанавливаться?
— Боюсь, что очень длительное время нужно. Но для начала, чтобы вообще начался этот процесс, необходима полная смена руководства Европейского Союза. А потом жизнь будет диктовать совсем другие условия, совсем другие возможности откроются и для Европы, и для России.
Как я всегда говорю: Россия является не членом, конечно, Европейского Союза, но очень важной частью Европы. Давайте забудем о Европейском Союзе. Европа без России не проживет. Это очевидно после непонятных и абсолютно недействующих санкций.
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