https://ukraina.ru/20240523/1055255068.html

Сбивать или игнорировать? В Польше обсуждают как быть с российскими ракетами над Западной Украиной

Сбивать или игнорировать? В Польше обсуждают как быть с российскими ракетами над Западной Украиной - 23.05.2024 Украина.ру

Сбивать или игнорировать? В Польше обсуждают как быть с российскими ракетами над Западной Украиной

Варшава рассматривает возможное привлечение систем ПВО страны к сбитию российских ракет вблизи польско-украинской границы, подтвердили в МИД Польши. Это будет началом агрессивной войны, предупреждают эксперты.

2024-05-23T19:12

2024-05-23T19:12

2024-05-23T19:12

польша

украина

варшава

дмитрий кулеба

конрад рэнкас

владимир зеленский

мид

сейм

нато

эксклюзив

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В последние дни киевские власти публично потребовали от своих западных спонсоров, чтобы те сбивали российские ракеты непосредственно над территорией Украины. В понедельник, 20 мая, об этом в интервью британскому агентству Reuters и американскому изданию The New York Times заявил Владимир Зеленский, который явно пытался отвлечь публику от истечения срока своих полномочий.Во вторник тему продолжил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что Украина просит партнёров рассмотреть возможность сбивания над их территорией ракет, выпущенных Россией по целям на Украине. "Нет ни одного юридического, силового или морального аргумента, который бы помешал нашим партнерам сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории. Те, кто утверждает, что такие действия будут эскалацией, являются манипуляторами", – безапелляционно заявил Кулеба.В тот же день проблему прокомментировал официальный представитель МИД Польши Павел Вронский. В студии радиостанции RMF FM он подтвердил, что украинская сторона предлагает польской армии и польской ПВО сбивать ракеты, пролетающие над территорией Украины. По словам польского дипломата, это вопрос для обсуждения, связанный со многими условиями."Например, технические вопросы, касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если остатки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или станут причиной чьей-то смерти, ведь эта ракета не растворяется в воздухе", – сказал Вронский.А в среду, 22 мая, официальный представитель МИД Польши уже в комментарии украинскому государственному информационному агентству подтвердил, что Киев уже делал подобный запрос Варшаве. При этом сама идея уничтожать российские ракеты над Украиной силами польской ПВО будто бы появилась после того, как весной 2024 года ракета ВС РФ нарушила воздушное пространство республики, находясь на ее территории 39 секунд. "Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", – отметил Павел Вронский.В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО на Украину. "Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была за границами страны", – сказал Вронский.Ранее экс-министр обороны Польши, эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич заявлял, что по состоянию на сегодняшний день НАТО "не может открыть свой зонтик безопасности над территорией Западной Украины", хотя решение об этом может быть принято на грядущем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне."Но уже сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли быть сбиты польской системой ПВО с территории нашей страны. Впрочем, это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью относительно воздушного пространства Украины, то есть информацией с украинских радаров и других средств, чего на сегодняшний день польская сторона не имеет", – отмечал Онишкевич.По его словам, по состоянию на сегодняшний день польская система ПВО может реагировать на ситуацию с подлетом ракеты в последний момент, когда уже может быть поздно для ее уничтожения. Онишкевич считает, что решение о сбитии над Украиной летящих в направлении Польши ракет можно принять, но это потребует преодоления сопротивления и табу, в частности, и со стороны партнёров по НАТО, ведь они должны согласиться на применение союзнических средств ПВО – или, по крайней мере, не выступать против.Экс-министр обороны Польши не исключил, что в будущем Североатлантический альянс примет решение о полной защите неба над Западной Украиной, но это потребует немного времени. Впрочем, по его убеждению, есть возможность достичь решения о сбивании ракет, которые летят в направлении Польши, уже во время саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне.В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что подобные действия будут агрессивной войной со стороны Польши. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Польша и Россия не находятся в состоянии войны, не ведут никаких военных действий друг против друга, и наши страны по-прежнему связаны Договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве, подписанным в Москве 22 мая 1992 года. Для изменения такого положения вещей необходимы условия, предусмотренные ст. 116 Конституции Республики Польша, которая гласит:1. Сейм принимает решение о состоянии войны и заключении мира от имени Республики Польша. 2. Сейм может принять постановление о состоянии войны только в случае вооруженного нападения на территорию Республики Польша, или когда обязательство совместной защиты от агрессии вытекает из международных договоров. Если Сейм не может собраться на сессию, решение о состоянии войны принимает Президент Республики Польша.Участие Вооруженных Сил Польши в военных действиях без постановления Сейма или решения Президента представляло бы собой нарушение конституции и, как таковое, было бы преступлением с точки зрения закона", – считает Рэнкас.Он напоминает, что ст. 117 Уголовного кодекса Польши гласит: Лицо, развязавшее или ведущее агрессивную войну, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не менее двенадцати лет или пожизненного лишения свободы. Лицо, публично призывающее к началу агрессивной войны, или публично одобряет начало или ведение такой войны, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет."Таким образом, предложение министра Дмитрия Кулебы является преступлением по букве польского законодательства, и должно вызвать реакцию польских правоохранительных органов. Кулебе как подстрекателю войны грозит до 5 лет тюрьмы в Польше", – говорит он.Эксперт отмечает, что закон в данном случае ясен, но, к сожалению, политика и пропаганда, систематически готовящие польское общественное мнение к активному участию Польши в конфликте на Украине, столь же очевидны и последовательны. Военные приготовления упорно называют оборонительными, а текущая военная активность с киевской стороны маскируется под... гуманитарную помощь или волонтерскую деятельность. Прежде всего, менеджеры Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года – прим.) делают единственное, что иногда им удаётся: они представляют ситуацию в фальшивом виде."Предлогом для использования польской ПВО на Украине представляется угроза попадания иностранных ракет в воздушное пространство Польши. Это открытая и эффективная манипуляция, о чем свидетельствует опрос, проведенный в январе 2024 года. Тогда вопросы задавались так, что предлагалось сбивать российские ракеты над Польшей, а затем было объявлено, что на самом деле речь шла о стрельбе по ним над Украиной.Ныне мошенничество ещё сильнее, потому что до сих пор польские мирные жители погибли только от украинской ракеты, 15 ноября 2022 года в Пшеводове, а Киев до сих пор отрицает ответственность, не принес извинений и не выплатил компенсацию семьям жертв. Тем временем в МИД Польши уже задаются вопросом, как выплатить компенсации... украинцам, которым в будущем пострадает от действия польской ПВО!", – негодует Конрад Рэнкас.По его оценке, такая позиция Варшавы предполагает, что она не только вступит в войну на стороне Киева, но и продолжит Украине за это платить, а украинцы смогут и дальше убивать поляков безо всякой ответственности."Поистине, даже кумир его бандеровских коллег Адольф Гитлер, который подобным образом относился к своим вассалам, не устыдился бы сделки, предложенной полякам Кулебой. Сегодня Третья Речь Посполитая стала вассальным государством киевской олигархии, и долг данника, "слуги Украины" (так называл польские власти президент Польши Анджей Дуду – прим.), бороться за своих хозяев. Но почему за счет жизней поляков и безопасности Польши?" – риторически спрашивает польский политический аналитик.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240426/1054735553.html

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польша, украина, варшава, дмитрий кулеба, конрад рэнкас, владимир зеленский, мид, сейм, нато, эксклюзив