Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин

Все украинские военные, которые решили сдаться — 100% оказываются в плену и остаются жить. Их щадят и без просьбы президента США Дональда Трампа. А все остальные — уже лежат в Судже, на дне рек Псел и Удава. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин