https://ukraina.ru/20250331/1062196381.html

Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки

Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки - 31.03.2025 Украина.ру

Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки

Во время своего первого визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив

2025-03-31T20:59

2025-03-31T20:59

2025-03-31T21:57

сша

киев

украина

михаил павлив

александр дубинский

владимир зеленский

офис президента

власти украины

киевский режим

андрей ермак

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Сейчас на Украине разворачивается скандал вокруг бегства в Австрию депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, который известен как "кошелек" мэра Киева. Народный депутат Александр Дубинский утверждает, что теперь властям США известна "вся схема коррупционного потока, который пять лет обслуживал окружение Зеленского и крышевал весь этот киевский бардак".Надо понимать, что большая группа адвокатов Коломойского*/Дубинского взаимодействует с командой президента США Дональда Трампа, сообщил эксперт. И когда Дубинский вбросил эту историю, он преследовал две цели. Первая – доставить эту информацию, вторая — передать привет Банковой, отметил он."И здесь нужно вспомнить ключевое: во время своего первого визита в Киев министр финансов [США] Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Это хорошо корреспондирует с тем, что говорит Дубинский", — подчеркнул Павлив.В поле внимания сейчас находится и Александр Ольшанский. Это "криптокошелек" и "криптогавань" того же руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сказал политолог, отметив, что "все это очень похоже на правду".Что будут делать американцы с этой информацией — зависит от поведения киевского режима, добавил он."Будут себя плохо вести – на полную катушку заработают санкции, заморозки счетов, уголовные дела. Будут себя хорошо вести – эта информация полежит до своего времени где-то в ящичке", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.*Внесен Росинфомониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20250331/1062186942.html

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сша, киев, украина, михаил павлив, александр дубинский, владимир зеленский, офис президента, власти украины, киевский режим, андрей ермак, коррупция, криптовалюта