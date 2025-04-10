"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется" - 10.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250410/eto-bylo-by-samoubiystvo-kornev-obyasnil-pochemu-lyuboe-nastuplenie-vsu-momentalno-zakhlebnetsya-1062421307.html
"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется" - 10.04.2025 Украина.ру
"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
Даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-10T04:00
2025-04-10T04:00
новости
россия
киев
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
вкс
наступление
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
Ранее был прогноз, что даже если американский "кран" поставок будет полностью перекрыт, то Украина "на старых запасах" сможет вести боевые действия до конца лета, отметил эксперт. Но до конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери ВСУ от недополученной техники из США, добавил он.Российские ВКС по-прежнему господствуют в воздухе. Военные специалисты освоили массовое производство планирующих модулей и многократно отработали тактику применения отечественных РУК (разведывательно-ударных комплексов), указал обозреватель. "В этих условиях любое наступление ВСУ будет моментально погашено и захлебнется", — заявил Корнев.И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О различных сценариях украинского кризиса — в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/esli-soldaty-vsu-ne-sdadutsya-v-plen-oni-budut-lezhat-na-dne-reki-i-v-posadkakh-na-prigraniche--1062419885.html
россия
киев
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс, наступление, сша, поставки, европа, война, война на украине, сво, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС, наступление, США, поставки, Европа, война, война на Украине, СВО, Спецоперация

"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"

04:00 10.04.2025
 
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее был прогноз, что даже если американский "кран" поставок будет полностью перекрыт, то Украина "на старых запасах" сможет вести боевые действия до конца лета, отметил эксперт. Но до конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери ВСУ от недополученной техники из США, добавил он.
"Это было бы самоубийство или чудо, если бы Украина где-то сейчас попыталась перейти в наступление", — подчеркнул Корнев.
Российские ВКС по-прежнему господствуют в воздухе. Военные специалисты освоили массовое производство планирующих модулей и многократно отработали тактику применения отечественных РУК (разведывательно-ударных комплексов), указал обозреватель.
"В этих условиях любое наступление ВСУ будет моментально погашено и захлебнется", — заявил Корнев.
И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте те самые "толстые красные стрелы", которых мы так долго ждали, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
О различных сценариях украинского кризиса — в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение на сайте Украина.ру.
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Вчера, 20:56
Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — АлехинВсе украинские военные, которые решили сдаться — 100% оказываются в плену и остаются жить. Их щадят и без просьбы президента США Дональда Трампа. А все остальные — уже лежат в Судже, на дне рек Псел и Удава. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиРоссияКиевУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руВКСнаступлениеСШАпоставкиЕвропавойнавойна на УкраинеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании
05:30Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте
05:15На Локню и оттуда на Юнаковку: Ермаков о том, как ВС РФ будут дальше действовать в Сумской области
05:00От победы до ликвидации. Сценарии будущего Зеленского
04:45Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
04:30Острый психоз и поиски врага. Украинские эксперты о состоянии общества и о перспективах войны и мира
04:15Освобождаются серьезные резервы: эксперт о том, почему на Западе заговорили о новом наступлении России
04:00"Это было бы самоубийство": Корнев объяснил, почему любое наступление ВСУ моментально "захлебнется"
03:45Если к Пасхе не изменится ситуация, США продолжат усаживать Москву и Киев за стол переговоров — Корнев
03:30Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
03:18Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов
21:28Война дронов: Ермаков объяснил, почему важно уничтожать логистические центры и производственные цеха
21:02США повышают пошлины на товары из Китая до 125% - Трамп
20:56Если солдаты ВСУ не сдадутся в плен, они будут лежать на дне реки и в посадках на приграничье — Алехин
20:50ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов – Захарова
20:15"Пока не исчезнет Украина": Ищенко о том, как Москва будет выигрывать дипломатическое соревнование
20:00Замкнутый круг: эксперт объяснил, как запретные меры Трампа грозят загнать США в "перманентный кризис"
19:38ВСУ в Сужде продавали "абонементы на разграбление" - МИД РФ
19:30Чрезвычайное положение в США: Ищенко рассказал, почему сейчас Трамп пошел на радикальные меры
19:01Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться
Лента новостейМолния