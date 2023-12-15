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Антон Силуанов, биография

Антон Силуанов, биография - 15.12.2023 Украина.ру

Антон Силуанов, биография

Министр финансов РФ

2023-12-15T09:29

2023-12-15T09:29

2023-12-15T09:29

биография

силуанов

министерство финансов

министр

россия

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Детство и образованиеАнтон родился 12 апреля 1963 в Москве. Рос в семье экономистов, присутствовал при обсуждении этих тем, поэтому увлечение финансовой сферой родилось еще в детстве. Занимался довольно профессионально легкой атлетикой, бегал спринт.После окончания школы Антон поступил в Московский финансовый институт, который окончил в 1985 году по специальности "Финансы и кредит".Почти через 10 лет, в 1994 году Силуанов защитил диссертацию по теме "Бюджетная политика государства в условиях перехода к рыночным отношениям. На примере Российской Федерации", а в 2012 году в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан защитил работу на тему "Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России" и стал в итоге доктором экономических наук.Антон отслужил в Советской армии с марта 1987 по май 1989 года, где исполнял обязанности начфина. Получил звание старшего лейтенанта.КарьераРаботать Антон начал совсем рано – в свободное от школы время трудился почтальоном. А во время учебы в вузе подрабатывал в стройотряде и даже ездил на БАМ.На пятом курсе университета сам попросился в Министерство финансов, хотя тогда там были совсем маленькие зарплаты, работал экономистом и старшим экономистом. После армии в 1989 году вернулся в Минфин на должность ведущего экономиста, а после стал экономистом 1 категории, заместителем начальника подотдела и консультантом.Когда после распада СССР в 1992 году было образовано Министерство экономики и финансов РСФСР, Силуанов стал там в феврале заместителем начальника отдела. А после разделения ведомства в том же месяце на Министерство экономики РФ и Министерство финансов РФ Антон остался работать в Минфине. Тогда до 1997 года в его трудовой книжке появились должности от заместителя начальника отдела бюджетного управления, заместителя руководителя бюджетного департамента до начальника отдела, руководителя бюджетного департамента ведомства. После этого Силуанов стал главой департамента макроэкономической политики и банковской деятельности Министерства финансов.В марте 2001 года Антон вошел в коллегию Министерства финансов, а в июле 2003 года занял пост заместителя министра финансов. В том же году он вошел в комиссию правительства России по решению проблем закрытых административно-территориальных образований.На следующий год Силуанов стал директором департамента межбюджетных отношений, а в декабре 2005 вернулся на пост заместителя минфина. Тогда же вошел в состав правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы, где состоял до 2008 года.Во время работы в Министерстве финансов Антон входил в совет директоров различных банков и госкорпораций: "Российский кредит", Россельхозбанка, "Агентства по реструктуризации кредитных организаций", "Агентства по страхованию вкладов", Внешторгбанка, "Фонда содействия реформированию ЖКХ", ОАО "УралВагонЗавод".В декабре 2011 года Медведев назначил Силуанова министром финансов, а через год Антон стал управляющим от России в МВФ, Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Когда в 2012 году на пост президента вернулся Путин, Силуанов сохранил должность главы минфина.С января 2013 года Антон является деканом финансово-экономического факультета в Финансовом университете при Правительстве России.РодителиВся семья Антона – квалифицированные финансисты. Отец – Герман Силуанов был работником Министерств финансов Советского Союза, СССР, Российской Социалистической Республики и Российской Федерации. Мать - Янина Николаевна – трудилась в издательстве "Финансы и статистика", затем – в редакционно-издательском отделе при Государственном университете Министерства финансов РФ.Брат Всеволод сначала окончил Московский авиационный институт, а после - Академию бюджета и казначейства Минфина России.Отношения и детиАнтон состоит в браке, но имя жены не сообщает. Известно, что она тоже финансист. У пары есть сын Глеб 1999 года рождения, который пошел по стопам родителей и отучился в Финансовой академии при правительстве РФ.Интересные факты:1. В детстве Антон очень мечтал о мотоцикле, но тогда родители не могли такого позволить. Поэтому Силуанов реализовал мечту во взрослом возрасте: получил права категории А, обзавелся целым мотопарком и регулярно ездит даже на длинные расстояния. Например, из Грозного в Форос, дорога составила двое суток.2. Силуанов в совершенстве владеет немецким языком.3. Антон увлекается подводной охотой и коллекционирует грампластинки, а еще ведет соцсети под псевдонимом.

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биография, силуанов, министерство финансов, министр, россия