Нелегитимность Зеленского становится назойливой

По данным британского издания TheEconomist на Украине таки готовятся к выборам. И они могут пройти уже летом. Более того, Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Для этого в Офисе президента начали подготовку к предвыборной кампании в турбо-режиме.

Нелегитимность киевского режима является непреодолимым препятствие для дальнейшего переговорного процесса как для России, так и для США. Внутренняя ситуация в украинской политике, как бы внешне ни казалась управляемой, тоже начинает накаляться. Если выборы все-таки пройдут летом, кто может сменить Зеленского на посту президента – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Олег ПостернакТак будут ли президентские выборы, о которых пишет The Economist? Это только план А в случае реального прекращения огня. То есть вероятный вариант. Один из возможных. Который, безусловно, обсуждается на совещаниях у заместителя председателя ОП Никиты и вице-премьера, министра общин и территорий Кулебы. А также в штабах оппозиционных партий. Достоверность выборов с каждым месяцем повышается. Да, эти выборы могут "рвать" страну. В них будет присутствовать тень Путина и Трампа.Их результат может не устроить пассионарных военных и лидеров общественного мнения. Война попросту перейдет в электоральное поле. Выборы втянут в войну на новом уровне все украинское население. Позволят гражданским украинцам ощутить силу влияния, ведь избиратели получат свой шанс "повоевать" на бюллетеневом фронте. Если украинцы прошли тест на устойчивость во время кинетической войны – вторжение в 2022-м, то почему вы думаете, что не выдержат некинетическую войну, то есть выборы? Нации выживают, когда сами погружаются в коллективные вызовы и риски для себя. Так становятся еще сильнее, ведь проходят горнило саморефлексии, канализируют эмоции и видят разные альтернативы. Страна должна будет избрать Президента, парламент и органы местного самоуправления. Должна и выберет в условиях отмены военного положения.Военкор Юрий КасьяновПишут, как о решенном деле, что Зеленский распорядился провести выборы этим летом. Насколько я понимаю, нужно проводить и выборы в Верховную Раду, и выборы президента. Как это можно сделать, даже если завтра закончится война (нашей победой), и войска можно будет демобилизовать, отправить домой – не представляю. Слишком мало времени.А если война не закончится, и даже если будет пауза, "перемирие" – тем более не представляю, как это можно сделать. Нет, ну можно конечно привезти урны, бюллетени, проголосовать даже на передовой. А как баллотироваться? Как участвовать в предвыборной гонке, как встречаться с избирателями, проводить дебаты, если ты на войне, и носишь военную форму? Нет, конечно, если все сводится к борьбе нанайских мальчиков ("лидеров нации"), тогда все Ок – есть Порошенко, есть Тимошенко, Зеленский, конечно же, а остальным – нельзя.Украинский политик Артём ДмитрукПлан США и РФ по прекращению огня до конца апреля (ориентировочно 20 апреля), а также отказ от продления военного положения и мобилизации в Украине 9 мая остаются неизменными. Более того, уже даже предполагается дата выборов!!! Сейчас основная сложность — в самом процессе: временное правительство, передача власти и другие технические вопросы. Но эти моменты будут быстро согласованы. Для Зеленского вопрос уже не столько в удержании власти ради самой власти, сколько в сохранении режима, чтобы избежать последствий и ответственности за тяжкие преступления. Идея о нем как "лидере анти-трамповской оппозиции" терпит крах. Поэтому сейчас он пытается адаптироваться к новому процессу и принять участие в выборах.Украинский политик Макс БужанскийКак вы все помните, одним из пунктов Минских Соглашений, заключенных Петром Алексеевичем, был пункт о проведении выборов в ОРДЛО, местных и довыборов нескольких депутатов в Раду, ДО передачи под украинский контроль государственной границы. И долгие годы депутаты и сторонники Петра Алексеевича убеждали всех вокруг в том, что выполнить заключённые Петром Алексеевичем соглашения в этом пункте никак нельзя, потому что это "будут выборы под дулом пистолета"(с). Сложно сказать, был ли этот пункт подписан в таком виде от безысходности, по недосмотру или с далеко идущим планом не выполнять соглашения в принципе, но именно на него ссылались годами. Более того, вразумительного ответа на вопрос, а какая нам в принципе разница, кого именно и под дулом или не под дулом выберут заведовать ремонтом канализации в Луганске, мы так и не получили. Нас убеждали в том, что это ужасно и невозможно. Всё время вспоминаю об этом, понимая, что сейчас нам предлагают модель выборов политического, не хозяйственного-местного, руководства страны под дулом не пистолетов, но танков, артиллерийских орудий и ракетных установок. В период не мира, а перемирия, которое не гарантировано никак, никем, ничем и может закончиться ревом танковых моторов в любую секунду. Морали тут нет никакой, я никуда и ни к чему не веду, это просто констатация факта, срез ситуации на сейчас.Политолог Александр ДзермантАмериканцы вынуждают украинскую сторону проводить президентские выборы. По этому поводу у нас могут появиться лишние надежды, что Зеленский уйдет. Не уйдет, у него есть все рычаги для того, чтобы остаться у власти. А вот у американцев, чтобы этого не допустить, рычагов не хватает. Режим Зеленского, скорее всего, сохраниться, а значит, война будет продолжаться.Журналист Кирилл ШуликаВладимир Зеленский поручил своей команде готовиться к проведению выборов, пишет The Economist. Источники издания расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето. Указывается, что Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня в конце апреля. Первые подтверждения этого, как пишет The Economist, могут поступить в районе 5 мая — это крайний срок для голосования в Верховной раде по очередному продлению военного положения. Высокопоставленный источник в правительстве считает, что Зеленский попытается застать соперников врасплох июльскими выборами, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления. Он же отмечает, что это пойдет на пользу и Украине, поскольку длительная президентская кампания "разорвет страну на части". Ну, во-первых, Зеленский решил всех надуть, но не получится, а, во-вторых, ничего до конца года не случится. Поэтому до выборов, они же будут рано или поздно, если Украина вообще сохранится, он должен подписать соглашение, чтобы отдать страну США. И вот тогда на итоги выборов и посмотрим. Повторю, если сохранится государственность Украины.О других нюансах подготовки к выборам на Украине - в статье "Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине"*Признан террористом и экстремистом

