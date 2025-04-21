Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После пасхального перемирия армия России продолжает продвигаться на Сумском направлении в районе освобождённой Олешни (Курская область), но вряд ли это можно считать подготовкой к масштабным наступлениям. Это больше похоже на создание обширной буферной зоны.
7 февраля, 12:30Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу ХарьковуУ ВСУ не хватит сил на новый прорыв в Курской области. Сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов. Действия противника в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок больше напоминают неудачный налет банды басмачей или отрядов батьки Махно.
Сумы должны не то, что бы лежать в руинах. Они должны быть деактивированы, потому что стали одной из крупнейших логистических баз для ВСУ. Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
Сейчас ближайшей целью нашего командования, исходя из открытых сводок, является выход на рубеж Юнаковки, что в 25 километрах от Сум. Двадцать пять километров — это зона действия всех возможных видов дронов. Даже тактические малые дроны способны действовать на таком расстоянии. То есть Сумы будут находиться под плотным контролем дронов и артиллерии. Это сделает город непригодным для жизни. Местному населению придется покидать этот город. Это упростит уничтожение инфраструктуры и превращение Сум в очередной Часов Яр, город-призрак.
А чтобы рассматривать Сумы как опорную точку для наступления куда-либо, нужно располагать данными о том, что у нас есть силы для наступления. Я такими данными не располагаю. Для этого должна быть развернута полевая армия. Хотя теоретически от Сум можно было бы наносить удар на Киев – там 300 километров расстояние.
Вообще, я бы призвал всех военных обозревателей к сдержанности. Юрий Подоляка, например, мыслит такими категориями, как битва за Донбасс и так далее. Нет никаких битв. Мы видим серию тактических операций не самого большого масштаба по всей линии фронта. В этих операциях принимают участие даже не батальонные группы.
Оргштатструктура по факту изменилась, хотя в уставах, видимо, осталась прежней. Сейчас фактически это малые штурмовые группы, даже не роты, а взвода, двух взводов с необязательно приданной бронетехникой.
Раньше на пехотное отделение полагалась одна БМП. Сейчас же смысла особого в этом нет, дорогая техника быстро сжигается средствами, которые стоят гораздо дешевле.
15 апреля, 17:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную ЯругуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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