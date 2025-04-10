https://ukraina.ru/20250410/eto-bylo-by-samoubiystvo-kornev-obyasnil-pochemu-lyuboe-nastuplenie-vsu-momentalno-zakhlebnetsya-1062421307.html
"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется" - 10.04.2025 Украина.ру
"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
Даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-10T04:00
2025-04-10T04:00
2025-04-10T04:00
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Ранее был прогноз, что даже если американский "кран" поставок будет полностью перекрыт, то Украина "на старых запасах" сможет вести боевые действия до конца лета, отметил эксперт. Но до конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери ВСУ от недополученной техники из США, добавил он.Российские ВКС по-прежнему господствуют в воздухе. Военные специалисты освоили массовое производство планирующих модулей и многократно отработали тактику применения отечественных РУК (разведывательно-ударных комплексов), указал обозреватель. "В этих условиях любое наступление ВСУ будет моментально погашено и захлебнется", — заявил Корнев.И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О различных сценариях украинского кризиса — в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/esli-soldaty-vsu-ne-sdadutsya-v-plen-oni-budut-lezhat-na-dne-reki-i-v-posadkakh-na-prigraniche--1062419885.html
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"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
Даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев