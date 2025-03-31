Спасать группировку уже поздно: Полищук о том, зачем ВСУ нанесли "странный" контрудар по Белгородчине
Контрудар ВСУ с наступлением на Поповку и Демидовку был очень странным. Если ВСУ хотели нанести его для отвлечения внимания, его надо было наносить гораздо раньше, когда еще была жива группировка под Суджей. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По легенде украинских телеграм-каналов, заходом в Белгородскую область ВСУ якобы "обеспечивают санитарный кордон", отметил эксперт. Только непонятно, как можно создавать эту "зону безопасности" под ФАБами и другими средствами поражения российских ВКС, добавил собеседник Украина.ру.
"Первые удары всегда самые сильные. Самое опасное происходит в первые три дня. Если в первые три дня вам не удалось сломать противника и добиться решающего перевеса, надо принимать другие тактические и оперативные решения", — уточнил Полищук.
Точно так же и в случае с наступлением украинской армии на Поповку и Демидовку в Краснояружском районе, указал он. По мнению эксперта, этот контрудар противника был действительно очень странный.
"Если ВСУ хотели его нанести для отвлечения нашего внимания, его надо было наносить гораздо раньше, когда их группировка под Суджей была еще жива и нормально выглядела. Но сейчас спасать ее уже поздно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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