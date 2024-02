https://ukraina.ru/20240214/1053292117.html

Замороженные деньги для горячей войны. Российские активы могут пойти на нужды укронеонацистов

Замороженные деньги для горячей войны. Российские активы могут пойти на нужды укронеонацистов - 14.02.2024 Украина.ру

Замороженные деньги для горячей войны. Российские активы могут пойти на нужды укронеонацистов

После информационного прорыва, вызванного интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, коллективный Запад все же нашел, чем ответить – собрался ударить по нам рублем. Точнее – евро

2024-02-14T16:15

2024-02-14T16:15

2024-02-14T17:51

эксклюзив

россия

ес

замороженные активы

дмитрий песков

запад

сво

украина

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053292895_0:82:1024:658_1920x0_80_0_0_42db6eb7d437de2fb9a197ab97718e53.png

Постановлением Совета Евросоюза от 12 февраля 2023 года официально разрешено использовать доходы от замороженных валютных резервов России для возможного финансирования Украины. Это постановление предписывает европейским центральным депозитариям, которые владеют активами Центробанка России на сумму более 1 млн евро, вести учет полученной прибыли от этих денег и хранить ее отдельно. Им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.Собранные средства в дальнейшем могут быть направлены в бюджет Евросоюза на поддержку Киева. "Этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд Украины, договоренность о котором Совет и Европейский парламент достигли 6 февраля 2024 года", – гласит заявление Совета ЕС.О том, что будет дальше, мнения специалистов разошлись. Но в нюансах. Кто-то считает, что постановление Совета ЕС — это лишь первый шаг на пути к использованию прибыли от российских активов. В основном же все уверены, что деньги Украина сможет получить, но только в будущем. Потому что каждый депозитарий ценных бумаг только "может обратиться к национальному надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли". Затем эта прибыль может быть внесена в бюджет ЕС "для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе".Но деньги-то, повторяю, все равно будут аккумулироваться для Украины. И это, в принципе, большие суммы. Газета Financial только в конце декабря 2023 года выяснила, что часть активов Москвы почти на 210 млрд заблокирована в ЕС (из них 191 млрд контролирует финансовая группа Euroclear в Бельгии, а 19 млрд — Франция), 7,8 млрд — в Швейцарии, 4,6 млрд — в США, а еще около 38 млрд — в других странах G7 и Австралии. Все суммы указаны в евро.И та же Financial Times ранее сообщала, что, например, главный держатель российских активов – бельгийский Euroclear – за время их блокировки по итогам 2023 года заработал 4,4 млрд евро за счет инвестирования российских активов.И еще до принятия указанного разрешительного постановления Совета ЕС 12 февраля журналисты утверждали, что даже в случае принятия соответствующего закона, обратной силы он иметь не будет. А партнер BGP Litigation Сергей Гландин в интервью "КоммерсантЪ FM" сказал: "…В Евросоюзе в неизменном виде действует 17-я статья хартии ЕС об основных правах собственности и невозможности конфисковать что бы там ни было без выплаты адекватной соразмерной компенсации, финансирования из этих средств Украины не будет. Но активы, даже будучи замороженными, в силу законодательства любого государства подлежат налогообложению с той прибыли, которая там сформировалась за определенный календарный год. А этот налог уже по своему бюджетному правилу Бельгия может тратить на что угодно, хоть на Украину, хоть на Папуа-Новую Гвинею, хоть на Албанию, куда хочет. Но без согласия титульного собственника или вместо него нельзя решить юридическую судьбу его активов".Однако глава люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин рассказал той же "КоммерсантЪ FM", что перевести деньги Украине можно двумя способами. Во-первых, вести и применить налог, так называемый windfall tax (налог на непредвиденные расходы). "Тогда средства, полученные от этого налога, направятся на финансирования дефицита украинского бюджета", – говорит он. А Financial Times добавляет: в случае введения windfall tax Брюссель рассчитывает собрать до 2027 года 15-17 млрд евро и пустить их на нужды воюющего с Россией Киева.Во-вторых, ЕС может попытаться выпустить облигации, обеспечением по которым может являться возможная будущая конфискация этих средств. То есть замороженные активы России выступят гарантированным обеспечением ценных евробумаг.Эксперт Рябинин допускает, что деньги могут и не достаться Украине: "…Деньги будут просто копиться на отдельном субсчете в условном Euroclear. Затем в ЕС уже поймут, сколько их там и можно ли их, например, на что-то обменять. Например, вернуться к властям Российской Федерации с каким-то предложением из серии: у вас на Национальном расчетном депозитарии (НРД) столько-то наших средств, а у нас — столько-то ваших, давайте что-нибудь как-нибудь поменяем". Такая вероятность развития событий возможна.А НДР – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому присвоен статус центрального депозитария страны, и он волен распоряжаться всеми ценными бумагами, в том числе и обменом, если Запад попросит.Но Запад – конкретно Европа – вряд ли попросит. Хотя бы потому, что своих денег у нее на финансирование войны на Украине у нее нет. А в условиях сокращения помощи со стороны США эти деньги ой как нужны. Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов сказал журналистам: "Спонсировать Украину только за счет своих бюджетов становится все сложнее, поэтому европейские власти ищут новые источники финансирования. Конфискация доходов от заблокированных денег России не должна иметь серьезных правовых последствий, поэтому в ЕС решили пойти на эту промежуточную меру. Потом Евросоюз в теории может перечислить Киеву все российские активы, чтобы не нагружать свою бюджетную систему".Кроме того, на более активном и продуктивном использовании замороженных российских активов все время настаивают США. Как сообщало агентство Bloomberg, в ноябре прошлого года, например, Совет нацбезопасности США направил Комитету сената по международным отношениям записку, в которой заявил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать миллиарды долларов замороженных российских активов. "Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", – гласила записка. И Комитет по международным отношениям сената США поддержал такой закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. По согласованию и при координации таких усилий и действий с другими странами G7.Вот первый шаг к ограблению России уже и сделан. А то, что это именно ограбление и что ЕС поступает, как банальный и примитивный вор, в России уже сказали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже 13 февраля заявил: "Наша позиция предельно проста и понятна... Это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям... и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы". По словам Пескова, список зарубежных активов для компенсации украденного уже подготовлен. И на конец 2022 года западные инвестиции в Россию оценивались приблизительно в 288 млрд долл.Вторила ему в эфире "Соловьев LIVE" и официальный представитель МИД Мария Захарова: "Жесткий ответ будет дан... Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам".А министр финансов России Антон Силуанов уже давно сформулировал отношение страны к изъятию активов и повторил его в эфире канала "Россия 24": "У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены... Цифры немаленькие, доходы от использования этих средств существенные и также могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнеров".По его словам, на территории России оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сумму, сопоставимую с тем, что пытается украсть Запад.Экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода уверен, что Россия может направить доходы, проценты и дивиденды от заблокированных у себя западных активов на восстановление новых регионов. Есть и ряд других экономических мер, особенно в области энергетики. "Россия вправе национализировать имущество компаний из ЕС на своей территории и счета западноевропейских юрлиц. Кроме того, мы можем полностью запретить экспорт энергоресурсов в Европу или установить минимальный уровень цен на 50% выше рыночных для всех покупателей нашего сырья. По сути, Москва еще ничем не отвечала Брюсселю, потерявшему рассудок", — сказал Лобода журналистам RT.О том, что воровское использование российских активов может ударить и по Западу, а также отразится не только на глобальном экономическом развитии, но и на инвестиционном климате и международном праве, говорили и западные политики, специалисты и эксперты.В частности, экс-спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу предупредил, что воровство российских денег обрушит весь мировой порядок. "Захват российских богатств создаст опасный прецедент и, что еще хуже, продлит военный конфликт на Украине", – сказал он. Потому что, по его словам, ограбленная Россия захочет компенсации и добьется ее.Агентство Bloomberg даже сделало вывод: последующая передача Киеву денег с российских активов не станет спасением для Украины. Более того, даже может принести ей вред, потому что и продлит войну.Кроме того, трезвомыслящие эксперты и такие же западные СМИ уверены, что конфискация российских активов ударит по доллару и евро как резервных валютах. "Захват российских активов: разумно с точки зрения рубля, но глупо с точки зрения доллара", – считает упомянутый Дуг Бэндоу, утверждая, что применение Вашингтоном финансового оружия заставило многие правительства, в том числе в Европе, искать средства защиты от санкций США, а захват российских активов только ускорит поиски иных финансовых хранилищ.И, к примеру, глава Банка Италии Фабио Панетта тоже заявил Financial Times, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро. По его словам, превращение валюты в оружие скажется на ее привлекательности и поспособствует появлению альтернатив, и они, альтернативы, уже есть: китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.Однако решение в ЕС уже принято. И в дополнение к тем 50 млн евро от Евросоюза, которые пойдут на войну на Украине до 2027 года, это может стать серьезным оперативным подспорьем в ведении боевых действий и нанести существенный вред России. И конкретно в зоне спецвоенной операции (СВО), и в общем экономическом и финансовом плане.Но вот беда-то для Запада: он, по информации специализированной базы данных Castellum.AI, ввел почти 16,6 тыс. различных ограничений и рестрикций в энергетической отрасли, торговле, авиации, банковском секторе и в валютных резервах Центробанка. Но Россия-то все эти годы равно росла и политически, и экономически. И у нее остались и шанс, и возможности для ответных шагов. И первый их них – победа в СВО. Там все и может решиться.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240214/1053285794.html

https://ukraina.ru/20240210/1053095450.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, россия, ес, замороженные активы, дмитрий песков, запад, сво, украина, сми