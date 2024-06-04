https://ukraina.ru/20240604/1055451486.html

Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу

Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу - 04.06.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу

За эти десять лет Украина столько раз повышала ставки, что я не понимаю, как можно не верить в эту опасность. Я понимаю, что нам хочется увидеть в ней что-то хорошее. Но отвлекитесь вы от своих представлений об Украине по мультфильму "Жил-был пес"

2024-06-04T05:28

2024-06-04T05:28

2024-06-04T05:28

интервью

запад

ядерное оружие

украина

сво

общество

мобилизация

майдан

корея

финляндия

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То, что творится на Украине – не глупый анекдот, а реальность. Киевскому режиму нужна война, и он будет за эту войну держаться, считает публицист, историк и радиоведущий Армен ГаспарянОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Армен Сумбатович, представители порядка 11 стран официально разрешили Украине наносить удары по "старым" российским регионам с помощью оружия, которое они поставляют Киеву. Это просто медийный шум? Или это серьезная угроза, на которую надо отвечать?- У меня по этому вопросу непопулярная точка зрения.Коллективный Запад сейчас напоминает гопника из подворотни, с которым бессмысленно вести светский разговор о переписке Гетте с Эккерманом. Он этого просто не поймет. Эта публика способна оценить только силу.Мы же прекрасно понимаем, что Украина и до этого наносила удары западным оружием по территории России. Просто сейчас это положение вещей закрепилось юридически. Поэтому я считаю, что если такие удары будут продолжаться, то мы должны нанести по Украине такой удар, что вздрогнет весь мир. А после этого выйти и спросить: "Кто еще хочет открыть рот?".Я понимаю, что это очень злобно. Я прекрасно отдаю себе отчет о жертвах и разрушениях, которые за этим последуют. Да, мы можем это бесконечно оттягивать, но рано или поздно это придется сделать. Потому что завтра Украина будет обстреливать из западного оружия "приграничные с Харьковом территории" (это сказал Блинкен), а послезавтра Запад даст Киеву оружие, способное достать до Волгограда. Нам нужно ждать, пока натовская ракета в Мамаев Курган попадет?Все прекрасно понимают, что пока этот гопник не получит по голове и не приляжет поскучать, он не успокоится.Украина – это просто территория, где проходит СВО. Украинский народ – это прокси Запада. Киевская власть толкает своих же собственных граждан на такой тяжелый сценарий. Но у нас выбора нет.В подкрепление своей позиции я бы привел слова нашего президента: "Если драка неизбежна, надо бить первым". Потому что предупреждения Москвы ни к чему не ведут. Помните, что недавно сказал тот же Столтенберг? "Русские нам угрожали, а мы им не поверили и правильно сделали". И пока весь мир не вздрогнет, от того, что можно сделать, ничего не поменяется.Если раньше можно было говорить о гуманитарных методах ведения боевых действий, то Израиль показал, что на это можно наплевать. Да, то как российское руководство ведет СВО, наносит противнику больший ущерб, чем действия Израиля в Газе, с точки зрения игры в долгую – это правильная тактика. Но из-за этой долгости всякие выродки и дальше будут обстреливать и убивать русских.Если с этим ничего не сделать, та же Великобритания передаст Украине грязную ядерную бомбу и скажет: "А мы тут не причем. Да, мы отдали. Но решение о применении принимает Киев. Все вопросы к нему". А это очень опасно, учитывая, что творит сейчас режим Зеленского.Дело даже не в беспредельной мобилизации, которая напоминает, как гитлеровцы угоняли людей на работу в Германию. Я имею в виду рост тарифов, который никак не связан с положением дел в энергетике. Это – требование МВФ, чтобы поднять тарифы до европейского уровня. Но тогда и зарплаты на Украине должны быть европейского уровня, а этого нет и не будет, потому что все вокруг скукоживается. Это и есть геноцид.И если Россия не хочет допустить такой геноцид украинского народа, то лучше ужасный конец, чем ужас без конца.Некоторые мои коллеги говорят: "Давайте подождем, пока Зеленский доведет народ до белого каления. Там же уже начали взрывать автобусы военкоматчиков. Глядишь, скоро на Украине появятся партизанские отряды". Ребята, а наличие этих партизанских отрядов как-то повлияет на поставки западного оружия? А если это оружие окажется в руках у еще менее адекватных людей?Повторюсь, надо решать этот вопрос самым радикальным образом с соблюдением гуманитарного права. Надо сказать: "Даем вам 48 часов, а дальше пеняйте на себя. Мы наносим удар всем имеющимся у нас оружием. Если от Украины останется один котлован – это не наши проблемы".- Применения с нашей стороны тактического ядерного оружия вы тоже не исключаете?- В нашей доктрине национальной безопасности сказано, что Россия имеет право использовать весь свой арсенал, включая тактическое ядерное оружие, в случае угрозы стране. Все зависит от того, как Москва будет трактовать то, что делает Украина.Перед нашей беседой я прочитал одну новость за другой: "В ближайшие часы Киев ударит западным оружием по территории России". Можно воспринимать это как браваду, но это серьезная угроза. Если такие удары будут продолжаться, наше общество будет задавать вопросы: "Если у нас столько оружия, чего мы с ними валандаемся?". Украинцы – наш братский народ? Но то, что творит киевский режим, далеко от привычного понимания братства".Поймите, что противнику же важно не просто нанести удар по какому-то объекту в России. Ему важно вызвать бурление в российском обществе, которое он потом будет подавать своим западным хозяевам как подготовку Майдана в России. Они не понимают, что если глубинному русскому народу дать волю, то на месте Украины останется один бассейн "Москва". Причем без подогрева, потому что с такими тарифами они горячую воду не оплатят.Украине и Западу нужен Майдан в России. Им неважно, кто и под какими лозунгами его проведет.Повторюсь, это не просто попытка угрожать нам. Если оружие есть, Украина им будет пользоваться, создавая для этого хорошую картинку.Я прекрасно помню разговоры своих коллег, когда в 2014 году Украина начала "АТО" в Донбассе. Многие из них не верили, что Киев так может вести себя со своими собственными гражданами. Они даже думали, что Донбасс обстреливают какие-то прибалты. И только после того, когда появились все эти нацистские организации, до людей дошло, какой это уровень оскотинивания.За эти десять лет Украина столько раз повышала ставки, что я не понимаю, как можно не верить в эту опасность. Я понимаю, что нам хочется увидеть в ней что-то хорошее. Но отвлекитесь вы от своих представлений об Украине по мультфильму "Жил-был пес". То, что творится на Украине – не глупый анекдот, а реальность. Киевскому режиму нужна война, и он будет за эту войну держаться.Повторюсь, единственный способ закончить эту войну – ударить один раз так, чтобы вся Украина погрузилась в боль и в тоску.Хотя она и без этого туда погружается. В России зря не обратили внимание на историю с киевским метрополитеном, которому все труднее функционировать, поскольку его работников забирают на фронт. Метро – это стратегический объект. И нам надо сделать так, чтобы на Украине все остановилось.- Одновременно с этим западные СМИ продолжают муссировать тему корейского сценария для Украины. Зачем это делается?- А этот момент я вообще не вкурил.Корейский сценарий – это когда вы где-то остановились и провели границу. Часть территорий Украины уже стали российскими регионами, а Зеленский это не признает. О каком корейском сценарии тогда может идти речь?Теоретически можно было бы поразмышлять о финском сценарии для Украины. До 1939 года там была канитель по поводу границы, Хельсинки торпедировал этот вопрос, в результате чего нам пришлось проводить СВО той эпохи. Другое дело, что Финляндия была гораздо более вменяемой, чем Украина. Даже когда Запад злорадствовал по поводу того, что большой Советский Союз ничего не мог сделать с территорией размером с Бирмингем и Ливерпуль, финские лидеры общественного мнения объяснили Маннергейму, что если продолжать войну в таком темпе, в Финляндии не останется мужчин и она закончится, потому что не сможет воспроизводиться. Поэтому Хельсинки пошел на уступки Москве.Да, концентрационные лагеря в Карелии стали финским ответом Союзу за 1939 год. Но потом финны понимали, что не надо открывать рот в сторону России. Этой прививки хватило на 70 лет. С Украиной гораздо сложнее.Да, в Финляндии был страшный антикоммунизм, поскольку там тоже шла гражданская война, когда белофинны победили красных финнов. Но там не было расчеловечевания русских. Маннергейм даже состоял в некоторых русских эмигрантских организациях. Вы можете представить, чтобы Зеленский состоял в "Союзе ведущих корпоративов на Первом канале"?И если финны поставили во главу угла выживаемость нации, то Украина сама объявила себя прокси-силой США.А вообще нам не с кем договариваться ни по одному из этих сценариев. Украина решением СНБО и подписью Зеленскому запретила любому руководству страны вести переговоры с Россией. А кто будет посредником? Запад, которому доверия нет? Как выстраивать этот переговорный трек?- Вопрос еще в том, кто будет обеспечивать гарантии исполнения этих договоренностей.- Теоретически мы могли бы назвать Китай, Индию, Турцию и ОАЭ, которые способствовали последнему обмену пленными. А как это будет исполняться? Не получится ли так, что мы просто дадим Украине передышку, чтобы она за два года накопила оружие и снова начала воевать?Многие говорят, что нам нужно дождаться революции на Украине, а потом договариваться с новым правительством. А где гарантия, что новое правительство не будет придерживаться прозападных взглядов? Почему мы думаем, что к власти там придет Олеко Дундич или Григорий Котовский, если за эти десять лет на него не было даже намека?- На днях Украина.ру в честь своего десятилетия провела форсайт-форум на тему "Какая победа нам нужна". Как бы вы ответили на этот вопрос?- Победа – это реализация целей СВО. Другое дело, что я пока не понимаю, как мы будем приводить в чувство украинское общество.На Украине по официальным данным МВД находится 5 миллионов стволов. Для людей крах правящего режима - это прямая дорога на большую дорогу. Не надо путать немцев и украинцев. Это вы в Германии можете приказать, чтобы народ сдал оружие в течение недели. А украинец пойдет и закапает это оружие, как это уже было дважды – после Гражданской и после Великой Отечественной.Это будет зависеть от украинского общества, которого пока нет. Пока это просто аморфная масса, которой манипулируют.Хотя одна из целей СВО – вылечить нормальных украинцев от этой бандеровской бациллы, которой их инфицировали.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

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