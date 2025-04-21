Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком - 21.04.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком
Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком - 21.04.2025 Украина.ру
Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-21T16:23
2025-04-21T16:23
эксклюзив
спецоперация
сумы
россия
юнаковка
вооруженные силы украины
дроны
артиллерия
перемирие
курская область
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После пасхального перемирия армия России продолжает продвигаться на Сумском направлении в районе освобождённой Олешни (Курская область), но вряд ли это можно считать подготовкой к масштабным наступлениям. Это больше похоже на создание обширной буферной зоны.Сумы должны не то, что бы лежать в руинах. Они должны быть деактивированы, потому что стали одной из крупнейших логистических баз для ВСУ. Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.Сейчас ближайшей целью нашего командования, исходя из открытых сводок, является выход на рубеж Юнаковки, что в 25 километрах от Сум. Двадцать пять километров — это зона действия всех возможных видов дронов. Даже тактические малые дроны способны действовать на таком расстоянии. То есть Сумы будут находиться под плотным контролем дронов и артиллерии. Это сделает город непригодным для жизни. Местному населению придется покидать этот город. Это упростит уничтожение инфраструктуры и превращение Сум в очередной Часов Яр, город-призрак.А чтобы рассматривать Сумы как опорную точку для наступления куда-либо, нужно располагать данными о том, что у нас есть силы для наступления. Я такими данными не располагаю. Для этого должна быть развернута полевая армия. Хотя теоретически от Сум можно было бы наносить удар на Киев – там 300 километров расстояние.Вообще, я бы призвал всех военных обозревателей к сдержанности. Юрий Подоляка, например, мыслит такими категориями, как битва за Донбасс и так далее. Нет никаких битв. Мы видим серию тактических операций не самого большого масштаба по всей линии фронта. В этих операциях принимают участие даже не батальонные группы.Оргштатструктура по факту изменилась, хотя в уставах, видимо, осталась прежней. Сейчас фактически это малые штурмовые группы, даже не роты, а взвода, двух взводов с необязательно приданной бронетехникой.Раньше на пехотное отделение полагалась одна БМП. Сейчас же смысла особого в этом нет, дорогая техника быстро сжигается средствами, которые стоят гораздо дешевле.
https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html
https://ukraina.ru/20250415/1062534097.html
сумы
россия
юнаковка
курская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, сумы, россия, юнаковка, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия, перемирие, курская область
Эксклюзив, Спецоперация, Сумы, Россия, Юнаковка, Вооруженные силы Украины, дроны, артиллерия, перемирие, Курская область

Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком

16:23 21.04.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Сергей Сазонов
Сергей Сазонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После пасхального перемирия армия России продолжает продвигаться на Сумском направлении в районе освобождённой Олешни (Курская область), но вряд ли это можно считать подготовкой к масштабным наступлениям. Это больше похоже на создание обширной буферной зоны.
Сергей Сазонов интервью
7 февраля, 12:30
Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу ХарьковуУ ВСУ не хватит сил на новый прорыв в Курской области. Сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов. Действия противника в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок больше напоминают неудачный налет банды басмачей или отрядов батьки Махно.
Сумы должны не то, что бы лежать в руинах. Они должны быть деактивированы, потому что стали одной из крупнейших логистических баз для ВСУ. Сумы находятся вблизи нашей территории, силы, накопленные там, создают непосредственную угрозу курско-белгородскому направлению и даже орловско-брянскому.
Сейчас ближайшей целью нашего командования, исходя из открытых сводок, является выход на рубеж Юнаковки, что в 25 километрах от Сум. Двадцать пять километров — это зона действия всех возможных видов дронов. Даже тактические малые дроны способны действовать на таком расстоянии. То есть Сумы будут находиться под плотным контролем дронов и артиллерии. Это сделает город непригодным для жизни. Местному населению придется покидать этот город. Это упростит уничтожение инфраструктуры и превращение Сум в очередной Часов Яр, город-призрак.
А чтобы рассматривать Сумы как опорную точку для наступления куда-либо, нужно располагать данными о том, что у нас есть силы для наступления. Я такими данными не располагаю. Для этого должна быть развернута полевая армия. Хотя теоретически от Сум можно было бы наносить удар на Киев – там 300 километров расстояние.
Вообще, я бы призвал всех военных обозревателей к сдержанности. Юрий Подоляка, например, мыслит такими категориями, как битва за Донбасс и так далее. Нет никаких битв. Мы видим серию тактических операций не самого большого масштаба по всей линии фронта. В этих операциях принимают участие даже не батальонные группы.
Оргштатструктура по факту изменилась, хотя в уставах, видимо, осталась прежней. Сейчас фактически это малые штурмовые группы, даже не роты, а взвода, двух взводов с необязательно приданной бронетехникой.
Раньше на пехотное отделение полагалась одна БМП. Сейчас же смысла особого в этом нет, дорогая техника быстро сжигается средствами, которые стоят гораздо дешевле.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
15 апреля, 17:24
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную ЯругуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
16:23Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком
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