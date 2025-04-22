Как иранская сделка может повлиять на войну на Украине? В Киеве озвучили свои страхи
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом
Иран и США ведут продуктивные переговоры по ядерной сделке. И эта история, судя по последним событиям, уже "пахнет" Россией, что крайне негативно может сказаться на судьбе киевского режима. Такое мнение 22 апреля высказали журналисты украинского издания "Страна.ua"
Пока конкретики по ядерной сделке США и Ирана нет, однако уже понятно, что обсуждаются два спорных вопроса, пишет "Страна". Первый - в каком формате Тегеран может остановить свою ядерную программу (вывозить из страны запасы урана из страны или нет), второй - гарантии того, что США исполнят свои обязательства по снятию санкций с Ирана в случае заключения сделки. И второе, уверены журналисты "Страны", вводит в сделку третьего игрока, "в качестве которого все чаще называют Россию".
Также "Страна" обратила внимание на недавнее сообщение британской газеты The Guardian, заявившей, что, по ее данным, Тегеран во время римских переговоров назвал Россию не только возможным местом, куда могут отправить иранские запасы высокообогащенного урана, но и арбитром в случае нарушения сделки.
Напрягли Киев и два других события: накануне Россия стала официальным союзником Ирана, а во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Хейсама Бен Тарека Аль Саида - султана Омана, страны, которая выступает главным посредником между Вашингтоном и Тегераном на ведущихся ядерных переговорах.
"Если иранская сделка будет включать россиян, это может укрепить позиции РФ и в переговорах по Украине. Поскольку для Белого дома будет важно сохранить отношения с Кремлем как минимум для решения проблемы Ирана - да и, вероятно, в последующем - на протяжении действия всей ядерной сделки (если РФ станет, как пишет британская пресса, хранителем запасов Ирана). Поэтому, в случае тупика с Украиной, далеко не факт, что Белый дом обрушится с санкциями на Москву - а не продолжит с ней сотрудничество "поверх" войны в Украине, устранившись от вопроса ее урегулирования. Но и в случае продолжения переговоров по Украине стремление США заключить сделку с Ираном может подтолкнуть Вашингтон пойти на встречу ряду требований РФ", - говорится в материале "Страны.ua".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа предусматривает сохранение за Россией подконтрольных ей регионов, отказ от членства Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций: Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по Украине.
Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.
На Украине все эти сообщения вызвали бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.
Первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру, может ли нынешний лидер США пойти по пути короля Румынии Михая I, развернувшего свои войска на строну победителей: Получит ли Трамп орден "Победы" от России?
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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