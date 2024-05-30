ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе - 30.05.2024 Украина.ру
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ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе - 30.05.2024 Украина.ру
ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
Украина сможет без ограничений применять артиллерийские снаряды, поставляемые в рамках чешской инициативы, сообщил 30 мая глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге, передает издание Bild
2024-05-30T20:15
2024-05-30T20:23
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Издание напоминает, что по чешской инициативе Киев получит 800 тысяч артиллерийских снарядов, однако спикеры Праги неоднократно заявляли о намерении увеличить это количество. Всего 15 стран присоединились к сбору средств, который продолжается уже более трех месяцев. При этом, прежде сообщалось, что чешскую инициативу по покупке боеприпасов для ВСУ поддержали 20 стран.Союзники Киева пообещали выделить порядка 1,6 миллиардов евро. "Боеприпасы будут закупаться в основном в странах, не входящих в НАТО или ЕС. Однако подробности инициативы держатся в секрете", – пишет немецкое СМИ. Уже закупленные артснаряды ВСУ получат в "ближайшие дни", пообещал премьер-министр Чехии Петр Фиала на том же мероприятии в столице Чехии. Обсуждение "вероятных" украинских ударов западным оружием по территории России продолжается уже не первую неделю. Для чего искусственно создан такой ажиотаж на этой теме неизвестно, зато доказано, что украинская армия атакует российские регионы с самого начала спецоперации. Например, сегодня, 30 мая, дрон-камикадзе ВСУ поразил гражданский автомобиль в Белгородской области, погиб один человек, еще девять ранены.
https://ukraina.ru/20240325/1054081869.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, чехия, прага, нато, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Чехия, Прага, НАТО, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе

20:15 30.05.2024 (обновлено: 20:23 30.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Украина сможет без ограничений применять артиллерийские снаряды, поставляемые в рамках чешской инициативы, сообщил 30 мая глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге, передает издание Bild
"Чешская Республика не выступает против того, чтобы Украина защищалась от агрессора, который пытается уничтожить её государственность. В том числе путём атак, которые неизбежно должны происходить на российской территории", — указал он.
Издание напоминает, что по чешской инициативе Киев получит 800 тысяч артиллерийских снарядов, однако спикеры Праги неоднократно заявляли о намерении увеличить это количество.
Всего 15 стран присоединились к сбору средств, который продолжается уже более трех месяцев. При этом, прежде сообщалось, что чешскую инициативу по покупке боеприпасов для ВСУ поддержали 20 стран.
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Союзники Киева пообещали выделить порядка 1,6 миллиардов евро.
"Боеприпасы будут закупаться в основном в странах, не входящих в НАТО или ЕС. Однако подробности инициативы держатся в секрете", – пишет немецкое СМИ.
Уже закупленные артснаряды ВСУ получат в "ближайшие дни", пообещал премьер-министр Чехии Петр Фиала на том же мероприятии в столице Чехии.

"Первые поставки боеприпасов можно ожидать на Украину в ближайшие дни. Сотни тысяч боеприпасов будут поставлены в этом году. Начиная с июня ВСУ будут ежемесячно поставляться десятки тысяч артиллерийских боеприпасов", – уточнил он.

Обсуждение "вероятных" украинских ударов западным оружием по территории России продолжается уже не первую неделю. Для чего искусственно создан такой ажиотаж на этой теме неизвестно, зато доказано, что украинская армия атакует российские регионы с самого начала спецоперации. Например, сегодня, 30 мая, дрон-камикадзе ВСУ поразил гражданский автомобиль в Белгородской области, погиб один человек, еще девять ранены.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 13:18
Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* пожаловался на отсутствие 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые были собраны странами Евросоюза в рамках чешской инициативы. О том, что он "не ощущает" их присутствие на фронте он сказал в эфире немецкой общественной телерадиокомпании ARD
 
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Заголовок открываемого материала
20:15ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе
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