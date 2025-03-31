Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062196381.html
Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки
Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки - 31.03.2025 Украина.ру
Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки
Во время своего первого визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
2025-03-31T20:59
2025-03-31T21:57
сша
киев
украина
михаил павлив
александр дубинский
владимир зеленский
офис президента
власти украины
киевский режим
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058731903_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_881cf9a4422caeb842617e30837c29e7.jpg.webp
Сейчас на Украине разворачивается скандал вокруг бегства в Австрию депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, который известен как "кошелек" мэра Киева. Народный депутат Александр Дубинский утверждает, что теперь властям США известна "вся схема коррупционного потока, который пять лет обслуживал окружение Зеленского и крышевал весь этот киевский бардак".Надо понимать, что большая группа адвокатов Коломойского*/Дубинского взаимодействует с командой президента США Дональда Трампа, сообщил эксперт. И когда Дубинский вбросил эту историю, он преследовал две цели. Первая – доставить эту информацию, вторая — передать привет Банковой, отметил он."И здесь нужно вспомнить ключевое: во время своего первого визита в Киев министр финансов [США] Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Это хорошо корреспондирует с тем, что говорит Дубинский", — подчеркнул Павлив.В поле внимания сейчас находится и Александр Ольшанский. Это "криптокошелек" и "криптогавань" того же руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сказал политолог, отметив, что "все это очень похоже на правду".Что будут делать американцы с этой информацией — зависит от поведения киевского режима, добавил он."Будут себя плохо вести – на полную катушку заработают санкции, заморозки счетов, уголовные дела. Будут себя хорошо вести – эта информация полежит до своего времени где-то в ящичке", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.*Внесен Росинфомониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
https://ukraina.ru/20250331/1062186942.html
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058731903_0:0:972:729_1920x0_80_0_0_a88f302d06b2cca3ec3b8871e0c46776.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, киев, украина, михаил павлив, александр дубинский, владимир зеленский, офис президента, власти украины, киевский режим, андрей ермак, коррупция, криптовалюта
США, Киев, Украина, Михаил Павлив, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Офис президента, власти Украины, киевский режим, Андрей Ермак, коррупция, криптовалюта

Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки

20:59 31.03.2025 (обновлено: 21:57 31.03.2025)
 
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Во время своего первого визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Сейчас на Украине разворачивается скандал вокруг бегства в Австрию депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, который известен как "кошелек" мэра Киева.
Народный депутат Александр Дубинский утверждает, что теперь властям США известна "вся схема коррупционного потока, который пять лет обслуживал окружение Зеленского и крышевал весь этот киевский бардак".
Надо понимать, что большая группа адвокатов Коломойского*/Дубинского взаимодействует с командой президента США Дональда Трампа, сообщил эксперт. И когда Дубинский вбросил эту историю, он преследовал две цели. Первая – доставить эту информацию, вторая — передать привет Банковой, отметил он.
"И здесь нужно вспомнить ключевое: во время своего первого визита в Киев министр финансов [США] Скотт Бессент, по инсайдерской информации, привез с собой подробную документацию, где были указаны ключевые криптокошельки, ячейки и хранилища с наличкой, всю их финансовую подноготную. Это хорошо корреспондирует с тем, что говорит Дубинский", — подчеркнул Павлив.
В поле внимания сейчас находится и Александр Ольшанский. Это "криптокошелек" и "криптогавань" того же руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сказал политолог, отметив, что "все это очень похоже на правду".
Что будут делать американцы с этой информацией — зависит от поведения киевского режима, добавил он.
"Будут себя плохо вести – на полную катушку заработают санкции, заморозки счетов, уголовные дела. Будут себя хорошо вести – эта информация полежит до своего времени где-то в ящичке", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
О тайнах братьев Кличко — в материале "Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам" на сайте Украина.ру.
*Внесен Росинфомониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Дебаты кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
19:43
Громовержец, бык и окно Овертона. Кто придет на смену ЗеленскомуThe Economist сообщает, что Зеленский решил пойти на выборы. Источники издания предполагают, что к 20 апреля будет достигнуто перемирие, 8 мая Рада не продлит военное положение и тогда выборы пройдут в июле-августе. Это будет реализацией плана Трампа, который намерен заключить сделку с Зеленским и отправить его на выборы, которые тот проиграет
 
СШАКиевУкраинаМихаил ПавливАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийОфис президентавласти Украиныкиевский режимАндрей Ермаккоррупциякриптовалюта
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:59Коррупционные тайны Зеленского: политолог о том, как США держат киевские власти за криптокошельки
20:44Нелегитимность Зеленского становится назойливой
20:30Спасать группировку уже поздно: Полищук о том, зачем ВСУ нанесли "странный" контрудар по Белгородчине
20:15"Воюют в голом поле": эксперт раскрыл, как в бессмысленных контрударах ВСУ потеряли 40% бронетехники
20:00Залужного "списали", участие Зеленского — под вопросом: политолог про ситуацию с выборами на Украине
19:45Одновременно ведет три сражения: Полищук о том, как Лапин держит в напряжении все Северное направление
19:44По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области
19:43Громовержец, бык и окно Овертона. Кто придет на смену Зеленскому
19:30Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативу
19:30Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош
19:27Записки из украинского концлагеря: как ООН пишет отчёты о пытках — Шеслер
19:20Украина хочет выиграть время: эксперт рассказал, как ГВ "Север" вытягивает на себя ударные части ВСУ
19:13"Водородные бомбы сожгут всех заживо". Британцы боятся последствий своей политики
19:11Армия США признала гибель троих военнослужащих в болоте Литвы
18:36После освобождения: женщины на шахтах Донбасса. Спецпроект к 80-летию Победы
18:35Зеленский устраняет конкурентов, Арестович* утратил шанс. Итоги 31 марта на Украине
18:29СК РФ привлекает к ответственности поджигателя воинского захоронения под Калининградом
18:12Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага
18:08"Мы не можем вечно ждать": Сикорский рассказал, как главы МИД ЕС хотят остановить СВО
17:45Украинского правозащитника Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев
Лента новостейМолния