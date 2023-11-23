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Мария Захарова, биография

Мария Захарова, биография - 23.11.2023 Украина.ру

Мария Захарова, биография

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России

2023-11-23T09:20

2023-11-23T09:20

2023-11-23T09:20

биография

мария захарова

мид

пресс-центры

кнр (китай)

россия

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Детство и образованиеДетство Мария провела в Пекине: там работали ее родители. В КНР она в совершенстве выучила китайский язык. Захарова хорошо проявляла себя в школе, с интересом изучала все предметы. Мечтала стать дипломатом, как папа. По словам самой Захаровой, в юности ее "завораживала" программа "Международная панорама". Как и мечтала, Мария поступила в МГИМО на специальность "Востоковедение" и "Журналистика", и в 1998 году выпустилась с дипломом по международной журналистике. Карьера Во время студенчества Мария работает в пресс-центре МИД России, а после выпуска из университета отправляется в Пекин, где прошла практику в местном посольстве. Затем Захарова устраивается работать в редакцию журнала под издательством МИД, “Дипломатический вестник”, параллельно занимая должность в департаменте информации и печати министерства. С 2003 году Захарова руководит отделом оперативного мониторинга СМИ: там она проработает 2 года. В этом же году она защитила диссертацию и становится кандидатом исторических наук. С 2005 года Захарова является пресс-секретарем постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а спустя 3 года она возвращается в Москву и работает начальником отдела в департаменте информации и печати МИДа. Позже Мария становится заместителем директора департамента информации и печати: с 2011 года она отвечает за проведение брифингов и пресс-конференций, ведение аккаунтов министерства в социальных сетях, а также информационное обеспечение зарубежных визитов главы МИДа. Благодаря усердию Захаровой, в ноябре 2014 года департамент получает “Премию Рунета” и золотую статуэтку. 10 августа 2015 года Захарова становится первой женщиной в МИД СССР и России, которую назначают на должность директора департамента информации и печати МИДа. Захарова периодически выступает на различных политических шоу в качестве эксперта. Кроме того, Мария охотно комментирует международные и внутригосударственные события, дает интервью и довольно открыто и не стесняясь высказывается в адрес врагов России. Помимо политической деятельности, Захарова активно ведет общественную жизнь: в 2016 году на саммите Россия – АСЕАН она исполнила “Калинку”, а во время молодежного форума на сцене станцевала лезгинку. В 2017 году Захарова получила орден от президента России Владимира Путина за работу на благо родины. НаградыУ Марии есть множество наград. Вот некоторые из них: - Почётная грамота Президента Российской Федерации - Награда Союза журналистов Москвы “За открытость прессе” - Лауреат премии “Голос Мира” - Медаль Маршал Василий Чуйков” (МЧС России) - “Грамота доверия журналистского сообщества России” от Союза журналистов России за открытость в работе со средствами массовой информацииРодители Отец Марии – Владимир Юрьевич Захаров – дипломат, востоковед. Образование получил в Ленинградском государственном университете им. Жданова по специальности "Китайский язык и литература", а также в Военном институте иностранных языков. С 1980-х годов работал в МИД СССР, в основном в Китае: секретарем посольства России в Китае, советником по культуре, информации и образованию посольства России в Китае, начальником отдела Шанхайской организации сотрудничества департамента азиатско-тихоокеанского сотрудничества МИД России, заместителем генерального секретаря ШОС, главным советником МИД России, советником секретариата ШОС в Пекине. С 2014 года Владимир Юрьевич занимает должность старшего преподавателя Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и директора Общественного института политических исследований Черноморско-Каспийского региона. Мать Марии Захаровой — Ирина Владиславовна Захарова – в 1977 году окончила исторический факультет МГУ. Кем работала в Китае – не известно, а уже в России стала старшим научным сотрудником ГМИИ им. А. С. Пушкина. Сейчас занимает должность старшего научного сотрудника отдела эстетического воспитания, является кандидатом искусствоведения, руководителем "Семейных групп", музыкальных программ, экспериментальных проектов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Московской организации Союза художников. Ирина Владиславовна и Владимир Юрьевич издали книгу для детей "Из года в год желаем счастья" по мотивам китайских сказок. О национальности Марии Владимировны известно мало, дед по отцовской линии был мордвином.Отношения и дети Мария Владимировна замужем за Андреем Макаровым. Он имеет инженерное образование, является предпринимателем и менеджером одной из российских компаний. Скромное бракосочетание состоялось 7 ноября 2005 года в Нью-Йорке, где на тот момент работала Мария. Через пять лет у семьи родилась дочь Марьяна.Интересные факты 1. Мария любит поэзию и сама пишет стихи. В апреле 2020 года Валерия и Максим Фадеев сняли клип на песню "На пределе", автором слов к которой выступила Захарова. Композиция "За тебя, любимый" Зары – тоже была создана Марией Владимировной. Мария Захарова также является соавтором песни "Сполна" Кати Лель. 2. Захарова с детства увлекается миниатюрным дизайном: она обустраивает кукольные домики. Начало такого необычного увлечения положили родители, когда привезли дочке из Китая маленькую шляпку. 3. В 2016 году Мария попала в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Би-Би-Си. 4. Лучший отдых для Захаровой – загородный. Как она сама говорила в одном из интервью: "Это "копание" на даче, это благоустройство участка, цветы, деревья, клумбы. Все, что связано с обустройством своего "маленького мира" в Подмосковье, как это модно говорить, все, что связано с ландшафтным дизайном, с наблюдением за природой. Сажаю тюльпаны, нарциссы".

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