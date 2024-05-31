Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием - 31.05.2024 Украина.ру
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Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием - 31.05.2024 Украина.ру
Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
В Берлине убеждены, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт
2024-05-31T13:22
2024-05-31T13:22
новости
германия
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россия
владимир путин
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"Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих атак. Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", - сказал Хебештрайт.Уточняется, что из поставленного Германией вооружения может использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.В ночь на 31 мая в Госдепе США также сообщили о разрешении президента Джо Байдена использовать американское оружие "для защиты Харькова". Ранее в Минобороне РФ информировали, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта.Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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новости, германия, киев, россия, владимир путин, нато
Новости, Германия, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО

Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием

13:22 31.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Берлине убеждены, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российских военных в Харьковской области на Украине. Об этом 31 мая заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт
"Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих атак. Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", - сказал Хебештрайт.
Уточняется, что из поставленного Германией вооружения может использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.
В ночь на 31 мая в Госдепе США также сообщили о разрешении президента Джо Байдена использовать американское оружие "для защиты Харькова".
Ранее в Минобороне РФ информировали, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
09:37
Байден разрешил бить по России, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 31 маяПрезидент США Джо Байден одобрил удары американским оружием вглубь России, сообщили СМИ. Украина атаковала Краснодарский край
 
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13:22Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
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