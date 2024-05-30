https://ukraina.ru/20240530/1055396396.html

ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе

ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе - 30.05.2024 Украина.ру

ВСУ разрешили атаковать РФ снарядами, собранными по чешской инициативе

Украина сможет без ограничений применять артиллерийские снаряды, поставляемые в рамках чешской инициативы, сообщил 30 мая глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге, передает издание Bild

2024-05-30T20:15

2024-05-30T20:15

2024-05-30T20:23

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Издание напоминает, что по чешской инициативе Киев получит 800 тысяч артиллерийских снарядов, однако спикеры Праги неоднократно заявляли о намерении увеличить это количество. Всего 15 стран присоединились к сбору средств, который продолжается уже более трех месяцев. При этом, прежде сообщалось, что чешскую инициативу по покупке боеприпасов для ВСУ поддержали 20 стран.Союзники Киева пообещали выделить порядка 1,6 миллиардов евро. "Боеприпасы будут закупаться в основном в странах, не входящих в НАТО или ЕС. Однако подробности инициативы держатся в секрете", – пишет немецкое СМИ. Уже закупленные артснаряды ВСУ получат в "ближайшие дни", пообещал премьер-министр Чехии Петр Фиала на том же мероприятии в столице Чехии. Обсуждение "вероятных" украинских ударов западным оружием по территории России продолжается уже не первую неделю. Для чего искусственно создан такой ажиотаж на этой теме неизвестно, зато доказано, что украинская армия атакует российские регионы с самого начала спецоперации. Например, сегодня, 30 мая, дрон-камикадзе ВСУ поразил гражданский автомобиль в Белгородской области, погиб один человек, еще девять ранены.

https://ukraina.ru/20240325/1054081869.html

https://ukraina.ru/20240407/1054357975.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, чехия, прага, нато, сво, всу, военная помощь, военная техника