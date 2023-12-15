Антон Силуанов, биография - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052123765.html
Антон Силуанов, биография
Антон Силуанов, биография - 15.12.2023 Украина.ру
Антон Силуанов, биография
Министр финансов РФ
2023-12-15T09:29
2023-12-15T09:29
биография
силуанов
министерство финансов
министр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052121288_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_0fcd1ab92c7ca5906331ada98e49f48b.jpg.webp
Детство и образованиеАнтон родился 12 апреля 1963 в Москве. Рос в семье экономистов, присутствовал при обсуждении этих тем, поэтому увлечение финансовой сферой родилось еще в детстве. Занимался довольно профессионально легкой атлетикой, бегал спринт.После окончания школы Антон поступил в Московский финансовый институт, который окончил в 1985 году по специальности "Финансы и кредит".Почти через 10 лет, в 1994 году Силуанов защитил диссертацию по теме "Бюджетная политика государства в условиях перехода к рыночным отношениям. На примере Российской Федерации", а в 2012 году в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан защитил работу на тему "Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России" и стал в итоге доктором экономических наук.Антон отслужил в Советской армии с марта 1987 по май 1989 года, где исполнял обязанности начфина. Получил звание старшего лейтенанта.КарьераРаботать Антон начал совсем рано – в свободное от школы время трудился почтальоном. А во время учебы в вузе подрабатывал в стройотряде и даже ездил на БАМ.На пятом курсе университета сам попросился в Министерство финансов, хотя тогда там были совсем маленькие зарплаты, работал экономистом и старшим экономистом. После армии в 1989 году вернулся в Минфин на должность ведущего экономиста, а после стал экономистом 1 категории, заместителем начальника подотдела и консультантом.Когда после распада СССР в 1992 году было образовано Министерство экономики и финансов РСФСР, Силуанов стал там в феврале заместителем начальника отдела. А после разделения ведомства в том же месяце на Министерство экономики РФ и Министерство финансов РФ Антон остался работать в Минфине. Тогда до 1997 года в его трудовой книжке появились должности от заместителя начальника отдела бюджетного управления, заместителя руководителя бюджетного департамента до начальника отдела, руководителя бюджетного департамента ведомства. После этого Силуанов стал главой департамента макроэкономической политики и банковской деятельности Министерства финансов.В марте 2001 года Антон вошел в коллегию Министерства финансов, а в июле 2003 года занял пост заместителя министра финансов. В том же году он вошел в комиссию правительства России по решению проблем закрытых административно-территориальных образований.На следующий год Силуанов стал директором департамента межбюджетных отношений, а в декабре 2005 вернулся на пост заместителя минфина. Тогда же вошел в состав правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы, где состоял до 2008 года.Во время работы в Министерстве финансов Антон входил в совет директоров различных банков и госкорпораций: "Российский кредит", Россельхозбанка, "Агентства по реструктуризации кредитных организаций", "Агентства по страхованию вкладов", Внешторгбанка, "Фонда содействия реформированию ЖКХ", ОАО "УралВагонЗавод".В декабре 2011 года Медведев назначил Силуанова министром финансов, а через год Антон стал управляющим от России в МВФ, Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Когда в 2012 году на пост президента вернулся Путин, Силуанов сохранил должность главы минфина.С января 2013 года Антон является деканом финансово-экономического факультета в Финансовом университете при Правительстве России.РодителиВся семья Антона – квалифицированные финансисты. Отец – Герман Силуанов был работником Министерств финансов Советского Союза, СССР, Российской Социалистической Республики и Российской Федерации. Мать - Янина Николаевна – трудилась в издательстве "Финансы и статистика", затем – в редакционно-издательском отделе при Государственном университете Министерства финансов РФ.Брат Всеволод сначала окончил Московский авиационный институт, а после - Академию бюджета и казначейства Минфина России.Отношения и детиАнтон состоит в браке, но имя жены не сообщает. Известно, что она тоже финансист. У пары есть сын Глеб 1999 года рождения, который пошел по стопам родителей и отучился в Финансовой академии при правительстве РФ.Интересные факты:1. В детстве Антон очень мечтал о мотоцикле, но тогда родители не могли такого позволить. Поэтому Силуанов реализовал мечту во взрослом возрасте: получил права категории А, обзавелся целым мотопарком и регулярно ездит даже на длинные расстояния. Например, из Грозного в Форос, дорога составила двое суток.2. Силуанов в совершенстве владеет немецким языком.3. Антон увлекается подводной охотой и коллекционирует грампластинки, а еще ведет соцсети под псевдонимом.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052121288_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_d8b4d12d6e333aa3b7afddb58f801414.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, силуанов, министерство финансов, министр, россия
биография, Силуанов, Министерство финансов, министр, Россия

Антон Силуанов, биография

09:29 15.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Министр финансов РФ
Детство и образование
Антон родился 12 апреля 1963 в Москве. Рос в семье экономистов, присутствовал при обсуждении этих тем, поэтому увлечение финансовой сферой родилось еще в детстве. Занимался довольно профессионально легкой атлетикой, бегал спринт.
После окончания школы Антон поступил в Московский финансовый институт, который окончил в 1985 году по специальности "Финансы и кредит".
Почти через 10 лет, в 1994 году Силуанов защитил диссертацию по теме "Бюджетная политика государства в условиях перехода к рыночным отношениям. На примере Российской Федерации", а в 2012 году в Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан защитил работу на тему "Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России" и стал в итоге доктором экономических наук.
Антон отслужил в Советской армии с марта 1987 по май 1989 года, где исполнял обязанности начфина. Получил звание старшего лейтенанта.
Карьера
Работать Антон начал совсем рано – в свободное от школы время трудился почтальоном. А во время учебы в вузе подрабатывал в стройотряде и даже ездил на БАМ.
На пятом курсе университета сам попросился в Министерство финансов, хотя тогда там были совсем маленькие зарплаты, работал экономистом и старшим экономистом. После армии в 1989 году вернулся в Минфин на должность ведущего экономиста, а после стал экономистом 1 категории, заместителем начальника подотдела и консультантом.
Когда после распада СССР в 1992 году было образовано Министерство экономики и финансов РСФСР, Силуанов стал там в феврале заместителем начальника отдела. А после разделения ведомства в том же месяце на Министерство экономики РФ и Министерство финансов РФ Антон остался работать в Минфине. Тогда до 1997 года в его трудовой книжке появились должности от заместителя начальника отдела бюджетного управления, заместителя руководителя бюджетного департамента до начальника отдела, руководителя бюджетного департамента ведомства. После этого Силуанов стал главой департамента макроэкономической политики и банковской деятельности Министерства финансов.
В марте 2001 года Антон вошел в коллегию Министерства финансов, а в июле 2003 года занял пост заместителя министра финансов. В том же году он вошел в комиссию правительства России по решению проблем закрытых административно-территориальных образований.
© minfin.ru
© minfin.ru
На следующий год Силуанов стал директором департамента межбюджетных отношений, а в декабре 2005 вернулся на пост заместителя минфина. Тогда же вошел в состав правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы, где состоял до 2008 года.
Во время работы в Министерстве финансов Антон входил в совет директоров различных банков и госкорпораций: "Российский кредит", Россельхозбанка, "Агентства по реструктуризации кредитных организаций", "Агентства по страхованию вкладов", Внешторгбанка, "Фонда содействия реформированию ЖКХ", ОАО "УралВагонЗавод".
В декабре 2011 года Медведев назначил Силуанова министром финансов, а через год Антон стал управляющим от России в МВФ, Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Когда в 2012 году на пост президента вернулся Путин, Силуанов сохранил должность главы минфина.
© lnr-news.ru
© lnr-news.ru
С января 2013 года Антон является деканом финансово-экономического факультета в Финансовом университете при Правительстве России.
Родители
Вся семья Антона – квалифицированные финансисты. Отец – Герман Силуанов был работником Министерств финансов Советского Союза, СССР, Российской Социалистической Республики и Российской Федерации. Мать - Янина Николаевна – трудилась в издательстве "Финансы и статистика", затем – в редакционно-издательском отделе при Государственном университете Министерства финансов РФ.
Брат Всеволод сначала окончил Московский авиационный институт, а после - Академию бюджета и казначейства Минфина России.
Отношения и дети
Антон состоит в браке, но имя жены не сообщает. Известно, что она тоже финансист. У пары есть сын Глеб 1999 года рождения, который пошел по стопам родителей и отучился в Финансовой академии при правительстве РФ.
Интересные факты:
1. В детстве Антон очень мечтал о мотоцикле, но тогда родители не могли такого позволить. Поэтому Силуанов реализовал мечту во взрослом возрасте: получил права категории А, обзавелся целым мотопарком и регулярно ездит даже на длинные расстояния. Например, из Грозного в Форос, дорога составила двое суток.
© crimea-news.com
© crimea-news.com
2. Силуанов в совершенстве владеет немецким языком.
3. Антон увлекается подводной охотой и коллекционирует грампластинки, а еще ведет соцсети под псевдонимом.
 
биографияСилуановМинистерство финансовминистрРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Решение о ЕС. Главное на Украине на утро 15 декабря
09:39Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
09:29Антон Силуанов, биография
09:23Валентина Матвиенко, биография
09:18Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ
09:15Рамзан Кадыров, биография
09:07Леонид Слуцкий, биография
09:04Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
08:59Михаил Мишустин, биография
08:57Шольц предложил Орбану "выйти за кофе", когда дебаты по Киеву зашли в тупик - Politico
08:51Радующийся Зеленский, затаившийся Орбан. Итоги "украинского" дня саммита ЕС
08:41Япония заморозит активы 43 российских организаций, включая Юнармию – МИД
08:33ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко
08:32Русская Народная Республика на западе Украины
08:20Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – Politico
08:16Польские производители требуют ввести эмбарго на сахар с Украины
07:57В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
07:56Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино
07:25Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину
07:13Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января
Лента новостейМолния