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Дмитрий Песков, биография

Дмитрий Песков, биография - 23.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Песков, биография

Пресс-секретарь президента России

2023-11-23T09:15

2023-11-23T09:15

2023-11-23T09:15

биография

дмитрий песков

пресс-секретарь

владимир путин

россия

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Детство и образование Родился Песков в Москве 17 октября 1967 года. Первенец появился на свет, когда его отец Сергей Песков был еще студентом, но в дальнейшем он займет пост кадрового российского дипломата. О матери политика ничего не известно.После рождения Дмитрия, семья перебралась в одну из стран Азии, а по возвращении на родину, Песков пошел в школу.Бытует мнение, что на выбор будущей профессии Дмитрия повлиял его отец: он убедил сына поступить в Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени М. В. Ломоносова на специальность “историк-востоковед” и “референт-переводчик”.Карьера Еще на третьем курсе университета Дмитрий начал работу переводчиком в турецких компаниях. После получения диплома в 1989 году попал на службу в МИД СССР сначала в качестве дежурного референта и атташе. После занял пост третьего секретаря посольства СССР, а с 1996 по 2000 год – второго и первого секретаря посольства РФ в Турции.На саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года Дмитрий Песков хорошо себя зарекомендовал: там он сопровождал первого президента России Бориса Ельцина на всех публичных мероприятиях, переводил с турецкого языка. После этого Пескова назначили начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации нового президента Владимира Путина в 2000 году. Затем он был заместителем, первым заместителем начальника Управления пресс-службы администрации президента России, заместителем пресс-секретаря президента. Кроме того, Песков выступал переводчиком для Путина во время встреч с турецкими представителями. Пресс-секретарь Когда Дмитрий находился на посту первого пресс-секретаря президента РФ, на который был назначен 9 апреля 2004 года, он выполнял подготовку информационных проектов, организовывал крупные пресс-конференции и "прямые линии" президента на телевидении, координировал работу с иностранными журналистами. Кроме того, он мог озвучивать позицию Владимира Путина по различным вопросам. Во время саммита лидеров стран "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге в 2006 году был его пресс-секретарем. По указу Владимира Путина 23 апреля 2008 года была учреждена должность пресс-секретаря правительства России и одновременно заместителя руководителя аппарата кабмина, на которую назначили Дмитрия Пескова. Когда в мае того же года Путин стал премьер-министром, Песков, по новому указу, стал его пресс-секретарем. А в феврале 2008 года Дмитрий был избран председателем совета директоров МГТРК "Мир", целью которой является освещение политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств. В мае 2009 года Дмитрия включили в состав Совета по развитию отечественной кинематографии при правительстве Российской Федерации. После возвращения Владимира Путина на пост президента России в 2012 году Дмитрий Песков снова перешел на работу в администрацию главы государства. С 22 мая 2012 он является заместителе руководителя Администрации президента РФ, пресс-секретарем главы государства. Помимо этого, Песков возглавляет медиасовет Русского географического общества с 2010 года, попечительский совет Федерации шахмат России с 2014 года, а также является членом президиума Российского совета по международным делам. Дмитрий Песков – действительный государственный советник РФ I класса (2005). НаградыУ Пескова в арсенале есть множество орденов:- орден Дружбы- две благодарности президента РФ- орден Почета-благодарность правительства РФ- орден “Манас” 3 степени (Киргизия)- орден Полярной звездыОтношения и дети Первый свой брак Песков заключил в конце 80-х с внучкой советского полководца и своей одноклассницей Анастасией Буденной. В союзе родился сын Николай. В апреле 2023 года стало известно, что сын Дмитрия стал участником СВО.Второй раз Дмитрий женился на Екатерине Солоцинской: они были знакомы с детства. У пары трое детей: дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени.Последней супругой пресс-секретаря президента стала фигуристка Татьяна Навка, которая родила Дмитрию дочь: назвали ее Надеждой.Интересные факты1. Песков – обладатель оригинальных и фирменных усов. Они стали настолько популярны, что у них появилась собственная фан-группа во Вконтакте и Твиттере. В 2014 году, когда политик сбрил усы, вся Россия буквально была шокирована и затаила дыхание. Оказалось, что он проспорил их своей дочери.2. Дмитрий активно занимается спортом: он предпочитает прогулки по лыжной трассе, а летом занимается теннисом и бегом. Пресс-секретарь также любит игру в шахматы.3. Политик страдает астмой. В 2020 году, в период короновируса, Дмитрий пролежал 2 недели в больнице4. Песков свободно владеет тремя языками: турецким, английском и арабском.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, дмитрий песков, пресс-секретарь, владимир путин, россия